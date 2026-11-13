Andrei Nicolescu îl apără pe Meme Stoica în scandalul Boutoutaou: „Are dreptate!”

FCSB a plătit 1,3 milioane de euro pentru Aymen Boutoutaou, fotbalist răsplătit regește cu aproximativ 25.000 de euro pe lună, dar și 250.000 de euro anual bonus. Gigi Becali s-a enervat cumplit când a auzit că Dinamo putea să-l transfere pe francez pentru 600.000 de euro și un salariu mult mai mic.
L-a învinovățit public pe Mihai Stoica că s-a lăsat „păcălit” de impresari, pentru că a „îmbătrânit” și nu a fost atent, însă Andrei Nicolescu a dorit să lămurească situația și să arate că, de fapt, Mihai Stoica nu a avut nicio vină.
Simplu spus, Boutoutaou valora în vara lui 2025 doar 50.000 de euro, în iarna lui 2026 a ajuns la 600.000 de euro, iar în vara lui 2026 a costat 1,3 milioane de euro. Implicit, pretențiile sale salariale au crescut, după un sezon excelent în care cota i-a crescut de aproape 20 de ori.
„Îmi pare rău că am picat în discuția asta dintre ei. Dacă știam, cred că n-aș fi vorbit cu domnul Gigi Becali. Eu îl respect mult pe Meme și cred că n-avea rost să fie subiect de discuție pentru așa ceva. O să fiu mai atent apropo de discuțiile și informațiile pe care le dau altor oameni din fotbal de acum încolo.
Despre ce spune Meme, are relativ dreptate, dar istoricul e așa: în 2025, înainte de vară, înainte să plece Boutoutaou, când era liber de contract, l-am avut propus cu 50.000 de euro. Dar, în momentul ăla, echipa noastră, noi toți, așa cum luăm deciziile, am decis că nu am vrea un jucător de Liga a 3-a din Franța”, și-a început discursul Andrei Nicolescu la Digi Sport.ro.
Așadar, dinamoviștii nu au considerat atunci că francezul își merita banii, deși peste un sezon s-a dovedit că este un jucător decent. De altfel, FCSB a plătit 1,3 milioane de euro pentru serviciile sale tocmai după acest sezon excelent.
„Am știut la acel moment că ar vrea 100.000 de euro plus 12.000 de euro pe lună. N-am mers mai departe. Până în iarnă i-a crescut cota. În iarnă, nu cu un an înainte, ne-am reinteresat. El, într-adevăr, începuse să joace din ce în ce mai bine, se vedea că părea foarte interesant.
Interesându-ne, ni s-a spus verbal, fără să avem vreo ofertă sau să facem noi o ofertă, că undeva la 600.000 de euro plus bonusuri, că altfel nu se stă de vorbă. Atunci ne-am oprit din discuții și am zis că altă dată trebuie să fim mai atenți, mai repede.
Îmi pare rău că Meme a avut de suferit din cauza acestei informații. Îmi asum partea mea de greșeală. Nu am tendința să induc oamenii în eroare. Meme are dreptate. Atunci s-a decis că nu era un jucător pentru Dinamo. Nu l-am văzut potrivit pentru Dinamo. Dacă ar fi fost după mine, și în vara lui 2025 l-aș fi adus la Dinamo, dar nu decid doar eu. Tot timpul mi-am asumat deciziile echipei.
Știu că l-am avut propus în mai cu 50.000 de euro și voia 100.000 de euro la semnătură și 12.000 de euro salariu. A făcut un sezon extraordinar acolo anul trecut, să fim serioși”, a punctat Andrei Nicolescu. Așadar, președintele lui Dinamo crede că nimeni nu a fost „păcălit”, iar Meme Stoica cu atât mai puțin. În fapt, cota lui Boutoutaou a crescut pentru că jucătorul a prins un sezon foarte bun, la fel cum se întâmplă mai mereu în fotbal.