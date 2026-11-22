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Andrei Nicolescu a criticat atitudinea fotbaliștilor lui Dinamo după înfrângerea cu Petrolul. Președintele clubului din Ștefan cel Mare a remarcat diferența de determinare dintre cele două echipe și a povestit un episod sugestiv petrecut în timpul partidei: un jucător al ploieștenilor a cerut un produs care să-l ajute să respire mai ușor, în timp ce dinamoviștii păreau relaxați. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Nicolescu a analizat și problemele tactice ale echipei, dar a clarificat și cine a decis modul în care s-a făcut deplasarea la Slobozia, după declarațiile antrenorului Nuno Campos.

Andrei Nicolescu, critică dură după Petrolul – Dinamo: „Ai noștri erau relaxați!”

Dinamo a dezamăgit în confruntarea cu Petrolul, iar Andrei Nicolescu nu a încercat să găsească scuze pentru evoluția echipei. Președintele clubului bucureștean a recunoscut că adversarii au meritat rezultatul și că diferența a fost făcută inclusiv de atitudinea jucătorilor. Nicolescu a remarcat că Petrolul a abordat partida cu mai multă determinare, în timp ce dinamoviștii nu au arătat aceeași dorință de a obține punctele puse în joc.

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„Noi am făcut un meci slab. Cu noroc poate reușeam să dăm un gol pe final, să salvăm un punct, dar nu a fost un meci bun. Petrolul a meritat ce a obținut, a avut un plan bine făcut. Au fost mai motivați. În anumite momente i-am văzut disperați, era un jucător care cerea alifie de aia ca să poată să respire, în timp ce ai noștri erau relaxați, nu aveau o problemă”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Episodul care l-a revoltat pe șeful lui Dinamo: „Era înnebunit să rămână în joc!”

Pentru a explica diferența de mentalitate dintre cele două echipe, Andrei Nicolescu a relatat un moment pe care l-a observat în timpul meciului. Un fotbalist al Petrolului, ajuns la limita efortului, a mers la marginea terenului pentru a solicita un produs care să-l ajute să respire mai ușor. În contrast, președintele lui Dinamo a remarcat o atitudine mult mai relaxată în rândul propriilor jucători.

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„Nereușind să mai respire și fiind pauză, a venit un jucător la margine și a cerut un fel de alifie cu care se dau ei pe marginea feței, pe piept, ca să-i mai dea o capacitate de efort suplimentară. Era înnebunit să rămână în joc și să se lupte, era montat. Ai noștri erau un pic relaxați, au băut niște apă…”, a povestit Nicolescu.

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Andrei Nicolescu a remarcat și reacția fotbaliștilor Petrolului după fluierul final: „La final, cei de la Petrolul s-au bucurat ca și cum au luat un trofeu, adică au fost montați și e meritul lor. Asta n-am văzut la mine, la ai noștri. Gradul de suferință nu a fost pentru punctele astea. Greu de comentat, un meci prost. Cred că trebuie să regândim, din nou, modul nostru de a fi”, a declarat Nicolescu.

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Adversarii au găsit antidotul pentru Dinamo? „Toată lumea se pune pe 5-4-1!”

Dincolo de atitudinea jucătorilor, Andrei Nicolescu a identificat și o problemă tactică pe care Dinamo trebuie să o rezolve. Președintele dinamovist a observat că tot mai multe adversare aleg să se apere compact și să nu mai ofere spații echipei pregătite de Nuno Campos.

„Toate echipele au început să ne lase spațiu din față, nu se mai deschide nimeni, toți se pun pe 5-4-1 și atunci trebuie să regândim apropo de ce ne dorim noi. Noi am fost periculoși pe final prin două incursiuni personale. Asta nu e treaba mea, cu siguranță Nuno o să facă asta și o să vadă ce e de făcut. E clar că unu la unu nimeni nu se va mai lua cu Dinamo și că toată lumea va aștepta”, a explicat Nicolescu.

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Nicolescu a explicat de ce Karamoko și Soro nu au dat randamentul așteptat

Președintele lui Dinamo a analizat și evoluțiile individuale ale unor fotbaliști. Andrei Nicolescu consideră că Karamoko a devenit mult mai periculos după ce a fost mutat în bandă, în minutul 60, deoarece a putut să profite de viteza sa. Nicolescu a vorbit și despre Soro, despre care consideră că nu a reușit să ocupe spațiile dintre liniile defensive ale Petrolului.

