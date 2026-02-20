Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu îl arată pe degetul cu Vassaras după scandalurile de arbitraj: „S-a evitat analiza unei faze! Arată ca şi cum ar avea ceva de ascuns”

Andrei Nicolescu nu îl iartă pe Kyros Vassaras după gafele arbitrilor din ultima etapă. Președintele lui Dinamo l-a certat pe grec pentru că a omis analiza celor mai importante faze de la Hermannstadt - CFR Cluj 0-1
Cristian Măciucă
20.02.2026 | 20:04
Andrei Nicolescu il arata pe degetul cu Vassaras dupa scandalurile de arbitraj Sa evitat analiza unei faze Arata ca si cum ar avea ceva de ascuns
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu îl arată pe degetul cu Vassaras după scandalurile de arbitraj: „S-a evitat analiza unei faze! Arată ca şi cum ar avea ceva de ascuns”. FOTO: Fanatik
Andrei Nicolescu a pus tunurile pe Kyros Vassaras. Președintele lui Dinamo este extrem de dezamăgit de modul în care grecul a gestionat greșelile de arbitraj din ultima etapă.

Andrei Nicolescu, critic la adresa lui Kyros Vassaras

Kyros Vassaras a analizat public patru faze controversate de arbitraj din etapa cu numărul 27. Printre acestea s-a numărat și faza la care Unirea Slobozia a cerut gol valabil cu Dinamo. Deși decizia și verdictul președintelui CCA au fost în favoarea „câinilor”, Andrei Nicolescu tot are motive de nemulțumire.

Șeful lui Dinamo e intrigat de felul în care au fost gestionate ultimele două faze de penalty de la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1 și de modul în care Kyros Vassaras, voit sau nevoit, a omis să le comenteze.

„Mi se părea normal să analizeze toate fazele, nu doar unele din cele care cereau niște explicații. Din ce am văzut s-a evitat analiza unei faze. Nu știu de ce. Asta creează și mai multe controverse. Asta arată ca și cum ar avea ceva de ascuns.

Dar e de salutat că ușor, ușor, începe să comunice oficial CCA, nu contează prin cine. Important e că se comunică oficial și că se explică lucruri. Pentru că așa înțelegem toți că există anumite greșeli, putem accepta acest lucru și pe urmă vedem și măsurile luate de comisie pentru a îmbunătăți acest proces”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Cine arbitrează Rapid – Dinamo

Pentru Dinamo, următorul meci din SuperLiga e derby-ul cu Rapid. Partida de pe Arena Națională e programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Pentru acest duel, CCA a deles să îl delege pe Rareș Vidican. Pentru „centralul” din Satu Mare va fi prima partidă arbitrată după CFR Cluj – U Cluj 3-2, care s-a încheiat cu un scandal uriaș între Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

La derby-ul din etapa cu numărul 28, Rapid – Dinamo, asistenții lui Rareș Vidican vor fi George Florin Neacșu și Alexandru Cerei. Arbitru de rezervă va fi Andrei Moroiță, în timp ce în camera VAR se vor afla Sebastian Colțescu și Sebastian Gheorghe.

Andrei Nicolescu, ATAC SUBTIL la Kyros Vassaras dupa ultimele SCANDALURI DE ARBITRAJ din SuperLiga

Cristian Măciucă
