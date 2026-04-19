Andrei Nicolescu, gluma zilei: “Dacă noi facem Craiova campioană, poate ne fac și ei câștigătoarea cupei”

Andrei Nicolescu a comentat o declarație făcută recent de Gică Craioveanu. Acesta a spus că simte că Dinamo îi va face campioni în acest sezoon de SuperLiga pe cei de la Universitatea Craiova, în sensul că gruparea din „Ștefan cel Mare” ar urma să obțină rezultate bune împotriva contracandidatelor oltenilor. Chestiune care s-a confirmat deja parțial.

Andrei Nicolescu, pus pe glume înainte de Dinamo – Universitatea Craiova din Cupa României

Sâmbătă seară, pe Arena Națională, „câinii” au învins U Cluj cu scorul de 2-1 în etapa a cincea din play-off. Astfel, în contextul în care pentru Dinamo urmează meciul de joi cu Universitatea Craiova, de la București, din semifinalele Cupei României, Nicolescu a glumit și a spus că ar fi dispus să îi ajute pe olteni indirect în lupta pentru titlu, cu condiția ca aceștia să le faciliteze în schimb dinamoviștilor accederea în finala acestei competiții.

„Clar bătălia principală se dă între ele (n.r. U Cluj și Universitatea Craiova) După ultimul meci și după rezultat (n.r. din meciul direct dintre cele două), sută la sută aș spune că U Cluj e favorită, dar mai sunt de jucat meciuri. Și Craiova e o echipă puternică. Între ele se dă bătălia și cred că vor conta foarte mult și indirectele, ca să spun așa, ce vor face cu celelalte echipe. Cred că e foarte important FC Argeș în această ecuație, ce va face cu echipele astea două. Ca să glumesc și eu, dacă ne face (Craiova) câștigători ai Cupei… (n.r. râde).

Dacă e să glumim acum, ne permitem. Eu glumesc, pentru noi nu se pune problema. Noi jucăm toate meciurile să câștigăm. (…) Am și zis aseară că fac cerere să joc finala cupei cu U Cluj. (n.r. Despre meciul cu U Cluj de pe Arena Națională din ianarie, din returul sezonului regulat) Acolo cred că a fost o victorie mai meritată, o victorie la care am arătat o diferență mai mare între noi și ei”,

Ce a spus Andrei Nicolescu despre meciul Universitatea Craiova – Rapid

a făcut și o scurtă prefață a meciului de duminică seară din Bănie. Nicolescu se așteaptă la un „meci cu scântei” pe „Ion Oblemenco”, dat fiind contextul din clasament din acest moment: „Diseară o să fie un meci cu multe scântei, la ce se întâmplă la ambele echipe. (n.r. Dacă o vede pe Craiova favorită clară) Nu, nu. Rapidul intră în vrie dacă nu câștigă la Craiova”.

