Andrei Nicolescu exultă după Farul – Dinamo 2-3: „Victorie de caracter! Trebuie să ne descurcăm şi cu autobazele” Cine mai vine în mercato

Dinamo a învins-o pe Farul, scor 3-2, la capătul unui meci dramatic. Victoria de poveste a „câinilor” a fost analizată de președintele clubului, Andrei Nicolescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu, în culmea fericirii după Farul – Dinamo 2-3: „Am avut foarte mult ghinion”

Dinamo a reușit o victorie de senzație, la Ovidiu, Echipa lui Zeljko Kopic s-a impus, în ciuda faptului că „marinarii” au condus în două rânduri, cu 1-0 și cu 2-1. Golul victoriei a fost înscris de Alex Pop, în minutul 89.

„Fotbalul are momente și momente, pe care dacă le tratezi bine, până la final te răsplătește. Aseară am dovedit din nou tărie de caracter. Cel mai important e să revii de la 0-1, de la 1-2. Așa cum se spunea și în studio, nu sunt multe echipe ca Dinamo. Sunt foarte puține.

(n.r. – La ce te gândeai la 2-1 pentru Farul? Măcar să egalați?) Nu mă gândesc în timpul meciului. Predicția mea era că o să câștigăm mai ușor, dar s-au întâmplat multe lucruri acolo. A ieșit să câștigăm, dar mai greu.

(n.r. – Ați avut și noroc?) Nu. Eu cred că am avut foarte mult ghinion”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Înțepături” pentru adversarii lui Dinamo

După 25 de etape scurse din sezonul regulat, Dinamo e pe locul 2, cu 48 de puncte, . Ce-i drept, în această rundă nu a jucat încă U Craiova, care este pe poziția a 3-a, cu 46 de puncte.

„Suntem bine. Avem 4 meciuri în care am arătat foarte bine după pauza competițională. Avem în continuare provocările noastre la echipă. Încercăm să aducem plusuri, unde putem, când putem, cu alegerile cele mai bune pe care le considerăm noi, în ciuda tuturor criticilor de pe margine și a zvonurilor și a vocilor care știu mai bine cum trebuie făcut. Dar echipa cred că a arătat bine în aceste 4 etape.

Adversarii noștri încearcă să contracareze cu armele lor, fiecare își ia măsuri de siguranță. Am avut și la Sibiu, și cu Petrolul, chiar și aici, un fel de autobază. Asta e, fiecare își vede interesul, dar noi trebuie să ne descurcăm și cu autobază din ce în ce mai bine.

Sper să fie meciuri în care fiecare să etaleze ce are mai bun nu, nu să încerce să câștige pe greșeala adversarului”, a adăugat președintele lui Dinamo.

Ce transferuri mai face Dinamo

După Farul – Dinamo 2-3, Andrei Nicolescu a vorbit și despre campania de mercato a roș-albilor. În această iarnă, Zeljko Kopic a primit doar două achiziții, pe Valentin Țicu și pe Matteo Duțu.

„Nu am noutăti și nici nu vreau să vorbesc despre asta că se va interpreta. Vom vedea ce putem să reușim și asta e cel mai important. Aici avem o coeziune apropos de decizie. Uneori luăm deciziile mai greu, important e că atunci când le luăm,avem conștiința împăcată cu toții.

(n.r. – Acesta e lotul cu care Dinamo va juca până la final?) Asta nu pot să spun. Încercăm să îmbunătățim. Asta pot să spun”, a mai spus oficialul „câinilor roșii”.