Andrei Nicolescu le dă peste nas contestatarilor: „După 3 etape, lumea vorbea de transferuri. Nu îmi imaginez un play-off fără FCSB”

Dinamo a urcat pe podium în urma victoriei cu Petrolul Ploiești, iar Andrei Nicolescu este în culmea fericirii. Președintele „câinilor roșii” a fost fermecat de prestația echipei de pe „Ilie Oană”.

Andrei Nicolescu, vrăjit de jocul lui Dinamo de pe „Ilie Oană”: „Știm să atacăm”

. Mentalitatea ofensivă a „câinilor roșii” l-a surprins plăcut pe Andrei Nicolescu, oficialul bucureștenilor, care a lăudat echipa atât din punct de vedere tactic, cât și din punct de vedere fizic:

„S-a trăit intens. Din punct de vedere tactic, am făcut un joc foarte bun. Vreau să felicit jucătorii echipei Petrolul, pentru dăruire. Au făcut o muncă fizică extraordinară în prima repriză, au vrut să stea alături de antrenorul lor. Noi am controlat fiecare moment al jocului. Poate doar din relaxare, după 2-0, s-au creat niște situații. Noi ne adunăm punctele și arătăm ca o echipă solidă. Avem posesie pentru că știm să atacăm. Am făcut un joc extraordinar.

Mister are capacitatea să țină vestiarul și la momentele de super fericire, cum a reușit în momente de tensiune. După 3 etape aveam două puncte și lumea începea să vorbească despre transferuri și alte lucruri.

Suntem cu picioarele pe pământ. Modelul pe care încercăm să-l construim e pentru ca suporterii să vină la stadion. Vrem să le arătăm fanilor că le dăm un imbold de a fi cât mai mulți pe stadion. În fiecare discuție cu jucătorii, ei au evidențiat că fanii au un aport important. Sincer, eu nu îmi imaginez un play-off fără FCSB, dar nu e problema mea. Cu Epassy nu e nicio situație, a fost la meci. S-a terminat perioada cu totul”, a declarat președintele lui Dinamo la zona mixtă.

Alexandru Roșca a vorbit deschis despre perioada grea din ultima perioadă: „Știam că îmi va veni rândul”

Deși a fost unul dintre tinerii extrem de lăudați în sezonul trecut, Cu toate că actualul sezon l-a început între buturi, în ultimele meciuri Kopic l-a preferat pe Epassy:

„A fost o perioadă grea, dar în care m-am antrenat foarte, foarte bine. Nu pot să zic că am pus capul jos pentru că am fost scos din poartă, cred că ăsta este un mare plus. Nu mi-a picat bine, clar, dar știam că șansa îmi va veni. Vreau să joc, clar. Mă bucur că am câștigat la scor, altfel nu se putea mai frumos. Mă bucur că suntem acolo sus și sper să câștigăm și următorul meci.

Nici la început, când am avut acele 3 meciuri fără victorie, nu a fost o atmosferă foarte proastă. Știam că vom reveni și atunci jucasem bine, chiar dacă nu am avut rezultate. Este greu să vezi un play-off fără CFR și fără FCSB. Vrem să ne luptăm la titlu și la Cupă, la tot ce se poate. Vrem să câștigăm tot, trebuie să avem răbdare și rezultatele vor veni”, a spus portarul lui Dinamo la finalul meciului cu Petrolul.