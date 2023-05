Andrei Nicolescu, interviu amplu despre viitorul lui Dinamo: “Niciun partener nu va decide de unul singur la club!”. Ce se întâmplă cu interdicţia la transferuri. Video exclusiv

Compania Red&White, controlată de Eugen Voicu şi Andrei Nicolescu, a preluat în luna februarie a acestui an 80% din acţiunile de la Dinamo, FANATIK.

Andrei Nicolescu, interviu amplu pentru FANATIK despre viitorul lui Dinamo

După ce au fost plătite datoriile curente, Dinamo a revenit pe linia de plutire şi din punct de vedere administrativ şi a reuşit, pe ultima sută de metri, să obţină licenţa. Chiar şi aşa, controversele şi discuţiile în ceea ce priveşte planurile noilor acţionari de la club sunt numeroase în spaţiul public.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, acţionar şi preşedinte la Dinamo, a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care a răspuns unor întrebări arzătoare privind investiţiile necesare la club, ce înseamnă planul de a atrage cât mai mulţi investitori, discuţiile cu Claudiu Florică şi Simion Apreutese, interdicţia la transferuri sau aprobarea noului plan de reorganizare.

VEZI VIDEO:

În primul rând, vreau să vă întreb cum v-aţi gândit, dumneavoastră, Red&White, să vă implicaţi la Dinamo?

ADVERTISEMENT

– Momentul în care am început să mă gândesc la implicarea la Dinamo a fost vara anului trecut.

Negocierile cu Şerdean: “Este o telenovelă, dar bine că s-a rezolvat!”

După retrogradare?

– Nu, după ce au început să plece toţi, aşa, să fugă de Dinamo. Dinamo era într-o zonă gri, să nu spun altfel şi am sesizat faptul că la momente grele, ca şi la alte cluburi, sunt foarte puţini cei care stau aproape, îşi suflecă mânecile şi se apucă de treabă. Deci, implicarea a fost în februarie anul acesta pentru că nu mai era timp de pierdut şi orice zi de întârziere putea fi fatală pentru club.

ADVERTISEMENT

Negocierile au fost dificile cu domnul Şerdean?

– Este o telenovelă, dar bine că s-a rezolvat. A durat mult, din august anul trecut.

Ce v-a motivat să vă implicaţi într-un moment atât de dificil?

– Nu momentul dificil a fost motivaţia de a mă implica la Dinamo. Motivaţia a fost legată de potenţialul brandului, de momentul în care se afla clubul şi de faptul că trăiesc de ceva timp că, atâta timp cât eşti pe margine şi eşti chibiţ, nu poţi să schimbi nimic în interiorul sistemului. Iar fotbalul românesc, cumva, este de 30 de ani încoace într-o zonă în care aceiaşi oameni se învârt, îşi schimbă poziţiile şi tot ei se plâng că nimic nu se întâmplă în fotbalul românesc, că fotbalul românesc o ia în jos şi tot aşa. Nu sunt singurul care gândeşte că un altfel de sistem, implementat în alt mod, ar putea să aibă rezultate şi în România.

“Fotbalul românesc este foarte departe de cel Occidental şi diferenţa se adânceşte!”

Aveţi încredere că puteţi să schimbaţi în bine măcar o parte a fotbalului românesc. Într-adevăr, în fotbalul românesc încă se vorbeşte despre stăpâni şi slujitori şi alte lucruri care pot părea aberante. Dar dumneavoastră sunteţi încrezător că puteţi aduce schimbarea…

ADVERTISEMENT

– Hai să vă spun un lucru. Acum 30 de ani, aspiram să fiu fotbalist. Şi sistemul din România în urmă cu 30 de ani era că un copil care se antrenează la un club de Liga a II-a, făcea antrenamente pentru că era la juniorii II republicani, printre copaci, în parc. O minge şi 30 de copii.

ADVERTISEMENT

Mie mi se pare că fotbalul românesc atunci era foarte departe de ce înseamna fotbalul în Occident şi asta am văzut-o cu ochii mei. Mi se pare în continuare că fotbalul românesc este foarte departe. De la organizare, pregătire, creştere a copiilor. Implicarea unor oameni care au în spate o carieră făcută şi pe băncile şcolii, nu neapărat în iarba gazonului. Mi se pare că diferenţa este în continuare la fel de mare şi se adânceşte.

