Andrei Nicolescu le taie elanul fanilor după transferul lui Mazilu la Dinamo: „Are mult de recuperat”. Când ar putea debuta. Exclusiv

Dinamo București II a jucat sâmbătă contra celor de la Axiopolis Cernavodă, iar Andrei Nicolescu a fost unul dintre oficialii prezenți, cu câteva ore înaintea meciului cu Hermannstadt, din SuperLiga României. Administratorul special al „câinilor” a vorbit despre debutul lui Adrian Mazilu.
Andrei Nicolescu a fost surprins de reporterii FANATIK sâmbătă la meciul dintre Dinamo București II și Axiopolis Cernavodă, partidă arbitrată de Alexandra Ecaterina Ogică, soția celebrului Stelian Ogică.
Administratorul special al lui Dinamo a venit pentru a urmări juniorii „câinilor”, iar o parte dintre aceștia sunt deja în vizorul conducerii pentru a veni să se pregătească alături de echipa mare. Nicolescu a vorbit pentru FANATIK despre transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton și despre momentul în care acesta ar putea debuta la Dinamo.
„E foarte important pentru copii să simtă sprijinul clubului, e prima dată pentru ei când joacă la seniori și e un moment de care o să își aducă aminte. Au nevoie de sprijin, o primă repriză foarte bună și cu atitudine, pentru că au pornit de la 0-1. Noi avem deja câteva discuții interne în privința câtorva jucători, cu siguranță în pauza competițională câțiva dintre ei o să facă parte din lotul mare și o să meargă să joace în meciul amical pe care îl avem programat.
În pauza internațională vom avea amical cu CS Dinamo și o să facă niște antrenamente, pentru că avem cel puțin opt convocați pentru loturile naționale și atunci e important să prindă ceva experiență la echipa mare. O să fie și jucători de la echipa mare care vor veni să joace aici, ne vom stabiliza”.
„(n. r. despre Răzvan Patriche ca antrenor) Răzvan a demonstrat caracter în perioadele grele ale lui Dinamo, a fost alături de noi și în Liga 2, dar și în primul an de SupeLiga, care a fost unul de suferință. A rămas alături de noi, este un luptător, își dorește să continue și el în antrenorat și e un proiect și el pentru noi, vedem cum se va desfășura în această postură.
Toată academia și toți băieții de la Liga 3 au bilete pentru meciul de diseară. E o normalitate să fie parte din evenimentul principal de la clubul Dinamo. Suntem foarte atenți, e normal să vrem să terminăm această ultimă partidă pozitiv, e un meci greu cu Hermannstadt.
(n. r. despre Mazilu) Sunt câteva detalii cu contractul cu Brighton, pentru noi a fost important să facă cât mai multe analize medicale, să fie totul ok. Vedem luni. Din punct de vedere fizic are mult de recuperat. Va fi o perioadă în care va recupera din deficit, plus o perioadă de adaptare”, a declarat Andrei Nicolescu pentru FANATIK.