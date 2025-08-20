Andrei Nicolescu laudă un jucător de la Dinamo. „E netransferabil. În viitor va fi Nistor X 2”. Robert Niță a intervenit imediat

În acest moment, Dinamo folosește în SuperLiga României o echipă mixtă, formată atât din fotbaliști importanți, cu experiență, precum Gnahore, Kyriakou sau Raul Opruț, dar și fotbaliști tineri, de perspectivă, precum Musi, Cristi Mihai sau Cătălin Cîrjan. Ultimul dintre ei este fotbalistul în care Andrei Nicolescu își pune toată baza în ceea ce privește viitorul pentru Dinamo.

Cătălin Cîrjan, lăudat de Andrei Nicolescu: „Va fi Nistor x 2”

Fotbalistul de 22 de ani este rotița din linia mediană a „câinilor roșii”, iar Andrei Nicolescu este sigur că va deveni și mai bun decât atât.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo a dezvăluit că dacă va mai lucra la finalizare, Cîrjan va deveni un fotbalist complet. Totodată, Andrei Nicolescu a declarat că tânărul fotbalist este netransferabil în acest an:

„Eu am glumit pentru mine: Cîrjan va fi Nistor x 2 în viitor. Copilul ăsta are o determinare și o dorință de a câștiga incredibile. Anul ăsta cred că o să reușească să-și îmbunătățească și finalizarea.

Uitați-vă că el face un efort foarte mare. În ultima treime pătrunde foarte ușor cu mingea la picior, fără ca adversarii să-i poată lua mingea. O să-și îmbunătățească foarte mult și finalizarea, iar atunci va deveni complet. Deocamdată, Dinamo construiește, niciun jucător nu e netransferabil, dar pretențiile clubului au crescut. Anul ăsta Cătălin Cîrjan este netransferabil. Căutăm să mai aducem doi sau trei fotbaliști”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Îl regretă Rapid pe Cătălin Cîrjan? Care este opinia lui Robert Niță

După ce și-a făcut junioratul la Arsenal, Adrian Mutu l-a adus la Rapid, însă antrenorul a plecat la Neftchi Baku înainte de startul noului sezon. Tânărul mijlocaș nu a confirmat în tricoul alb-vișiniu și a ajuns ca jucător liber de contract la Dinamo:

„Cum spune și domnul Andrei, Cîrjan este un jucător special. Eu știu cum a fost primit la Dinamo, la fel ca Musi. Poate că la momentul respectiv s-a întâmplat cu Cîrjan ce s-a întâmplat și la Dinamo cu Abdallah. A fost pierdut prea ușor.

În momentul în care a ajuns la Rapid, a venit la dorința unui antrenor care a plecat (n.r. – Adrian Mutu). A venit Bergodi și nu a știut să-l facă pe Cîrjan să ajungă la potențialul său maxim. Este unul dintre cei mai buni mijlocași din România. Ar fi ajutat Rapidul, fără doar și poate”, a explicat Robert Niță, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

