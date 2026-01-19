Andrei Nicolescu, în extaz după Dinamo – U Cluj 1-0: „Cel mai bun meci din etapa asta!”. De ce i-a fost frică la un moment dat

ADVERTISEMENT

Etapa 22 din SuperLiga a venit pentru Dinamo cu meciul de pe teren propriu în compania lui U Cluj. Ce a spus Andrei Nicolescu despre ehipa lui după victoria cu 1-0 în fața ardelenilor.

Andrei Nicolescu a fost fascinat de Dinamo după 1-0 cu U Cluj. De ce s-a temut

Dinamo a început anul 2026 cu dreptul. „Câinii” au revenit cu forțe proaspete din cantonamentul din Antalya, iar pregătirea temeinică și-a spus cuvântul în meciul cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

, iar conducerea este foarte încântată în urma rezultatului favorabil. Totuși, Andrei Nicolescu a avut și sentimentul de teamă în subconștient, pe parcursul meciului.

„Cred că a fost cel mai bun meci din această etapă. Terenul a fost bun, dinamica, echipele… Mi s-a părut un meci care, dacă se repetă, campionatul României va aduce din ce în ce mai mulți spectatori. O bornă de calitate. La un moment dat mi-a fost frică, pentru că ratam foarte mult, dar, per ansamblu, am arătat bine.

ADVERTISEMENT

Au avut și ei momentele lor, o echipă puternică, cu jucători de calitate. Am stabilit recordul în acest campionat de atingeri în careul advers”, a spus inițial oficialul dinamovist.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a spus care este, de fapt, secretul lui Dinamo

Dinamo arată din ce în ce mai bine, iar echipa are aspirații mari în acest sezon. Andrei Nicolescu a dezvăluit secretul din spatele formei bune a trupei din „Ștefan cel Mare”.

„Avem un spirit de echipă foarte consolidată, unită, acesta este ingredientul cel mai important al nostru. Acest rezultat este reflecția muncii de un an jumătate de construcție a unei echipe, al unui staff, al unui întreg”, a mai spus Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Cum a catalogat Andrei Nicolescu revenirea lui Alexandru Musi după accidentare

Alexandru Musi, a revenit pe gazon după 2 luni de la accidentarea suferită la naționala României U21. Andrei Nicolescu l-a caracterizat imediat pe tânărul jucător.

„Musi a fost bine, foarte bine. O să fie mai inspirat, dar a fost foarte dinamic, tot timpul după minge. Foarte bine, a avut chef de fotbal, s-a văzut”, a concluzionat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.