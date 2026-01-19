Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, în extaz după Dinamo – U Cluj 1-0: „Cel mai bun meci din etapa asta!”. De ce i-a fost frică la un moment dat

Dinamo a învins U Cluj cu 1-0, iar conducerea „câinilor” exultă. Andrei Nicolescu a tras primele concluzii după victoria echipei sale în etapa 22 din SuperLiga.
Mihai Dragomir
19.01.2026 | 18:15
Andrei Nicolescu in extaz dupa Dinamo U Cluj 10 Cel mai bun meci din etapa asta De ce ia fost frica la un moment dat
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, în culmea fericirii după Dinamo - U Cluj 1-0. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Etapa 22 din SuperLiga a venit pentru Dinamo cu meciul de pe teren propriu în compania lui U Cluj. Ce a spus Andrei Nicolescu despre ehipa lui după victoria cu 1-0 în fața ardelenilor.

Andrei Nicolescu a fost fascinat de Dinamo după 1-0 cu U Cluj. De ce s-a temut

Dinamo a început anul 2026 cu dreptul. „Câinii” au revenit cu forțe proaspete din cantonamentul din Antalya, iar pregătirea temeinică și-a spus cuvântul în meciul cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii au câștigat cu 1-0 în etapa a 22-a din SuperLiga, iar conducerea este foarte încântată în urma rezultatului favorabil. Totuși, Andrei Nicolescu a avut și sentimentul de teamă în subconștient, pe parcursul meciului.

„Cred că a fost cel mai bun meci din această etapă. Terenul a fost bun, dinamica, echipele… Mi s-a părut un meci care, dacă se repetă, campionatul României va aduce din ce în ce mai mulți spectatori. O bornă de calitate. La un moment dat mi-a fost frică, pentru că ratam foarte mult, dar, per ansamblu, am arătat bine.

ADVERTISEMENT
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
Digi24.ro
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă

Au avut și ei momentele lor, o echipă puternică, cu jucători de calitate. Am stabilit recordul în acest campionat de atingeri în careul advers”, a spus inițial oficialul dinamovist.

ADVERTISEMENT
A risipit 16 milioane de euro și acum a fost arestat pentru un...
Digisport.ro
A risipit 16 milioane de euro și acum a fost arestat pentru un jaf de 23 de dolari!

Andrei Nicolescu a spus care este, de fapt, secretul lui Dinamo

Dinamo arată din ce în ce mai bine, iar echipa are aspirații mari în acest sezon. Andrei Nicolescu a dezvăluit secretul din spatele formei bune a trupei din „Ștefan cel Mare”.

„Avem un spirit de echipă foarte consolidată, unită, acesta este ingredientul cel mai important al nostru. Acest rezultat este reflecția muncii de un an jumătate de construcție a unei echipe, al unui staff, al unui întreg”, a mai spus Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Cum a catalogat Andrei Nicolescu revenirea lui Alexandru Musi după accidentare

Alexandru Musi, cel care a făcut dezvăluiri tari din vestiar după Dinamo – U Cluj 1-0, a revenit pe gazon după 2 luni de la accidentarea suferită la naționala României U21. Andrei Nicolescu l-a caracterizat imediat pe tânărul jucător.

„Musi a fost bine, foarte bine. O să fie mai inspirat, dar a fost foarte dinamic, tot timpul după minge. Foarte bine, a avut chef de fotbal, s-a văzut”, a concluzionat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu, în extaz după Dinamo - U Cluj 1-0

CFR Cluj, la 24 de ore să nu mai joace în cupele europene!...
Fanatik
CFR Cluj, la 24 de ore să nu mai joace în cupele europene! Cum au scăpat ardelenii de suspendare: „Am cheltuit toți banii pe Louis Munteanu”
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce...
Fanatik
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe Națiuni: „Merge peste tot, dar n-a văzut așa ceva până acum”
Mișcări de trupe la CFR Cluj chiar înaintea derby-ului cu FCSB! Iuliu Mureșan...
Fanatik
Mișcări de trupe la CFR Cluj chiar înaintea derby-ului cu FCSB! Iuliu Mureșan anunță plecări și sosiri: „Unul dintre ei vine sigur”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a...
iamsport.ro
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a rupt tăcerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!