Poate unii v-ar contrazice şi v-ar spune că acum 30 de ani aveam echipă naţională, echipe care se băteau în Cupa Campionilor…

– Este adevărat. Dar o făceam din talent. Atunci eram la acelaşi nivel cu ceilalţi din talent. Nativ suntem un neam talentat. Un popor talentat. Între timp, tehnologia şi-a spus cuvântul.

“Suma aceea (n.r. 12 milioane de euro) este asimilată sumei necesare pentru a face tot ceea ce trebuie ca Dinamo să iasă din insolvenţă”

Probabil că v-aţi asumat în luna februarie că poate promovarea nu va fi obţinută din acest sezon. Sunteţi pregătiţi să mai rămâneţi un an în Liga a II-a dacă va mai fi cazul?

– Nu aşa se pune problema. Dinamo va fi din nou Dinamo când sistemul în care funcţionează clubul se va schimba. Când vom avea un sistem de management performant, când fiecare din cadrul clubului Dinamo ştie ce are de făcut, când va urmări nişte proiecte, le va duce la capăt, îşi va face temele pe bucăţica lui şi atunci sistemul va genera valoare. Asta vă spun şi dumneavoastră. Nu se pune problema să fim pregătiţi de Liga a II-a. Noi trebuie să fim pregătiţi ca indiferent de liga în care suntem, noi să fim atât de bine pregătiţi încât să facem performanţă la nivelul la care suntem.

Povestiţi-ne puţin de planul pe care îl aveţi. Spuneaţi de un plan pe 3 ani, investiţii de 12 milioane de euro. Probabil nu este aşa simplu şi nu vor veni banii grămadă în club…

– Suma aceea (n.r. 12 milioane de euro) este asimilată sumei necesare pentru a face tot ceea ce trebuie ca Dinamo să iasă din insolvenţă, să îşi plătească toţi creditorii, să poată să pună bazele unui an competiţional, poate chiar doi, în următoarele cicluri şi să facă nişte investiţii în infrastructură care să îi asigure o dezvoltare. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Noi suntem într-o procedură de insolvenţă care are câteva principii.

Este ghidată de domnul Zăvăleanu şi judecătorul sindic şi cumva suntem ţinuţi în tot ceea ce vrem să implementăm şi de această procedură. Dar în această perioadă în care suntem la Dinamo, am reuşit să facem destule lucruri, dar puţine faţă de câte trebuie făcute la Dinamo. De asemenea, noi am venit într-un moment în care ciclul sportiv şi administrativ era făcut, format.

În timpul jocului, regulile nu prea ar trebui schimbate. Am încercat să ne adaptăm la tot ce s-a construit şi să îmbunătăţim tot ce există acum în acest campionat. Evident că în pauza competiţională ne vom repoziţiona, vom seta noi obiective, noi valori, noi sacrini pentru cei din cadrul clubului ca să putem avansa la un alt nivel la anul.

“Glumind puţin, pot să îi spun domnului Andone că la anul când va dori să ne dea bani pentru a-i administra şi a face parte din acest proiect, va fi mai scump”

Una dintre ideile pe care le-aţi avansat a fost aducerea unui grup de oameni de afaceri la club care să investească în club, în schimbul unor acţiuni? Cum merge planul?

– Planul merge pentru că oamenii înţeleg noţiunile, sistemul. Există nişte principii cu oamenii pe care le-am discutat. Asta nu înseamnă că toate discuţiile s-au concretizat. Nu înseamnă că toate se vor concretiza acum. Poate în toamnă sau la anul. Există oameni care stau aproape, se gândesc dacă se expun sau nu, dar noi considerăm că per ansamblu, reacţia a fost pozitivă. Evident, au fost şi exemple în care oamenii nu au mers până la capăt, deşi principial avem nişte înţelegeri, un gentleman agreement. Suntem într-o perioadă în care fiecare încearcă să înţeleagă acest mecanism.

Ce le răspundeţi contestatarilor care spun că prin acest plan dumneavoastră vreţi să conduceţi pe banii lor? Ioan Andone este unul dintre oamenii care au avansat această idee…

– Eu nu vreau să intru în polemică. Ioan Andone este o legendă a clubului Dinamo, a făcut multe ca jucător sau antrenor. Oricine are dreptul la opinie. Glumind puţin, pot să îi spun domnului Andone că la anul când va dori să ne dea bani pentru a-i administra şi a face parte din acest proiect, va fi mai scump. Dar asta e doar o glumă. Şi îl înţeleg.

