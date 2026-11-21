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Meciul dintre Dinamo și Petrolul a fost marcat de un incident uluitor, provocat de suporterii „câinilor”. În momentul în care arbitrul a fost chemat să analizeze o fază la monitorul VAR, câțiva fani dinamoviști au tras de un cablu al echipamentului. Monitorul a căzut, iar verificarea fazei a fost întreruptă. Andrei Nicolescu a reacționat dur și a catalogat situația drept o rușine pentru fotbalul românesc.

Dinamo – Petrolul, întrerupt după un gest șocant al suporterilor! Monitorul VAR a ajuns la pământ

, după o intervenție a lui David Irimia. Arbitrul Gabriel Mihuleac a acordat inițial corner pentru Petrolul. Arbitrii VAR au verificat mai întâi o posibilă poziție de ofsaid, apoi l-au chemat pe central să revadă contactul dintre cei doi fotbaliști. În acel moment, suporterii dinamoviști aflați în apropierea monitorului au tras de cablurile instalației și au provocat căderea dispozitivului.

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Crainicul stadionului le-a cerut în repetate rânduri suporterilor să permită verificarea fazei. Între timp, organizatorii au intervenit pentru a repara instalația VAR. După remedierea problemei, Gabriel Mihuleac a consultat imaginile și a acordat penalty pentru Petrolul. N’Lundulu a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 45+12.

„Rușine pentru România!” Andrei Nicolescu a pus tunurile pe toată lumea după incidentele de la Dinamo – Petrolul

Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție după incidentele de la meciul dintre Dinamo și Petrolul. Președintele „câinilor” a catalogat situația drept una rușinoasă pentru fotbalul românesc, dar a atras atenția și asupra problemelor de infrastructură. Oficialul a amintit că Dinamo a fost nevoită să joace la Slobozia, după închiderea Arenei Naționale și după ce variantele Târgoviște și Voluntari au picat.

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„Nu știu ce s-a întâmplat exact. A fost o situație rușinoasă pentru fotbalul românesc. Nu înțelegem că, fără infrastructură, fotbalul din România se va duce din ce în ce mai jos. O să mai râdem la astfel de situații, ne vor bate echipe din Feroe și asta e.

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Noi avem contract separat de închiriere pentru fiecare meci. Problema e că nu avem infrastructură. La noi costă totul mai mult. Astea sunt problemele reale. Ne aflăm în această situație din cauza lucrurilor pe care le facem de ani de zile. E rușinos ce se întâmplă. Rușine pentru România! S-a întâmplat asta din cauza infrastructurii din Capitala României, București. O palmă peste obrazul fotbalului românesc.

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Solidaritatea care nu ni s-a arătat e o altă palmă. Să moară și capra vecinului! Asta e. Nu am fost primiți la Târgoviște și la Voluntari. Noi nu ne putem asuma să jucăm trei meciuri într-o săptămână pe un gazon. Evident, atât la Voluntari, cât și la Târgoviște au fost programate lucrări de mentenanță”, a declarat Andrei Nicolescu la