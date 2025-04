Andrei Nicolescu îi ține piept lui Gigi Becali! Cum vrea să-l transfere pe Alexandru Musi de la FCSB la Dinamo: „Așteptăm să se liniștească!”

din ultimul timp, iar șansele ca el să plece la finalul acestui sezon sunt foarte mari. Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a confirmat interesul pentru fotbalistul de 20 de ani.

Andrei Nicolescu, verdict clar în privința jucătorului de la FCSB: „Pentru Dinamo, jucătorul Musi este o țintă”

, iar acolo a fost prezent și Andrei Nicolescu, administratorul special al formației antrenate de Zeljko Kopic. pentru Alexandru Musi.

Cotat la 800.000 de euro, Musi a fost luat în colimator de patronul celor de la FCSB, iar Andrei Nicolescu i-a propus oficialului roș-albaștrilor suma de 300.000 de euro pentru ca acesta să plece de la campioana României.

Răspunsul lui Gigi Becali nu a întârziat să apară, . Acesta a considerat oferta mult prea mică pentru jucătorul roș-albaștrilor.

„Lucrurile sunt un pic ascuțite acum”

„Avem o cifră, cifra este destul de mare. Avem nevoie de 10-12 jucători. Avem un nucleu pe care încercăm să îl întărim. Vorbim de constituirea unui loc competitiv pe toate posturile, care să aibă cel puțin două opțiuni similare.

(n. r. dacă a dat de Gigi Becali) Eu cred că acolo, e un răspuns pe care nu aș vrea să îl interpreteze din nou colegul dumneavoastră și să spună că nu știm pe ce planetă suntem. Eu tot timpul am respectat celelalte cluburi și oficialii celorlalte cluburi.

La întrebarea dacă Dinamo își permite suma de 300.000 de euro am spus da, dar că nu fac eu politica FCSB. Am primit un răspuns prin care eu am identificat vorbele domnului Becali, dar bazate pe o relatare din presă care nu era corectă.

Atâta timp cât lucrurile sunt un pic ascuțite acum, așteptăm să se liniștească și discutăm. Pentru Dinamo, jucătorul Musi este o țintă”, a declarat Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo.

Cifrele lui Alexandru Musi la FCSB