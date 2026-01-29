Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, mesaj direct pentru Eddy Gnahore, intrat în ultimele 6 luni de contract: „Clubul e mai important decât un jucător!”

Andrei Nicolescu a dezvăluit în ce stadiu se află negocierile dintre Dinamo și Eddy Gnahore. Președintele „roș-albilor” a oferit și ultimele informații despre Cătălin Cîrjan.
Bogdan Mariș
29.01.2026 | 09:00
Andrei Nicolescu mesaj direct pentru Eddy Gnahore intrat in ultimele 6 luni de contract Clubul e mai important decat un jucator
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit ultimele detalii de la negocierile cu Eddy Gnahore. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Adus în ianuarie 2024 de la gruparea italiană Ascoli, Eddy Gnahore a devenit un jucător de bază pentru Dinamo, iar înțelegerea sa expiră la finalul acestui sezon. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre stadiul în care se află negocierile cu fotbalistul francez.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre negocierile cu Eddy Gnahore

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a inițiat negocierile cu mijlocașul francez, însă există mai multe aspecte de clarificat până la un eventual acord. „Deocamdată, așteptăm să vedem cum finalizăm celelalte lucruri pe care noi încercăm să le facem. Avem o discuție principială cu el, să vedem cum continuăm, dar nu am intrat în niciun detaliu. Mai are contract până în vară.

ADVERTISEMENT

El s-a simțit tot timpul bine aici, încercăm să vedem cum gândește din vară încolo. Pentru noi e foarte important să vedem ce stabilitate poate să dea el clubului și sunt importante și mișcările pe care vrem să le mai facem acum, în iarnă. De asta, până nu finalizăm ce am vrea să facem în iarnă, e foarte greu să mergem mai departe și cu el în discuții”, a afirmat președintele „roș-albilor” în exclusivitate pentru FANATIK.

Andrei Nicolescu, mesaj ferm pentru Eddy Gnahore

Andrei Nicolescu a clarificat faptul că Dinamo a ajuns într-un punct în care interesele clubului nu pot fi sacrificate pentru a oferi un contract mai bun vreunui jucător, în această ecuație fiind inclus, bineînţeles, și Eddy Gnahore. „Politica clubului s-a schimbat puțin apropo de ‘must’, am concluzionat că clubul a trecut la un alt nivel.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Nu o să mai facă eforturi neprețuite pentru cineva doar în ideea că s-ar putea crea o breșă în ceea ce construim. Cred că clubul a crescut suficient încât să fie el mai important decât un jucător în sine. Încercăm să luăm decizii echilibrate”, a spus oficialul „câinilor”.

ADVERTISEMENT
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea!...
Digisport.ro
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii cu privire la Cătălin Cîrjan

După ce a refuzat oferta primită de la gruparea ucraineană Metalist Harkov, Cătălin Cîrjan își va prelungi contractul cu Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat faptul că s-a ajuns la un acord în acest sens, singurul lucru care a mai rămas de făcut fiind semnarea efectivă a actelor: „Așteptăm să vină impresarul lui, că e plecat din țară, o să ne setăm apoi o zi în care să putem să facem asta. Am bătut palma”.

  • 750.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore
  • 77 de partide a strâns fotbalistul francez în tricoul lui Dinamo

Dinamo e pregătită DE O MUTARE ȘOC! Anunțul despre Gnahore care LE DĂ FIORI fanilor

Gigi Becali a făcut calculul în direct pentru ultimele 7 meciuri din campionatul...
Fanatik
Gigi Becali a făcut calculul în direct pentru ultimele 7 meciuri din campionatul regulat. Când va fi FCSB în play-off
Marius Șumudică îl atenționează pe Gigi Becali: „Râdea de mine, uite că se...
Fanatik
Marius Șumudică îl atenționează pe Gigi Becali: „Râdea de mine, uite că se adeverește ce zic!”. Cine e jucătorul de care depinde FCSB
Cristi Balaj a vorbit deschis despre datoria de 200.000 de euro de la...
Fanatik
Cristi Balaj a vorbit deschis despre datoria de 200.000 de euro de la CFR Cluj. „Am văzut titluri pompoase”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
iamsport.ro
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!