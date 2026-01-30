Andrei Nicolescu îi întărește lotul lui Zeljko Kopic! Președintele lui Dinamo a făcut anunțul după meciul cu Petrolul: „Suntem în discuții”

ADVERTISEMENT

Dinamo a redevenit o echipă de top din SuperLiga României și a început să facă transferuri importante. Imediat după remiza cu Petrolul, Andrei Nicolescu a anunțat că se află în discuții cu un nou jucător pentru Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu a dezvăluit discuții cu un nou jucător pentru Dinamo: „Căutăm soluții”

Stipe Perica este pe picior de plecare de la Dinamo, iar Andrei Nicolescu a recunoscut că se află în discuții cu un jucător a cărui identitate nu a vrut să o dezvăluie. Cel mai probabil, „câinii roșii” caută un înlocuitor pentru atacantul croat, care nu a reușit să se impună în „haită”.

Chiar dacă investițiile nu se opresc aici. Imediat după remiza cu Petrolul, președintele lui Dinamo a venit cu vestea bună pentru Kopic: „(n.r. Kopic aşteaptă întăriri) Dinamo a făcut din punct de vedere financiar investiţii. A plătit şi pentru Duţu, Mazilu, Nichita. Dinamo mai caută soluţii, dar nu cred că face bine să discutăm asta înainte de a avea nişte rezultate.

Cu siguranţă că şi noi ne mai dorim să aducem acum până se închide perioada de transferuri ceva noutăţi. Căutăm soluţii pentru toate zonele. Suntem în nişte discuţii, dar nu am cum să spun absolut nimic pentru că nu am o predictibilitate certă pe tema asta. (n.r. Perica mai continuă?) Asta a fost o decizie a antrenorului, e mai puţin de discutat de către noi. El deocamdată e jucătorul clubului, vedem ce se va întâmpla”, a spus Andrei Nicolescu, conform

Președintele lui Dinamo, dezamăgit după punctele pierdute pe „Arcul de Triumf”

Dinamo a fost foarte aproape să ia toate cele trei puncte din meciul cu Petrolul, însă dubla greșeală a lui Epassy a dus la golul egalizator al lui Gicu Grozav din minutul 82. În primă fază, portarul camerunez a încercat să dribleze un adversar, iar faza s-a sfârșit prin aruncare de la margine în favoarea „găzarilor”. Imediat din acel aut, mingea a fost repusă în joc și trimisă în careu, unde africanul a gafat din nou.

„E frustrant, dar se întâmplă. Important e ca noi să vedem deciziile pe care le-am luat cât de bune sau mai puţin inspirate au fost. E clar că nereuşind să luăm toate punctele în contextul în care am dominat destul de clar partida, ceva nu am făcut cum trebuie.

Eu nu cred că am fost atât de buni în prima repriză. Dacă eram atât de buni, aveam 3-0. Am fost buni, dar ne-a lipsit ceva, pentru că nu am reuşit să înscriem. Eu cred că un singur lucru este aproape cert. Sunt 3 echipe care sunt aproape sigure de play-off şi restul încă se luptă pentru play-off.

Eu cred că se vor împărţi multe puncte în etapele care vin. E frustrant că nu am luat toate punctele astăzi pentru că aveam toate atuurile să le luăm. Important e să fim foarte aproape acolo şi să dăm bătălia decisivă după. Anul ăsta obiectivul este să luăm minim locul 5, dar ar fi extraordinar să jucăm în cupele europene. Am ajuns la nivelul la care la Dinamo, dacă facem egal, nu ne place nimic în mod deosebit. Mi-a plăcut atmosfera”, a mai declarat Andrei Nicolescu.