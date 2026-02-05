Andrei Nicolescu, foc şi pară după arbitrajul de la Farul – Dinamo 2-3: „O să mergem la comisii! Nu se poate”

ADVERTISEMENT

Dinamo s-a impus cu greu la Ovidiu, scor 3-2, cu Farul Constanța. În ciuda acestui succes, Andrei Nicolescu a dat de pământ cu brigada de arbitri, condusă Horațiu Feșnic.

Dinamoviștii s-au impus cu 3-2 la Ovidiu și au egalat-o la puncte pe liderul Rapid. Cele două pot pierde însă fotoliul de lider, dacă Universitatea Craiova câștigă în această rundă cu Oțelul. În ceea ce privește partida cu „marinarii”, roș-albii au fost extrem de vehemenți la adresa arbitrajului.

Andrei Nicolescu nu l-a iertat pe „centralul” Horațiu Feșnic.

„Din respect pentru arbitrajul românesc nu o să comentez arbitrajul de seara trecută. Îl respect și pe domnul Sebastian Colțescu, pe care îl cunosc foarte bine. Îl cunosc și pe domnul Horațiu, deși am vorbit puțin. Nu o să vorbesc în semn de respect al clubului față de arbitraj. Ce pot eu să spun e că pentru acel galben o să facem cerere oficială la comisie ca să fie anulat. E un galben gratuit și există circumstanțe pentrua fi anulat”,

Dinamo, fără Mamoudou Karamoko la derby-ul cu Universitatea Craiova

La meciul de la Ovidiu, Zeljko Kopic l-a pierdut pe Mamoudou Karamoko. Atacantul francez a primit cartonaș galben și va fi suspendat la derby-ul Dinamo – U Craiova, de luni, 9 februarie, de la ora 20:00.

„Din păcate da. E un gest pe care l-a regretat și el după. Ținerile astea prelungite, ca să nu le spun altfel, care sunt șicanatoare, sunt la limită între galben și roșu. Când ții un jucător și îl oprești din acțiune e una, în momentul în care vezi că totuși deși îl ții nu cedează și merge mai departe și atunci te arunci cu totul și îl șicanezi, cred că se trece limita cartonașului galben.

Dar e vina lui Karamoko, care nu trebuia să reacționeze. (n.r. – Va fi sancționat de club? La alte cluburi se poartă) Se poartă, dar nu la Dinamo”, a adăugat președintele lui Dinamo.

