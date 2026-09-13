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Andrei Nicolescu a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, ce s-ar fi întâmplat în . Președintele „câinilor” a vorbit despre tensiunile apărute în jurul delegației dinamoviste și a acuzat oamenii de ordine că au încercat să provoace și să îi șicaneze pe oficialii clubului.

Andrei Nicolescu acuză tensiuni provocate de oamenii de ordine

Oficialul lui Dinamo a făcut o distincție clară între conducerea lui Csikszereda, cu care susține că are o relație bună și oamenii care lucrează în cadrul clubului. Nicolescu afirmă că tensiunile nu au venit din partea oficialilor echipei gazdă, ci din partea oamenilor de ordine. Acesta susține că a mai întâlnit o situație asemănătoare la Arad, în meciul cu Corvinul, și consideră că astfel de comportamente nu își au locul între cluburile din fotbalul românesc.

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„Simt așa un fel de tensiune, dar nu neapărat cu oficialii echipei. Eu recunosc că am avut o relație foarte bună acolo, m-am întâlnit și cu directorul executiv și cu președintele și am stat de vorbă, a fost foarte plăcut. Doar că, oamenii care lucrează în cadrul clubului, inclusiv oamenii de ordine, stârnesc o tensiune degeaba, așa și încearcă să provoace. Am mai simțit-o de la oamenii de ordine și când am jucat la Arad, cu Corvinul“, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce s-a întâmplat la masa presei după golul trei al lui Dinamo

Andrei Nicolescu a povestit episodul petrecut după al treilea gol al lui Dinamo. Potrivit președintelui „câinilor”, . Oficialul lui Dinamo consideră că intervenția nu a avut o justificare și că oamenii aflați la masa presei ar fi trebuit să își poată desfășura activitatea fără astfel de incidente.

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„Pur și simplu doar așa, ca să șicaneze, dar asta arată că frica de Dinamo e din ce în ce mai mare. Unul dintre analiști s-a bucurat când am dat al treilea gol. Un om care era în față, la masa presei, separat, teoretic, prin stewarzi, cumva s-a întors și a vorbit ceva, nu i-a plăcut bucuria analistului și au intervenit oamenii de pază, au gonit, să nu mai stăm aici, să plecăm. A fost o chestiune de asta fără logică“, a continuat președintele clubului Dinamo.

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Oficialii lui Dinamo au rămas fără internet la Ciuc

Nicolescu a relatat și un alt episod pe care l-a considerat o șicană. Președintele dinamovist susține că oamenilor din delegația lui Dinamo li s-a tăiat accesul la internet, deși aceștia aveau nevoie de conexiune pentru a-și desfășura activitatea. Mai mult, potrivit lui Nicolescu, mai mulți stewarzi ar fi intervenit pentru a-i îndepărta pe cei aflați în respectiva zonă.

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„Au înțeles că oamenii sunt oficiali, că trebuie să aibă un tratament corect, dar le-au tăiat netul, ca să nu-și mai poată face treaba (n.r. râde). Au venit mai mulți stewarzi să-i ridice de acolo, să le ia calculatoarele. Toate astea sunt șicane care n-ar trebui să existe“, a continuat Nicolescu.

Președintele lui Dinamo a ținut să mai precizeze că înțelege rivalitatea și emoțiile suporterilor, însă consideră că acestea nu trebuie să se transforme în conflicte între oamenii care reprezintă cluburile: „Oficial vorbind, cluburile ar trebui să se respecte. Oamenii care lucrează în club ar trebui să respecte mai mult. Ce e cu suporterii e total diferit, înțelegem emoțiile, dar între oficiali n-ar trebui să existe așa ceva. Anul ăsta au fost, totuși, mult mai civilizați decât anul trecut“, a încheiat Andrei Nicolescu.

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