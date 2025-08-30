Andrei Nicolescu le taie elanul fanilor după transferul lui Mazilu la Dinamo: „Are mult de recuperat”. Când ar putea debuta. Exclusiv

Dinamo București II a jucat sâmbătă contra celor de la Axiopolis Cernavodă, iar Andrei Nicolescu a fost unul dintre oficialii prezenți, cu câteva ore înaintea meciului cu Hermannstadt, din SuperLiga României. Administratorul special al „câinilor” a vorbit despre debutul lui Adrian Mazilu.

Întârzie debutul lui Adrian Mazilu la Dinamo? Ce spune Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a fost surprins de reporterii FANATIK sâmbătă la meciul dintre Dinamo București II și Axiopolis Cernavodă, partidă arbitrată de .

Administratorul special al lui Dinamo a venit pentru a urmări juniorii „câinilor”, iar o parte dintre aceștia sunt deja în vizorul conducerii pentru a veni să se pregătească alături de echipa mare. Nicolescu a vorbit pentru FANATIK despre și despre momentul în care acesta ar putea debuta la Dinamo.

„E foarte important pentru copii să simtă sprijinul clubului, e prima dată pentru ei când joacă la seniori și e un moment de care o să își aducă aminte. Au nevoie de sprijin, o primă repriză foarte bună și cu atitudine, pentru că au pornit de la 0-1. Noi avem deja câteva discuții interne în privința câtorva jucători, cu siguranță în pauza competițională câțiva dintre ei o să facă parte din lotul mare și o să meargă să joace în meciul amical pe care îl avem programat.

În pauza internațională vom avea amical cu CS Dinamo și o să facă niște antrenamente, pentru că avem cel puțin opt convocați pentru loturile naționale și atunci e important să prindă ceva experiență la echipa mare. O să fie și jucători de la echipa mare care vor veni să joace aici, ne vom stabiliza”.

Andrei Nicolescu: „Mazilu are mult de recuperat din punct de vedere fizic”

„(n. r. despre Răzvan Patriche ca antrenor) Răzvan a demonstrat caracter în perioadele grele ale lui Dinamo, a fost alături de noi și în Liga 2, dar și în primul an de SupeLiga, care a fost unul de suferință. A rămas alături de noi, este un luptător, își dorește să continue și el în antrenorat și e un proiect și el pentru noi, vedem cum se va desfășura în această postură.

Toată academia și toți băieții de la Liga 3 au bilete pentru meciul de diseară. E o normalitate să fie parte din evenimentul principal de la clubul Dinamo. Suntem foarte atenți, e normal să vrem să terminăm această ultimă partidă pozitiv, e un meci greu cu Hermannstadt.

(n. r. despre Mazilu) Sunt câteva detalii cu contractul cu Brighton, pentru noi a fost important să facă cât mai multe analize medicale, să fie totul ok. Vedem luni. Din punct de vedere fizic are mult de recuperat. Va fi o perioadă în care va recupera din deficit, plus o perioadă de adaptare”, a declarat Andrei Nicolescu pentru FANATIK.

