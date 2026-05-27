Andrei Nicolescu, look nou pentru barajul Dinamo – FCSB. Ochelari personalizați în culorile clubului. Foto exclusiv

Andrei Nicolescu, look nou pentru barajul Dinamo – FCSB. Ochelari personalizați în culorile clubului.

Oficialul lui Dinamo, Andrei Nicolescu, se pregătește și din punct de vedere ”stilistic” pentru barajul cu FCSB. Acesta are un nou look, mai exact niște ochelari personalizați în culorile clubului.
Adrian Baciu
27.05.2026 | 13:50
Urmează o săptămână extrem de importantă pentru Dinamo. Clubul din Ștefan cel Mare poate reveni după aproape un deceniu în cupele europene. Vineri, echipa lui Zeljko Kopic se duelează cu rivala FCSB, în finala barajului pentru Conference League. Înainte de acest derby, Andrei Nicolescu, conducătorul alb-roșilor, are un nou look. Cum arată ochelarii acestuia, personalizați în culorile clubului.

Cum se pregătește deja Andrei Nicolescu pentru barajul Dinamo – FCSB. Și-a luat ochelari personalizați în culorile clubului

Luni, 25 mai, la nici 24 de ore de la aflarea adversarei din barajul pentru UEFA Conference League, președintele executiv al grupării din Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu, a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA. Cu această ocazie, oficialul ”câinilor” și-a prezentat noul ”look”. E vorba de niște ochelari personalizați în culorile clubului.

Andrei Nicolescu a mărturisit faptul că mereu este atras de lucruri care vin într-o combinație cu culorile echipei pe care o conduce de câțiva ani. ”(n.r. Aveți niște ochelari fashion) De ce, că au roșu în ei? M-am gândit la partea cu puțin roșu. (n.r. Ați ajuns să purtați și ochelari personalizați în culorile lui Dinamo) Dacă văd ceva care conține roșu, într-o combinație frumoasă, face sens”, a afirmat conducătorul echipei din Capitală.

Speranțele în tabăra celor de la Dinamo înainte de duelul cu rivalii de la FCSB sunt uriașe. ”Câinii” visează să revină în Europa după o pauză de aproape 10 ani. Dinamo nu a mai evoluat într-o cupă europeană din sezonul 2017 – 2018. ”E cazul și e timpul pentru ca proiectul acesta al nostru ar prindă multă putere prin calificarea în UEFA Conference League”, a mai punctat Nicolescu, în emisiunea de la FANATIK.

Când se joacă ”finala” de Europa: Dinamo – FCSB

”Finala” barajului pentru UEFA Conference League, Dinamo – FCSB, se joacă vineri 29 mai, la ora 20.30. Duminică, FCSB a învins în prelungiri pe FC Botoșani, scor 4-3, în barajul echipelor din play-out. Campioana precedentelor două sezoane din liga internă va lupta pentru un loc de Europa cu Dinamo, ocupanta locului 4 în play-off.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
