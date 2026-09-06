Sport

Andrei Nicolescu a numit singurul fotbalist sub așteptări din Dinamo – FCSB 2-1: „Prea relaxat!”

Andrei Nicolescu a reacționat după Dinamo - FCSB 2-1. Președintele „câinilor” a spus cine a fost singurul jucător care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.
Mihai Dragomir
06.09.2026 | 09:04
Andrei Nicolescu a numit singurul fotbalist sub asteptari din Dinamo FCSB 21 Prea relaxat
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Andrei Nicolescu a tras concluziile după Dinamo - FCSB 2-1. Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo traversează o perioadă excelentă. „Câinii” au învins rivala FCSB cu 2-1 în derby și sunt pe primul loc în SuperLiga, la distanță de principalele urmăritoare. Andrei Nicolescu a vorbit despre victoria obținută în etapa a 8-a și a spus și ce nu i-a convenit, de fapt.

Andrei Nicolescu, fericit după Dinamo – FCSB 2-1

După 2-1 cu FCSB, Dinamo s-a desprins în fruntea clasamentului SuperLigii. Derby-ul de pe „Arcul de Triumf” a avut parte de multe momente tensionante și controversate din pricina arbitrajului lui Istvan Kovacs. Însă Andrei Nicolescu privește cu încântare cele 3 puncte obținute de echipa sa și nu a avut niciun cuvânt de spus despre maniera de arbitraj. Oficialul dinamovist a apreciat munca depusă de antrenorul Nuno Campos, de jucători, dar și de întreg staff-ul echipei sale.

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„Sunt 3 puncte mari, a fost cu de toate. Important e că am știut să gestionăm momentele. Construim un grup, Mister și băieții demonstrează asta. A trebuit să ne adaptăm, dar a ieșit bine și am câștigat. Tot timpul am avut respect față de arbitraj, după meciul cu Rapid am vorbit, în seara asta îmi mențin poziția, să avem respect pentru deciziile care s-au luat. Datorită respectului pentru domnul Kovacs, mă abțin. Toată lumea plângea după Boateng, după Eddy, dovedim că suntem capabili să facem o campanie de achiziții echilibrată. Băieții de la scouting și directorul sportiv merită mai mult respect din partea fanilor. Noi suntem acolo unde ne-am făcut calculele. Am luat decizia pentru un antrenor cu cel mai mic risc și cu cele mai mari șanse să construiască ce ne dorim”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Danny Armstrong l-a dezamăgit pe Andrei Nicolescu

Singurul minus găsit de Andrei Nicolescu la meciul câștigat de Dinamo a fost prestația scoțianului Danny Armstrong. Fotbalistul a ratat de la 11 metri în minutul 88, când a avut ocazia de a marca golul de 3-1 în favoarea „câinilor”. Președintele „alb-roșilor” a avut câteva cuvinte despre fotbalistul venit la echipă în urmă cu un an.

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„Armstrong nu a avut un meci inspirat, a pus băieții într-o poziție pe care nu și-o doreau în ultimele minute. Să fie mai concentrat pe jocul lui și va fi mai bine pentru toată lumea. L-am văzut puțin prea relaxat după cele două reușite cu U Cluj!”, a mai declarat Andrei Nicolescu, la TV Prima Sport.

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Cu 17 puncte după 8 etape, Dinamo are un start foarte bun de sezon. „Câinii” vor juca etapa viitoare cu Csikszereda, duel programat vineri, 11 septembrie, de la ora 21:00.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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