Andrei Nicolescu, extrem de critic după Corvinul – Dinamo 1-1: „20 de minute n-am fost în meci. Încă nu învățăm din avertismente”

ADVERTISEMENT

În runda a 7-a din SuperLiga, Dinamo s-a deplasat la Arad, pentru meciul cu Corvinul Hunedoara. „Câinii” sperau să-și consolideze poziția de lideri în clasament, însă nu au reușit decât o remiză, 1-1. Șeful formației din Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu, este extrem de critic după ceea ce a văzut în startul partidei din Banat.

Dinamo nu a reușit să învingă nou-promovata Corvinul, iar Andrei Nicolescu critică echipa lui Campos

Mamoudou Karamoko (26 de ani) a salvat un punct pentru liderul SuperLigii, Dinamo, în deplasarea din etapa a 7-a, de la Arad, contra celor de la Corvinul. „Câinii” au primi gol după numai un sfert de oră în meciul din Banat, însă jocul lor s-a îmbunătățit, iar în a doua repriză puteau obține și victoria. Dacă FCSB nu bate la scor fluviu pe UTA, duminică, la Târgoviște, echipa lui Nuno Campos rămâne pe locul 1 la finalul rundei.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu (50 de ani) a admis faptul că, în general, din perspectiva privitorului neutru, meciul de la Arad a fost unul bun pentru nivelul campionatului nostru. Referindu-se strict la jocul formației sale, oficialul dinamovist nu s-a ferit de critici făcute (51 de ani).

Președintele alb-roșilor spune că Dinamo a „lipsit” din meci în primele 20 de minute. De altfel, în acel interval, Corvinul a ratat câteva ocazii, a dominat, și chiar a marcat prin Renato Espinosa, în minutul 15. „Un meci cu un ritm bun și din păcate cu noi, care 20 de minute n-am fost în meci, și ne-a costat. Dar un meci bun. Terenul a favorizat jocul. Două echipe care știu să joace, să alerge mult pentru minge, să pună adversarul sub presiune. Cred că am fost, evident, echipa mai bună chiar și în prima repriză, dar din păcate am intrat greu în meci”, spune șeful „câinilor”.

ADVERTISEMENT

Președintele lui Dinamo e realist: „Ne-am crezut mai mult decât suntem”

Același Andrei Nicolescu a mai ținut să remarce un aspect negativ de la Dinamo, în acest moment. În opinia sa, elevii lui Nuno Campos, lideri în SuperLiga, . Președintele „câinilor” a atras atenția asupra faptului că Dinamo nu știe să învețe din avertismente. „Încă nu învățăm din avertismente. O să devenim o echipă foarte bună când o să învățăm din avertismente, că după meciurile astea două câștigate, a fost un avertisment așa și cumva ne-am crezut un pic mai mult decât suntem. Dar am reacționat bine. Puteam să câștigăm, am avut și neșansă”, a adăugat Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Președintele lui Dinamo, deși a apreciat Corvinul și suportul lor din tribune, este convins că Dinamo a fost principala vinovată pentru remiză. „Corvinul au avut susținere. S-a simțit că joacă acasă. Dar nu e despre ei, e despre noi. Noi nu am tratat corect începutul de meci. Un pic balerini așa la început, dar ne-am trezit și am salvat ceva, dar am pierdut două puncte”.

ADVERTISEMENT

Care au fost punctele pozitive și cele negative ale lui Dinamo contra Corvinului

Pus să dezvolte punctele negative ale lui Dinamo de la Arad, Nicolescu a subliniat relaxarea. „Am fost mult prea relaxați. Adică știam că e o echipă foarte fizică, care merge până la limită în duelurile fizice, care face pressing foarte agresiv. Adică lucrurile astea n-ai cum să le uiți 20 de minute și după aia să ți le aduci aminte. E o chestie de relaxare. Prea relaxați în primele 20 de minute și am fost și taxați, evident”.

Ca puncte pozitive, șeful „câinilor” remarcă meciul bun făcut în special în a doua repriză. „Cred că am făcut un meci foarte bun și a doua repriză. Mă uitam din nou la rezumat. Am avut și în prima repriză o grămadă de ocazii și în a doua ocazii foarte mari. Am intrat de foarte multe ori în careu, avem peste 30 de atingeri în careul advers, ceea ce înseamnă că suntem o echipă care a dominat meciul. Am ratat, din păcate. Și trebuie să învățăm din asta”.

ADVERTISEMENT