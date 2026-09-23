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Dinamo merge „pe repede înainte”. Atât de repede, încât s-ar putea să dureze mai mult de un an. În total, cel puțin 2.

Andrei Nicolescu: Procesul pentru noua siglă a lui Dinamo ar putea dura peste doi ani

Asta rezultă din . Agenția a fost aleasă, există un grup de lucru, va exista consultare, suporterii vor putea vota. Totul pare pus pe șine.

Numai că Andrei Nicolescu încetinește trenul. Președintele speră ca procesul să dureze mai puțin de un an, dar admite imediat că probabil va dura mai mult. Și atunci apare o întrebare simplă, la care Dinamo ar trebui să ofere un răspuns.

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De ce ai nevoie de mai mult de un an ca să afli ce emblemă vor suporterii? În final, tocmai suporterii trebuie să aleagă.

„Dinu, Lucescu, Augustin, Mulțescu, Liverpool, Hamburg, 18 titluri și 13 Cupe ale României urlă la tine că Dinamo nu pornește de la zero”

Sigur că o identitate vizuală nu se face „în 5 minute, cu ChatGPT și alte porcării”, după cum spune Nicolescu. Nimeni serios nu susține contrariul. Există documentare, concepte, testare, consultare. E o muncă pe care o agenție profesionistă trebuie să o facă. Dar nici nu reconstruiește nimeni identitatea vizuală a unui SRL înființat săptămâna trecută. !

Dinu, Lucescu, Augustin, Mulțescu, Liverpool, Hamburg, 18 titluri și 13 Cupe urlă la tine că Dinamo nu pornește de la zero. Ciulești urechile și asculți, dacă chiar îți dorești să te asimileze dinamoviștii drept “câine”.

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Clubul ăsta are 8 decenii de istorie, are simboluri recognoscibile, are culori, are embleme care au rămas în memoria colectivă și mai are “haita”, care v-a transmis deja foarte clar că actuala variantă nu o reprezintă. Nu trebuie inventată identitatea unui club nou, ci doar găsită forma în care istoria unui club vechi este reprezentată astăzi.

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O zic şi altfel, Andrei Nicolescu!

Nu trebuie descoperit Dinamo, Dinamo există, pentru că suporterii l-au salvat! E nevoie de o emblemă în care suporterii să se recunoască. De aceea, problema nu este că procesul durează, ci că nimeni nu pare să poată spune cât și de ce.

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Mai există însă ceva. Timpul.

Fiecare lună care trece înseamnă încă o lună în care actuala emblemă rămâne pe tricouri, pe site, pe rețelele sociale, pe materialele clubului. Încă o lună în care apare în fotografii, în transmisiuni, în victorii, în derby-uri și în toate momentele importante ale echipei. După un sezon devine familiară. După două, exact: și mai familiară. Ceea ce astăzi provoacă respingere poate deveni mâine ceva cu care oamenii s-au obișnuit.

Iar aici, pe câinii inteligenți i-a pierdut! Dinamo merită mai mult decât o siglă fără nimic din Dinamo în ea.

Nu spun că acesta este planul conducerii. N-am nici o dovadă că Andrei trage de timp până când suporterii vor obosi să mai protesteze.

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Dar le pot spune dinamoviștilor, raspicat, altceva.

Dacă cineva ar fi vrut să câștige timp până când lumea se obișnuiește cu actuala siglă, efectul ar fi arătat exact așa. La fel și declarațiile publice, pe care Andrei le-a oferit deja.

„Dinamo are nevoie de un calendar în alegerea noii sigle: alegerea, consultarea, cine şi cum votează şi implementarea”

Să fie foarte clar! Dinamo are nevoie de un calendar, nu de încă o explicație despre complexitatea procesului.

Când prezintă agenția primele variante? Poate alegerea ei e greșitā! Când începe consultarea? Cine poate vota? Câte propuneri ajung la vot? Când se votează? Când va fi implementată emblema aleasă?

Sase întrebări. Șase răspunsuri. Niște date. Atât. Nimic complicat, doar respect pentru inteligența suporterilor!

Pentru că le poți cere să aibă răbdare, poți să le explici că lucrurile serioase nu se fac peste noapte și chiar să le ceri să aibă încredere într-un proces pe care nu-l văd.

Dar când le spui că mergi „pe repede înainte” și în aceeași frază îi pregătești pentru mai mult de un an de așteptare, problema nu mai este ChatGPT. Problema este calendarul.

Andrei Nicolescu trebuie să-și folosească mușchii pentru a imprima viteză trenului, nu să-l încetinească!