Sport

Andrei Nicolescu intervine în războiul FCSB – CSA Steaua! Acuzații grave: „Ar trebui să dea niște explicații acum”

Andrei Nicolescu inflamează și mai mult spiritele între FCSB și CSA Steaua! Ce a spus președintele lui Dinamo despre situația gazonului de pe arena din Ghencea
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.07.2026 | 16:01
Andrei Nicolescu intervine in razboiul FCSB CSA Steaua Acuzatii grave Ar trebui sa dea niste explicatii acum
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Andrei Nicolescu intervine în războiul FCSB - CSA Steaua! Acuzații grave din cauza gazonului din Ghencea. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Andrei Nicolescu (50 de ani) a fost întrebat despre problemele întâmpinate de cei de la FCSB la meciul cu Auda prin prisma gazonului din Ghencea și a lăsat de înțeles că nu ar fi exclus ca CSA Steaua să fi „sabotat” în mod intenționat fosta campioană a României, oferind în acest sens și un exemplu destul de elocvent dintre trecutul apropiat.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre situația ivită între FCSB și CSA Steaua din cauza gazonului din Ghencea

Concret, este vorba despre episodul petrecut când clubul patronat de Gigi Becali a reușit pentru prima dată, după multe blocaje anterioare, să „pătrundă” în sfârșit pe stadionul Steaua, iar cu doar două zile înainte, potrivit președintelui de la Dinamo, acolo a fost programat să se dispute un meci amical de rugby.

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„Pe Arcul de Triumf e mult mai bun gazonul. Acolo, în Ghencea, nu știu, sunt niște lucruri… Prima dată când FCSB s-a dus în Ghencea să închirieze, după scandalul cu Ministerul, (n.r. cei de la CSA) au băgat echipa de rugby, cu două zile înainte s-a jucat un meci amical. Deci acolo bănuiesc… (n.r. Dacă este posibil să fie ceva premeditat) Nu știu…

Cineva care ar trebui să garanteze pentru calitatea gazonului, ar trebui să dea niște explicații acum. Au fost niște zile în care a fost foarte, foarte cald, după care a plouat foarte mult. Mărturisesc că și noi, la Săftica, am avut mici probleme din cauza acelor zile, dar sunt remediabile, în niciun caz să ajungi la nivelul la care era (n.r. gazonul din Ghencea)”, a spus Andrei Nicolescu în direct la Prima Sport. 

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FCSB a anunțat deja că nu va mai juca în Ghencea

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica după meciul cu Auda. Astfel, în prezent conducerea clubului încearcă să găsească alte variante, cea mai probabilă fiind cea constituită de „Arcul de Triumf”, întrucât Arena Națională este încă indisponibilă. „De greșelile individuale s-a vorbit destul. Nu s-a vorbit de ce e mai important, arbitrajul. Cred că dacă era VAR, era 4-1 pentru noi. Trebuia să joace în 10, intrarea la Tănase nu a fost regulamentară. Am avut două penalty-uri clare, al doilea e odios. E fault de cartonaș roșu și domnul arbitru nici măcar fault nu a dat.

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Și al doilea aspect, terenul care nu a fost un teren de fotbal. Ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal. Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a spus Mihai Stoica, de asemenea în direct la Prima Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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