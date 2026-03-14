Andrei Nicolescu, atac furibund după Rapid – Dinamo 3-2. Oficialul „câinilor” a demolat arbitrajul românesc: „Mi-am pierdut respectul! O bătaie de joc”

Giuleștenii au urcat pe prima poziție după o singură etapă în play-off, însă Andrei Nicolescu este de părere că cele trei puncte sunt nemeritate. Președintele „câinilor roșii” a răbufnit la adresa arbitrajului lui Istvan Kovacs.

Andrei Nicolescu a tunat la flash-interviu după Rapid – Dinamo 3-2. Ce a spus despre arbitrajul din derby

în meciul dintre Rapid și Dinamo, iar din tabăra „câinilor roșii” au apărut nenumărate nemulțumiri cu privire la golul validat al lui Claudiu Petrila, la care elevii lui Kopic au invocat un fault înaintea reușitei. La flash-interviu, Andrei Nicolescu și-a protejat jucătorii și a venit să vorbească în locul lor. Oficialul lui Dinamo s-a arătat extrem de dezamăgit de arbitraj:

„Trebuie să nu ne ducem în zone în care să demonstrăm că avem aceeași mentalitate ca acum 20 de ani. În această seară, respectul pentru arbitraj mi s-a terminat. Am avut o întâlnire cu domnul Vassaras și am crezut că lucrurile merg într-o direcție bună.

Este o bătaie de joc și o viciere de rezultat. Este de neînțeles că arbitrii la o asemenea cotă pot face greșeli de o asemenea manieră, pentru că nu vreau să mă gândesc la altceva. Nu putem juca în play-off așa. Dacă suntem arbitrați în felul acesta, nu mai este competiție. Este un fault care este de cinci ori mai evident decât în faza de acum o lună cu Mărginean.

Nu vreau să acuz pe nimeni de părtinire. Nici nu vreau să mă gândesc ca în 2026 campionatul din România să fie condiționat de manierele de arbitraj sau de dorințele arbitrilor. Ce s-a întâmplat în seara asta este un moment psihologic și cred că nici la Liga a 4-a nu există așa ceva. Exclud faptul că în anul 2026 aceste greșeli pot fi cu intenție. La domnul Vassaras am văzut responsabilitate, dar mi-aș dori să nu vedem greșeli atât de evidente”, a declarat Andrei Nicolescu, conform

Cum a numit Andrei Nicolescu decizia de a valida reușita lui Claudiu Petrila

Andrei Nicolescu a fost vehement mai ales cu privire la faza golului egalizator al giuleștenilor, cel ce a dus scorul la 2-2. Președintele lui Dinamo este de părere că decizia lui Istvan Kovacs de a valida această reușită este cea mai mare greșeală din campionat, peste cea a lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1.

„N-aș vrea să merg în derizoriu cu declarațiile. Dinamo arată respect, sper că nu am depășit niciun prag. Am venit eu ca să protejez jucătorii, pentru că frustrarea este uriașă în vestiar. Sper ca celelalte nouă etape se vor disputa în condiții sportive normale și nu vor fi condiționate de deciziile arbitrilor. Aceasta este cea mai mare greșeală din tot campionatul ăsta. Din respect pentru arbitraj am ales să zic că nu comentez de mai multe ori, pentru că îmi doresc să devenim cât mai responsabili, dar în această seară a fost vorba despre altceva.

Eu, alte cluburi și Federația Română de Fotbal ne întrebăm apoi de ce nu vine lumea la stadion și de ce nu evoluează fotbalul românesc. Jucătorii merită nota 11 pentru cum s-au comportat astăzi și sper să fie prima și ultima dată în acest campionat când vin la flash-interviu. În seara aceasta este ireal ce s-a întâmplat. Cred că dacă am fi avut toți jucătorii valizi am fi arătat mai bine, dar cu o decizie corectă meciul se îndrepta spre alt rezultat. Nu am putut să-i las să vină aici, la flash-interviu”, a mai spus președintele lui Dinamo.

Andrei Nicolescu, atac nuclear la adresa arbitrajului după Rapid - Dinamo 3-2

Ce s-a întâmplat, de fapt, în faza acuzată de Andrei Nicolescu și întreaga suflare dinamovistă

Dinamo a condus în două rânduri pe Giulești, însă nu a reușit să plece cu niciun punct din această întâlnire. Un moment extrem de important a fost golul de 2-2 al lui Petrila, însă care a venit după o neregularitate din punctul de vedere al „câinilor”.

Alex Musi a pierdut mingea într-un duel cu Andrei Borza, iar roș-albii au cerut oprirea jocului pentru fault. Istvan Kovacs a dus fluierul la gură însă a ezitat să ofere mingea dinamoviștilor. Ulterior, atacantul giuleștenilor l-a învins pe Epassy cu o execuție splendidă, iar VAR-ul nu a intervenit asupra deciziei din teren a centralului din Carei.

Rapid, lider după o singură etapă în play-off

Universitatea Craiova era văzută ca favorită la câștigarea titlului de campioană după finalul sezonului regulat, însă frumusețea acestui format a făcut ca oltenii să piardă poziția de lider după un singur pas greșit în play-off. Rapidiștii au fost conștienți de importanța meciului și i-au învins pe rivalii de la Dinamo pentru a treia oară în acest sezon.

În acest moment, Universitatea Craiova și-a pierdut postura de lider și de favorită la titlul de campionă, deși în ultima etapă din sezonul regulat a avut șansa să se distanțeze la opt lungimi de locul secund înainte de înjumătățirea punctelor.