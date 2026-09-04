ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu (50 de ani) nu s-a speriat de cele trei „bombe” pe care Gigi Becali le-a dat pe piața transferurilor. FCSB i-a prezentat oficial deja pe Denis Drăguș și Meriton Korenica, în timp ce negocierile cu Karlo Muhar sunt în toi, însă conducătorul lui Dinamo este foarte încrezător înainte de „Eternul Derby”.

„Bombele” lui Gigi Becali nu-i sperie pe cei de la Dinamo

Andrei Nicolescu nu se uită „în curtea vecinului” înainte de derby-ul cu FCSB și în ultimele zile, mai ales că Denis Drăguș nu va face parte din lot, iar întrucât negocierile nu s-au încheiat. Doar Meriton Korenica va fi noutatea echipei lui Baciu pentru derby, iar „câinii” nu se lasă intimidați:

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă transferurile celor de la FCSB pot să își pună amprenta mai mult decât mental. Bine, pot fi și excepții. Noi ne facem calculele în stilul nostru, ne pregătim pentru acest campionat în stilul nostru. Ce fac alte echipe nu e treaba noastră”, a declarat Andrei Nicolescu la

Noul „goleador” al lui Dinamo va fi în lot pentru derby-ul cu FCSB

Andrei Nicolescu a confirmat informația oferită de FANATIK încă de la ora 19:00 a zilei de joi, anume că . Olandezul este într-o formă de zile mari și a înscris o „dublă” chiar înainte de a ajunge la București.

ADVERTISEMENT

„Sunt emoții înaintea oricărui meci atât de important. Nu cred că se pune problema de favorite, ci că Dinamo a parcurs anumite etape și este văzută drept o echipă puternică, cu oricine ar juca, lucru care nu era valabil în trecut. În primul rând, ne dorim cele trei puncte, dar și mai multă încredere pentru jucători. Această partidă nu este hotărâtoare pentru niciuna dintre echipe. Cel mai important este să ne facem jocul, să nu deviem de la sistem și să respectăm ceea ce ne-am pregătit. Jocul este mai important decât rezultatul.

ADVERTISEMENT

Ce pot să vă spun este că Dean Zandbergen e în lot. Mâine e ziua lui, să vedem dacă ne face el un cadou sau îi facem noi lui. A costat în jur de 500.000 de euro. E o investiție, ne doream două variante pentru atacantul central. Nu are cel mai mare salariu, se încadrează în buget”, a mai spus Andrei Nicolescu.