Andrei Nicolescu, încredere totală după Dinamo – UTA 1-0. „Trebuie să conștientizăm că suntem acolo”. Video

Dinamo a obținut o nouă victorie extrem de importantă în Superliga României. . Andrei Nicolescu s-a declarat extrem de mulțumit de jocul elevilor lui Kopic.

Dinamo, victorie importantă în meciul cu UTA Arad

Partida de pe Arcul de Triumf a fost una echilibrată, însă cei de la Dinamo au fost mai inspirați în fața porții. Dennis Politic a fost unicul marcator al „câinilor”. Totuși, linia defensivă și-a făcut excelent treaba, iar echipa lui Zeljko Kopic a terminat meciul fără gol primit.

ADVERTISEMENT

După acest succes, Dinamo a urcat pe locul 2 în Superliga României. Performanța este una senzațională, având în vedere că, în stagiunea precedentă, gruparea din Ștefan cel Mare s-a salvat în ultima secundă de la retrogradarea în liga secundă.

Andrei Nicolescu: „Trebuie să conștientizăm că suntem acolo”

După partida cu UTA Arad, Andrei Nicolescu, administratorul special al celor de la Dinamo, s-a declarat mulțumit de rezultat, dar și mai mulțumit de felul în care jucătorii intră pe teren. Motivația e la cote maxime, însă mai e mult de jucat până se va trage linie.

ADVERTISEMENT

„(N.r. Un cuvânt pentru meciul cu UTA Arad?) Intensitate. În mai multe cuvinte: terminăm jumătate de sezon regulat și suntem acolo unde ne-am dorit pe vremea când eram în cantonament.

Asta am vorbit și cu băieții. Le spuneam: ‘Nu este despre motivație în plus. Nu vă mai pot motiva. Trebuie doar să ne gândim la ce am discutat în ultima zi din cantonamentul din Slovenia, la ce ne-am propus.’

ADVERTISEMENT

Trebuie să conștientizăm că suntem acolo și că ne trebuie victoria pentru a rămâne acolo. E un mare câștig în seara asta”, a declarat Andrei Nicolescu după partida Dinamo – UTA Arad 1-0, din runda cu numărul 15 din Superliga României.

Mircea Rednic are bani de primit de la Dinamo

Tot după meciul cu gruparea din Arad, Andrei Nicolescu a recunoscut că clubul din Ștefan cel Mare are o datorie către antrenorul de la UTA, Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

„Nu am vrut să plătim înainte de acest meci pentru a nu exista interpretări. Vom discuta luni dimineață și vom plăti. E un dosar pe care noi l-am moștenit. El nu are o bătălie cu Dinamo, ci cu anumiți oameni care au fost la Dinamo. Toți dinamoviștii au o ușă deschisă la Dinamo”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Trebuie să conștientizăm că suntem acolo”