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Andrei Nicolescu, extrem de critic după Corvinul – Dinamo 1-1: „20 de minute n-am fost în meci. Încă nu învățăm din avertismente”

Liderul SuperLigii, Dinamo, nu a reușit să se impună la Arad, cu Corvinul, terminând la egalitate, scor 1-1. Andrei Nicolescu este critic cu echipa, după acest semi-eșec.
Adrian Baciu
30.08.2026 | 13:20
Andrei Nicolescu extrem de critic dupa Corvinul Dinamo 11 20 de minute nam fost in meci Inca nu invatam din avertismente
EXCLUSIV FANATIK
Criticile aduse de Andrei Nicolescu după Corvinul - Dinamo 1-1. Sursa foto: colaj Fanatik
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În runda a 7-a din SuperLiga, Dinamo s-a deplasat la Arad, pentru meciul cu Corvinul Hunedoara. „Câinii” sperau să-și consolideze poziția de lideri în clasament, însă nu au reușit decât o remiză, 1-1. Șeful formației din Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu, este extrem de critic după ceea ce a văzut în startul partidei din Banat.

Dinamo nu a reușit să învingă nou-promovata Corvinul, iar Andrei Nicolescu critică echipa lui Campos

Mamoudou Karamoko (26 de ani) a salvat un punct pentru liderul SuperLigii, Dinamo, în deplasarea din etapa a 7-a, de la Arad, contra celor de la Corvinul. „Câinii” au primi gol după numai un sfert de oră în meciul din Banat, însă jocul lor s-a îmbunătățit, iar în a doua repriză puteau obține și victoria. Dacă FCSB nu bate la scor fluviu pe UTA, duminică, la Târgoviște, echipa lui Nuno Campos rămâne pe locul 1 la finalul rundei.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu (50 de ani) a admis faptul că, în general, din perspectiva privitorului neutru, meciul de la Arad a fost unul bun pentru nivelul campionatului nostru. Referindu-se strict la jocul formației sale, oficialul dinamovist nu s-a ferit de critici făcute la adresa elevilor lui Nuno Campos (51 de ani).

Președintele alb-roșilor spune că Dinamo a „lipsit” din meci în primele 20 de minute. De altfel, în acel interval, Corvinul a ratat câteva ocazii, a dominat, și chiar a marcat prin Renato Espinosa, în minutul 15. „Un meci cu un ritm bun și din păcate cu noi, care 20 de minute n-am fost în meci, și ne-a costat. Dar un meci bun. Terenul a favorizat jocul. Două echipe care știu să joace, să alerge mult pentru minge, să pună adversarul sub presiune. Cred că am fost, evident, echipa mai bună chiar și în prima repriză, dar din păcate am intrat greu în meci”, spune șeful „câinilor”.

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Președintele lui Dinamo e realist: „Ne-am crezut mai mult decât suntem”

Același Andrei Nicolescu a mai ținut să remarce un aspect negativ de la Dinamo, în acest moment. În opinia sa, elevii lui Nuno Campos, lideri în SuperLiga, au avut o atitudine deloc potrivită în joc. Președintele „câinilor” a atras atenția asupra faptului că Dinamo nu știe să învețe din avertismente. „Încă nu învățăm din avertismente. O să devenim o echipă foarte bună când o să învățăm din avertismente, că după meciurile astea două câștigate, a fost un avertisment așa și cumva ne-am crezut un pic mai mult decât suntem. Dar am reacționat bine. Puteam să câștigăm, am avut și neșansă”, a adăugat Nicolescu.

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Președintele lui Dinamo, deși a apreciat Corvinul și suportul lor din tribune, este convins că Dinamo a fost principala vinovată pentru remiză. „Corvinul au avut susținere. S-a simțit că joacă acasă. Dar nu e despre ei, e despre noi. Noi nu am tratat corect începutul de meci. Un pic balerini așa la început, dar ne-am trezit și am salvat ceva, dar am pierdut două puncte”.

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Care au fost punctele pozitive și cele negative ale lui Dinamo contra Corvinului

Pus să dezvolte punctele negative ale lui Dinamo de la Arad, Nicolescu a subliniat relaxarea. „Am fost mult prea relaxați. Adică știam că e o echipă foarte fizică, care merge până la limită în duelurile fizice, care face pressing foarte agresiv. Adică lucrurile astea n-ai cum să le uiți 20 de minute și după aia să ți le aduci aminte. E o chestie de relaxare. Prea relaxați în primele 20 de minute și am fost și taxați, evident”.

Ca puncte pozitive, șeful „câinilor” remarcă meciul bun făcut în special în a doua repriză. „Cred că am făcut un meci foarte bun și a doua repriză. Mă uitam din nou la rezumat. Am avut și în prima repriză o grămadă de ocazii și în a doua ocazii foarte mari. Am intrat de foarte multe ori în careu, avem peste 30 de atingeri în careul advers, ceea ce înseamnă că suntem o echipă care a dominat meciul. Am ratat, din păcate. Și trebuie să învățăm din asta”.

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Andrei Nicolescu, extrem de critic după Corvinul - Dinamo 1-1: „20 de minute n-am fost în meci. Încă nu învățăm din avertismente”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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