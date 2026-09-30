Sport

Andrei Nicolescu, la braț cu Aleksander Ceferin, numărul 1 de la UEFA: ”Fotbalul are nevoie de astfel de oameni”

Andrei Nicolescu (50 de ani) a fost prezent la un eveniment important din fotbalul european. Șeful lui Dinamo nu a ratat ocazia de a se poza cu Aleksander Ceferin (58 de ani).
Traian Terzian
30.09.2026 | 22:46
Andrei Nicolescu la brat cu Aleksander Ceferin numarul 1 de la UEFA Fotbalul are nevoie de astfel de oameni
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Andrei Nicolescu (50 de ani), poză virală cu Aleksander Ceferin (58 de ani) la un mega-eveniment. Sursă foto: Instagram andreinicolescu
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Președintele lui Dinamo a fost prezent la Copenhaga, la Adunarea Generală a European Football Clubs (EFC). Andrei Nicolescu a venit cu detalii cu ceea ce s-a discutat în capitala Danemarcei și a postat o fotografie în care apare alături de Aleksander Ceferin, șeful UEFA.

Andrei Nicolescu s-a pozat cu Aleksander Ceferin la un eveniment

Cea de-a 33-a Adunare Generală a European Football Clubs s-a desfășurat la Copenhaga și s-a bucurat de prezența unor nume mari ale fotbalului continental, printre care și doi mari portari danezi, tată și fiu, Peter și Kasper Schemeichel.

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La eveniment a participat și Andrei Nicolescu, care nu a ratat ocazia de a se poza cu președintele UEFA, Aleksander Ceferin, chiar dacă nu și-a mai arătat mușchii așa cum a făcut-o după victoria cu Farul. Șeful lui Dinamo a dezvăluit cum au decurs discuțiile la această întâlnire grandioasă.

”JOCUL CARE NU TE AȘTEAPTĂ. Scriu din Copenhaga, de la cea de-a 33-a Adunare Generală EFC. În aceleași încăperi stau conducători ai cluburilor cu bugete de miliarde și ai celor pentru care o singură decizie greșită poate compromite un sezon. Diferențele sunt imense. Întrebările, asemănătoare.

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Cum folosim datele fără să dezumanizăm jocul? Cum construim cluburi sustenabile? Fotbalul de astăzi este sport, dar și economie, tehnologie, legislație, medicină, comunicare și responsabilitate socială: o industrie uriașă în jurul unei bucurii elementare, mingea care intră în poartă”, a scris Nicolescu, pe contul de Instagram.

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Ce misiune a avut Nicolescu la întâlnirea cluburilor europene

Președintele liderului din SuperLiga a mărturisit că la această întâlnire a încercat să caute soluții la anumite probleme de care se lovește la Dinamo și își dorește ca după această deplasare să devină un conducător mai bun.

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”Un conducător nu trebuie să știe mai multă tactică decât antrenorul, scouting decât directorul sportiv sau medicină decât medicul. El trebuie să aleagă oamenii potriviți, să le ofere condiții și să facă posibil un ecosistem performant, adaptat realității clubului. Președintele nu este încă un antrenor. Trebuie să se asigure că antrenorul poate fi antrenor.

Trebuie și să reprezinte clubul acolo unde se discută viitorul jocului. Pentru cei care nu dau pe dinafară de bani, obligația este și mai mare: cluburile bogate își pot permite uneori să cumpere corectarea unei greșeli. Celelalte trebuie să învețe înainte de a o comite.

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Andrei Nicolescu Aleksander Ceferin Aleksander Ceferin Andrei Nicolescu
Andrei Nicolescu (50 de ani), poză virală cu Aleksander Ceferin (58 de ani) la un mega-eveniment. Sursă foto: Instagram andreinicolescu

La Copenhaga compar modele, pun întrebări și găsesc soluții la probleme pe care încă nu mi le-am formulat. L-am întâlnit și pe Aleksander Ceferin, președintele UEFA, fost avocat al sportivilor și cluburilor. Fotbalul are nevoie de experiența terenului, dar și de drept, economie, tehnologie și de oameni care știu unde li se termină competența și unde începe ascultarea celuilalt.

În Zen există shoshin, ‘mintea începătorului’: capacitatea de a privi din nou ceea ce experiența te poate păcăli că știi pe deplin. Nu mă voi întoarce fost fotbalist de primă divizie. Nici nu trebuie. Trebuie să mă întorc un conducător mai bun decât am plecat. În fotbal, ca și în viață, cine crede că a terminat de învățat nu a absolvit. A rămas în urmă”, a mai scris Andrei Nicolescu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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