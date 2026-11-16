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Meciul Dinamo – Petrolul, programat sâmbătă, 21 noiembrie, în etapa 16 din SuperLiga, trebuia să se dispute inițial pe Arena Națională. Andrei Nicolescu a transmis că partida nu se va mai juca pe cel mai mare stadion al țării și a făcut iureș în direct după ce echipa lui a fost refuzată de Târgoviște și a rămas cu variante puține într-un timp extrem de scurt.

Andrei Nicolescu, reacție vehementă după închiderea Arenei Naționale. Reproșuri pentru autoritățile din Târgoviște după refuzul primit

Cel mai mare stadion al țării a fost închis pentru lucrări de mentenanță ale gazonului, care s-a prezentat în dintre FCSB și Corvinul, dar și Andrei Nicolescu s-a plâns de felul în care a fost anunțat că Dinamo nu mai poate organiza meciul din etapa a 16-a cu Petrolul pe Arena Națională și a transmis ulterior că Târgoviște s-a opus venirii „câinilor” pe stadionul „Eugen Popescu”. „Dacă am trăi într-o societate normală, aș spune că sunt zvonuri. Noi nu am primit o hotărâre oficială. Se închide Arena Națională, a fost vineri o discuție la care am fost invitați. Noi, prin toate mijlocele, am încercat să vorbim cu FRF, LPF, toți implicați. Noi am pus bilete în vânzare, am început pregătirile, cu Dinamo Fest, cu tot ce ține de meci. Am primit telefon azi că s-a luat această decizie să se închidă Arena și eu am rugat să primesc oficial, este esențial pentru a putea lua mai departe decizii.

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Am început să dăm telefoane să vedem de opțiuni avem cu 6 zile înaintea meciului. Am discutat în diverse locuri. La Târgoviște nu suntem doriți. Nu am fost primiți, am fost refuzați pentru că programul lor nu permite așa ceva. Nu există alte discuții, nu mai are rost. Nu au meci. Noi ne plângem în România când avem ceva. Dacă vreți să schimbați ceva fundamental, trebuie să plângem toți o dată! Dacă eu țip azi, nu se întâmplă nimic, mâine vine MM, poimâine cineva de la Rapid și tot așa… nu se întâmplă nimic. Fiind în situația asta, ne-am dus să întrebăm și să ne rugăm… deși la început nu părea nicio problemă, a fost amical în weekend, apoi joacă România U20 și apoi România U18 sau U17. Chindia va juca în deplasare în weekend. Teoretic nu este un impediment. Totuși, de acolo se susține că 3 meciuri într-o săptămână este prea mult pentru gazon”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Ce alte variante mai avea Dinamo, dar nu poate apela la ele

Chestionat despre varianta „Arcul de Triumf”, arenă ce a găzduit Dinamo de mai multe ori în ultimele sezoane, Andrei Nicolescu a explicat că cele 3 meciuri de rugby disputate acolo în această perioadă împiedică desfășurarea ulterioară a partidelor de fotbal. Ulterior, președintele „câinilor” a respins categoric variante precum Ghencea sau Giulești. „Pe Arcul de Triumf nu se poate pentru că sunt 3 meciuri de rugby în 12 zile. Un meci de rugby face suprafața de joc imposibilă pentru fotbal pentru cel puțin o săptămână. Am mai fost în situația asta la un meci cu Farul, acum 2-3 ani. L-am jucat pe Arcul de Triumf, deși gazonul nu era într-o situație bună. Nu găsisem nicio soluție în jurul Bucureștiului și acum se repetă scenariul. E exclus din perspectiva lui Dinamo să meargă în Ghencea și Giulești! Nu ai cum să întrebi de Dinamo să joace acasă în Ghencea”, a mai spus Nicolescu.

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Joacă Dinamo la Slobozia? Marea pierdere subliniată de Andrei Nicolescu după acest eveniment

Chestionat despre , Andrei Nicolescu speră ca formația „alb-roșie” să poată rezolva disputarea partidei mai aproape, la Voluntari. Oficialul dinamovist a atras atenția încă o dată că astfel de situații slăbesc încrederea afaceriștilor potenți din România atunci când se pune problema să se alăture fotbalului. „Explorăm variante precum Slobozia și Voluntari. Nu avem nimic oficial încă. A apărut varianta Slobozia, poate primim ok-ul de la Voluntari. Altfel e o deplasare și pentru noi. Gaura cea mai mare e cea de imagine, pe care o plătește toată societatea românească. Nu știu cine o va deconta. O decontăm noi, dar și tot fotbalul românesc. E încă un exemplu că există mult amatorism în fotbalul românesc. De aceea oamenii care fac bani în România stau să se gândească de două ori dacă să vină aproape de fotbal!”, a mai spus Nicolescu la