Fiecare are criteriile prin care acordă sau nu încredere cuiva. Este foarte simplu. Am încercat să fim foarte deschişi în a împărtăşi ideile şi guvernanţa corporativă pe care vrem să o implementăm. Mai departe fiecare îşi face calculele şi ştie ce să facă. Eu nu cred că este vorba de contestatari. Sunt nişte discuţii în spaţiul public.

“Niciunul dintre parteneri nu va decide de unul singur mai departe ce se întâmplă cu Dinamo”

Domnul Claudiu Florică este unul dintre oamenii de afaceri care a dat curs acestui proiect. De el se vorbeşte că s-a implicat deja financiar, a pus umărul la obţinerea licenţei?

– Da. A fost de la început în discuţiile cu noi, am urmat paşii pe care i-am urmat şi cu ceilalţi. Este unul dintre oamenii care va fi aproape de club.

Ne puteţi da şi alte nume?

– Suntem în procedură de a închide primul pas cu potenţiali investitori. Cred că săptămâna viitoare vom avea un anunţ oficial.

Cu câţi bani trebuie să vină un investitor?

– Nu trebuie să vină cu o anumită sumă. Discutăm cu opţiunea noastră în grupul pe care încercăm să îl creăm de a păstra un echilibru între cei care pot să decidă soarta lui Dinamo. Şi în acest echilibru să vină soluţii pentru Dinamo în urma unor dezbateri şi aplicării unor principii corecte.

Singurul lucru pe care ni l-am dorit şi l-am discutat cu potenţialii noştri parteneri este ca niciunul dintre ei să nu poată să decidă de unul singur mai departe ce se întâmplă cu Dinamo. Ni se pare că este un sistem cât se poate de sănătos.

“Sunt sigur că în următorii ani vor fi momente în care să ieşim în faţă şi să ne lăudăm cu ce am realizat”

când aţi venit. Era nevoie de o sumă de 1,5 milioane de euro. Cât de greu a fost acest efort?

– Noi în momentul în care am făcut pasul în februarie, ştiam la ce ne înhămăm. Şi nu voiam să spunem vorbe mari. În percepţia din luna ianuarie pentru fani şi pentru Vlad (n.r. Iacob) care era singur în acel moment şi acum face parte dintr-o echipă, era aproape imposibil să se obţină acel rezultat, ulterior puterea grupului a dat acest rezultat şi noi o considerăm o normalitate.

Sunt sigur că în următorii ani vor fi momente în care să ieşim în faţă şi să ne lăudăm cu ce am realizat. Faptul că am obţinut licenţa nu este un exemplu să spunem “Ia uitaţi ce am făcut!”, pentru că o considerăm o normalitate. La fel cum considerăm o normalitate ca salariile să fie plătite. Nu ştiu dacă pentru altcineva reprezintă o veste sau un anunţ, dar pentru noi reprezintă o normalitate.

Domnul Simion Apreutese a fost un nume vehiculat ca investitor la Dinamo, imediat după ce Gigi Becali a spus că s-a interesat de FCSB. Ce ne puteţi spune?

– Nu pot să vă spun despre discuţiile cu alte entităţi sau dorinţele de a avea în portofoliu acţiuni de la alte cluburi şi nici despre faptul că este sau nu sponsor la CSA Steaua, nu ştiu asta. Ce vă pot spune, am avut două întâlniri cu dânsul, am discutat principial, dar nu am mers mai departe pentru că au rămas de lămurit nişte lucruri.

Cu RTZ cum este colaborarea?

– Avem o relaţie excelentă, dar asta se traduce printr-o relaţie normală. Normalitatea este un lucru care lipseşte din România.

“Considerăm că această propunere de plan reprezintă normalitatea şi pentru noi şi pentru grupul de investitori”

Urmează o decizie importantă, aprobarea planului de reorganizare. Cât de important este pentru dumneavoastră acest plan?

– Acest plan este în limitele legii, nu prevede nimic altceva din situaţiile speciale în care şi RTZ-ul, şi administratorul special au fost puşi în luna decembrie a anului trecut. Motiv pentru care ei au gândit prima propunere de modificare de plan. Considerăm că această propunere de plan reprezintă normalitatea şi pentru noi şi pentru grupul de investitori.

