Andrei Nicolescu l-a certat în direct pe Radu Naum după Dinamo – CFR Cluj: „Ești puțin supărat după victoria asta”

Dinamo a obținut o victorie importantă vineri seară pe teren propriu cu CFR Cluj. Andrei Nicolescu a avut un schimb de replici acid cu moderatorul Radu Naum. Ce vorbe și-au aruncat cei doi, de fapt.

Andrei Nicolescu, dialog dur cu Radu Naum în direct cupă Dinamo – CFR Cluj 2-1

Etapa a 15-a din SuperLiga a început cu un meci intens între Dinamo și CFR Cluj. „Câinii” au fost cât pe ce să piardă pe Arena Națională, dar au realizat o remondata în ultimele minute și și-au asigurat toate cele 3 puncte.

Imediat după , Andrei Nicolescu a intrat în direct la Oficialul dinamovist, , a fost puternic iritat de remarca făcută de moderatorul Radu Naum. A urmat un dialog aprins între cei doi.

„Unii, cred că și fanii acestei echipe, se gândeau înainte de meci: «Oare luăm titlul sau prindem play-off-ul?». Între aceste două extreme erau”, a fost remarca făcută de Radu Naum care l-a deranjat pe Andrei Nicolescu.

„Sincer, întrebările pe care mi le pui, îmi arată că ești puțin supărat după victoria asta.Percep că toate întrebările pe care mi le pui sunt cumva ca să sădească neîncredere!”, a fost răspunsul oferit de oficialul dinamovist.

Nicolescu, deranjat de abordarea lui Radu Naum. „Întrebările tale îmi arată asta!”

Dialogul nu s-a oprit. Moderatorul Radu Naum a rămas șocat de reacția avută de oficialul dinamovist și și-a dorit să afle ce l-a făcut să riposteze atât de vehement încă din începutul intervenției telefonice.

„Da, suporterii se gândesc: «Oare prindem play-off-ul sau luăm titlul?». E așa grav ce am întrebat?”, a spus Radu Naum. „Nu e grav! Eu nu spun că e bine sau rău. Spun doar că întrebările tale îmi arată cumva că nu te bucură, că ai un soi de… Să nu zic suferință…”, a replicat Nicolescu.

„Andrei Nicolescu, eu sunt moderator, eu mă bucur să văd fotbal bun, nu de victoria sau înfrângerea vreunei echipe, nu sunt suporterul niciunei echipe!”, a susținut Radu Naum. „Corect, dar n-ar trebui să fim părtinitori în modul în care ducem discuțiile. Să vorbim despre cât de buni au fost, cât de inspirați au fost…”, a răspuns Nicolescu.

Andrei Nicolescu, categoric în privința sezonului făcut de Dinamo. „Trebuie luată în considerare”. „Câinii” vor în cupele europene

Andrei Nicolescu a vorbit în final despre sezonul făcut de echipa sa și crede cu fermitate că Dinamo nu doar că luptă la play-off, ci se gândește serios chiar la calificarea în ediția viitoare a cupelor europene.

„Anul ăsta, Dinamo e o echipă care are un parcurs care o plasează ca pretendentă la play-off, care evoluează în ceea ce privește rezultatele. Din punctul ăsta de vedere, e o echipă care trebuie luată în considerare pentru un loc de cupe europene!”, a concluzionat Nicolescu.