„Din minutul 60, când a jucat în bandă, a fost și mai periculos Karamoko. Venind în viteză, atunci creează multă presiune pe adversar. Marea problemă e că, jucând în vârf, nu poate primi mingea tot timpul în viteză, ci o primește la picior și din momentul ăla e greu să mai faci ceva.

Dar, revenind per total, meciul a fost slab. Soro nu a reușit să intre între linii, de aceea nu a fost foarte periculos. Atunci e el cel mai periculos, între liniile defensive ale adversarului”, a punctat președintele lui Dinamo.

Andrei Nicolescu lămurește controversa deplasării la Slobozia: „A fost o decizie 100% a staff-ului!”

După partida cu Petrolul, Nuno Campos și-a exprimat nemulțumirea față de . Întrebat despre acest subiect, Andrei Nicolescu a precizat că decizia privind programul echipei i-a aparținut în totalitate staff-ului tehnic.

„Apropo de cum se face deplasarea, a fost o decizie 100% a staff-ului. Nu știu de ce a declarat ce a declarat Nuno Campos, nu am vorbit cu el. Mărturisesc că eu am fost plecat la Bruxelles, la un curs, și am venit abia ieri dimineață.

Am vorbit cu team-managerul și mi-a spus că ei au luat în calcul să nu facă deplasarea direct, ci dimineața după activare. Se voia să vină la Slobozia, să doarmă după-masă la un hotel undeva, iar seara să vină la meci. Mai departe nu știu cum a rămas”, a explicat Nicolescu.

A fost un atac la adresa conducerii? Nicolescu reacționează la declarațiile lui Nuno Campos

Andrei Nicolescu a fost întrebat și dacă nemulțumirile exprimate de Nuno Campos ar putea reprezenta un mesaj îndreptat împotriva conducerii. Președintele lui Dinamo a evitat să tragă o concluzie înainte de a discuta cu antrenorul, dar a precizat că nu a interpretat inițial declarațiile în acest sens.

„Dar de declarația lui Nuno nu știu ce să zic, o să o lămurim. Trebuie să văd exact dacă e un mesaj împotriva conducerii. Eu n-am perceput așa, dar mă rog. Nu știu ce a gândit. În interior nu astea sunt problemele. Meciul a fost prost, dar nu cred că a spus că din cauza asta am pierdut”, a spus oficialul dinamovist.

Andrei Nicolescu a explicat că obiectivul conducerii este să ofere echipei condiții cât mai bune de pregătire, recuperare și organizare. Președintele își dorește ca toate aspectele administrative să fie rezolvate, astfel încât rezultatele să fie analizate exclusiv din perspectiva performanței sportive.

„Căutăm să îmbunătățim ce condiții avem noi. Dezideratul este să fim un club atât de profesionist și să avem atât de bune condiții și de pregătire, și de recuperare, și de tot încât, după meciuri de genul, să nu mai putem avea niciun alibi. Că vestiarul nu a fost bun, că am mers o oră cu mașina, că n-am avut timp de organizare, că n-am făcut toate antrenamentele corect, că a fost o porțiune de teren cu bălți, nimic. Vrem să fim în zona în care să se pună doar problema performanței și atât. Nu suntem un club construit și care ia decizii la emoții”, a transmis Nicolescu.

Andrei Nicolescu îi acordă în continuare credit lui Nuno Campos: „A meritat laudele!”

În ciuda rezultatelor recente și a discuțiilor provocate de declarațiile antrenorului, Andrei Nicolescu a avut un . Oficialul consideră că tehnicianul este o persoană echilibrată, preocupată să păstreze unitatea vestiarului, și că aprecierile primite până acum au fost justificate de rezultate.

„Nu cred că l-am lăudat prea mult cu toții pe Nuno Campos, pentru că e un tip foarte echilibrat. Toate exemplele pe care le am arată că e un tip echilibrat și al cărui prim interes e să țină vestiarul unit. Cred că a meritat laudele, că a avut și rezultate foarte bune. Acum trebuie să regândim, iar presa e pe el, având în vedere și rezultatele, și declarațiile. Vreau să lămuresc, pentru că discuțiile noastre sunt în altă zonă”, a concluzionat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.