Ar fi o veste proastă dacă acest nou plan nu va fi votat şi aţi fi nevoiţi să funcţionaţi pe planul iniţial?

– Evident că ar afecta toată strategia noastră. Dar noi considerăm că nu există niciun impediment ca actualul plan să nu fie aprobat pentru că nu lezează interesul nimănui din punct de vedere legal. Oricum, această modificare de plan era prevăzută în ideologia iniţială a RTZ-ului.

“Am reluat colaborarea cu domnul Ibarrola! Dinamo va face transferuri în vară”

Problemele legate de interdicţia la transferuri au fost rezolvate sau sunt pe cale de a fi rezolvate?

– O să încerc să intru în tehnicalităţi ca să lămurim o dată pentru totdeauna această problemă. Ne aflăm într-o situaţie destul de bizară. FIFA şi TAS stabilesc în sarcina clubului o sumă de plată care nu poate fi luată în calcul de procedura insolvenţei pentru că această procedură are nişte principii şi reguli care nu au fost respectate. Cumva clubul este pus între aceste două situaţii şi trebuie să le respecte pe ambele. Încercăm să găsim o soluţie.

Cea mai bună este să convingem FIFA şi TAS că o astfel de plată nu poate să aibă consecinţe referitoare la interdicţia la transferuri, ci doar consecinţe în modul în care se poate implementa în planul de reorganizare şi tabelul definitiv al creditorilor. Este o chestiune tehnică pe care o va trata domnul Ibarrola (n.r avocatul Jorge Ibarrola) cu care am reluat colaborarea. Încercăm să găsim o soluţie, deocamdată nu avem o presiune pentru că am decis încă de acum o lună că pentru noi, această posibilitate de a transfera înainte de play-off nu reprezintă o opţiune viabilă.

Da, dar până în vară nu mai e atât de mult timp şi ar trebui să se mişte lucrurile din moment ce finalul sezonului este aproape şi intrăm în perioada de mercato…

– Dinamo va face transferuri în vară.

V-aţi confruntat cu probleme mai mari decât v-aţi aşteptat la Dinamo?

– Există câteva aspecte pe care nu le-am avut în integralitatea lor, dar nu sunt semnificative. Ce mi se pare semnificativ este modalitatea în care abordează oamenii o astfel de încercare sau un astfel de demers pe care îl facem noi cu Dinamo.

“Constat în anumite medii o răutate fără niciun scop. Doar din dorinţa de a spune ceva de rău”

În ce sens? Sunteţi dezamăgit de ceea ce se spune în spaţiul public?

– Nu neapărat dezamăgit, dar constat în anumite medii o răutate fără niciun scop. Doar din dorinţa de a spune ceva de rău. În principiu, toată lumea ar trebui să fie de acord că un demers prin care se salvează un club ca Dinamo ar trebui tratat cel puţin neutru, atâta timp cât nu ai informaţii complete.

Domnul Borcea , de la fotbaliştii spanioli plătiţi pe hârtie cu sute de mii de euro şi care îşi vor cere drepturile de la actualul Dinamo, care nu are legătură cu domnul Cortacero?

– Actualul Dinamo este acelaşi Dinamo. Atâta timp cât vom avea o sentinţă a judecătorului sindic care va stabili un raport între Dinamo şi toţi terţii, fie că sunt creditori sau debitori, când vom ieşi din insolvenţă este un lucru de judecată acolo.

Adică nu sunteţi îngrijorat că ar putea veni o astfel de presiune financiară pe umerii dumneavoastră? Rapidul a fost nevoit să plătească bani mulţi…

– Există diferenţe de noţiuni şi de situaţie juridică faţă de ceea ce s-a întâmplat la Rapid şi ce facem noi aici. Nu vreau să detaliez pentru că ştiu şi acea situaţie, am fost implicat.

Da, aţi fost implicat la Rapid şi aţi pus umărul la revenirea în prim plan a echipei. Sunteţi dezamăgit că nu a funcţionat pentru dumneavoastră sau nu aţi mai putut colabora acolo?

– Este o poveste lungă, poate vreodată o să discutăm despre asta, dar nu are rost acum.

“Eu cred că în trei ani de zile Dinamo va avea un stadion nou”

În planul dumneavoastră aţi luat în calcul şi construirea noului stadion Dinamo şi avantajele?

