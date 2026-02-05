Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, foc şi pară după arbitrajul de la Farul – Dinamo 2-3: „O să mergem la comisii! Nu se poate”

Andrei Nicolescu s-a dezlănțuit la finalul meciului Farul - Dinamo 2-3. Deși echipa sa a câștigat, președintele „câinilor roșii” a pus tunurile pe arbitrajul brigăzii lui Horațiu Feșnic
Cristian Măciucă
05.02.2026 | 16:00
Andrei Nicolescu foc si para dupa arbitrajul de la Farul Dinamo 23 O sa mergem la comisii Nu se poate
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, foc şi pară după arbitrajul de la Farul - Dinamo 2-3: „O să mergem la comisii! Nu se poate”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo s-a impus cu greu la Ovidiu, scor 3-2, cu Farul Constanța. În ciuda acestui succes, Andrei Nicolescu a dat de pământ cu brigada de arbitri, condusă Horațiu Feșnic.

Andrei Nicolescu dă de pământ cu arbitrajul de la Farul – Dinamo 2-3

Dinamoviștii s-au impus cu 3-2 la Ovidiu și au egalat-o la puncte pe liderul Rapid. Cele două pot pierde însă fotoliul de lider, dacă Universitatea Craiova câștigă în această rundă cu Oțelul. În ceea ce privește partida cu „marinarii”, roș-albii au fost extrem de vehemenți la adresa arbitrajului.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu nu l-a iertat pe „centralul” Horațiu Feșnic. Arbitrul din Cluj-Napoca le-a refuzat „câinilor” un penalty, la Musi. În schimb a dictat cu VAR lovitură de la 11 metri pentru constănțeni.

„Din respect pentru arbitrajul românesc nu o să comentez arbitrajul de seara trecută. Îl respect și pe domnul Sebastian Colțescu, pe care îl cunosc foarte bine. Îl cunosc și pe domnul Horațiu, deși am vorbit puțin. Nu o să vorbesc în semn de respect al clubului față de arbitraj. Ce pot eu să spun e că pentru acel galben o să facem cerere oficială la comisie ca să fie anulat. E un galben gratuit și există circumstanțe pentrua fi anulat”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din...
Digi24.ro
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți

Dinamo, fără Mamoudou Karamoko la derby-ul cu Universitatea Craiova

La meciul de la Ovidiu, Zeljko Kopic l-a pierdut pe Mamoudou Karamoko. Atacantul francez a primit cartonaș galben și va fi suspendat la derby-ul Dinamo – U Craiova, de luni, 9 februarie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă,...
Digisport.ro
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte

„Din păcate da. E un gest pe care l-a regretat și el după. Ținerile astea prelungite, ca să nu le spun altfel, care sunt șicanatoare, sunt la limită între galben și roșu. Când ții un jucător și îl oprești din acțiune e una, în momentul în care vezi că totuși deși îl ții nu cedează și merge mai departe și atunci te arunci cu totul și îl șicanezi, cred că se trece limita cartonașului galben.

Dar e vina lui Karamoko, care nu trebuia să reacționeze. (n.r. – Va fi sancționat de club? La alte cluburi se poartă) Se poartă, dar nu la Dinamo”, a adăugat președintele lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Dinamo SE REVOLTA la FRF dupa cartonasul galben ACORDAT GRATUIT lui Musi in meciul cu Farul

FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11....
Fanatik
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Fotbalistul de la FCSB refuză să se opereze: „S-a antrenat non-stop! Vrea să...
Fanatik
Fotbalistul de la FCSB refuză să se opereze: „S-a antrenat non-stop! Vrea să poată juca până în vară”. Exclusiv
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de...
Fanatik
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Echipele care ar urma să promoveze în SuperLiga, în sezonul viitor: 'Ești nebun?'
iamsport.ro
Echipele care ar urma să promoveze în SuperLiga, în sezonul viitor: 'Ești nebun?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!