– Putem să luăm în calcul doar ca şi terţi pentru că nu putem să fim implicaţi direct. Evident că ne dorim ca acea Hotărâre de Guvern să vină cât mai devreme. Am înţeles că o discuţie iniţială va fi în august. După acel prin pas, lucrurile vor intra într-o traiectorie dreaptă şi chiar şi cu evenimentele din România unde nu toate termenele de finalizare sunt respectate, eu cred că în trei ani de zile Dinamo va avea un stadion nou.

Până atunci, veţi juca pe Arcul de Triumf şi Arena Naţională? Sau sunt şi alte stadioane?

– Eu cred că suporterul dinamovist are o experienţă foarte plăcută pe Arcul de Triumf. Este o arenă modernă, cochetă, care oferă o experienţă de meci foarte bună. Astea sunt cele două opţiuni ale noastre. Ne dorim să fim în faţa cererilor de bilete la Arena Naţională, dar asta depinde de noi.

Dinamo – CSA Steaua, pe Arena Naţională: “Am demarat discuţiile!”

Meciul cu CSA Steaua va avea loc pe Arena Naţională?

– Da, am demarat discuţiile şi indiferent de ceea ce se va întâmpla la următoarele meciuri, am spus-o de la meciul tur, noi ne dorim să redăm plăcerea fotbalului. Cu cât reuşim să ducem un eveniment cum este Dinamo – Steaua pe o arenă mai mare, cu atât contribuim la dezvoltarea acestui fenomen, la conştientizarea suporterului că astfel de evenimente fac din fenomenul fotbal din România o plăcere.

Relaţia cu PCH-ul cum este?

– Foarte bună. Nu ştiu istoriile şi cum au fost relaţiile anterioare. Şi în relaţia cu PCH-ul am plecat ca de la aceleaşi principii, le-am spus că avem aceleaşi dorinţe, am respectat aceleaşi obiective, iar până acum nu am ce să reproşez nimănui.

“Ne dorim ca Clubul Sportiv să facă parte din acţionariat”

Există o relaţie de colaborare şi cu Clubul Sportiv Dinamo?

– Este o relaţie de respect şi vrem să construim şi o relaţie de colaborare, bazată pe principii pe care le-am stabilit, dar care până la implementare cer timp.

Colaborare în ce sens? Jucători, infrastructură?

– Noi am declarat chestiunea asta. În momentul în care ieşim din insolvenţă, ne dorim ca Clubul Sportiv să facă parte din acţionariat. Lucrul acesta trebuie să fie pus la punct. Am demarat o discuţie legată de modalitatea în care putem aborda împreună Centrul de Copii şi Juniori.

“Dinamo va fi cel mai modern club din România peste cinci ani”

Nu vă va fi greu să menţineţi o relaţie de colaborare cu atât de mulţi parteneri? Vreţi să adunaţi mai mulţi oameni de afaceri care să colaboreze…

– Discuţii vor fi tot timpul, dar vom seta un acord al acţionarilor. Iar acel acord al acţionarilor va conţine un set de principii pe care toţi îl vor respecta. Iar la finalul zilei, în ciuda contradicţiilor verbale sau a ce vrem să facem, ceea ce este scris va rămâne.

Cum arată în viziunea dumneavostră Dinamo peste cinci ani de zile?

– În viziunea mea, Dinamo va fi cel mai modern club din România peste cinci ani. Va fi ajutat în acest demers de noul stadion. Va fi un club foarte bine organizat şi structurat unde greşeala va fi o noţiune pe care încercăm să o uităm. Când am spus că Dinamo va fi cel mai respectat club din România, m-am referit la relaţiile pe care le va avea cu cei cu care intră în legătură.

Ne dorim să oferim respect celor cu care intrăm în competiţie, dar şi Federaţiei, pentru că văd în fotbalul de astăzi că mulţi oameni din fotbal uită de respectul pe care îl datorează atât celor cu care intră în competiţie, cât şi Federaţiei şi Ligii. Dinamo va fi respectat pentru că va fi o forţă, atât administrativ, cât şi sportiv.

Dinamo va fi respectat şi cu partenerii din zona comercială pentru că va respecta toţi partenerii cu care va colabora şi nu va mai avea sincope în a-şi respecta toate angajamentele pe care şi le asumă, mai ales atunci când Dinamo este ajutat în acest demers şi primeşte de la partenerii comerciali diverse beneficii.