Andrei Nicolescu, mesaj direct pentru Eddy Gnahore, intrat în ultimele 6 luni de contract: „Clubul e mai important decât un jucător!”

Adus în ianuarie 2024 de la gruparea italiană Ascoli, Eddy Gnahore a devenit un jucător de bază pentru Dinamo, iar înțelegerea sa expiră la finalul acestui sezon. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre stadiul în care se află negocierile cu fotbalistul francez.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre negocierile cu Eddy Gnahore

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a inițiat negocierile cu mijlocașul francez, însă există mai multe aspecte de clarificat până la un eventual acord. „Deocamdată, așteptăm să vedem cum finalizăm celelalte lucruri pe care noi încercăm să le facem. Avem o discuție principială cu el, să vedem cum continuăm, dar nu am intrat în niciun detaliu. Mai are contract până în vară.

El s-a simțit tot timpul bine aici, încercăm să vedem cum gândește din vară încolo. Pentru noi e foarte important să vedem ce stabilitate poate să dea el clubului și sunt importante și mișcările pe care vrem să le mai facem acum, în iarnă. De asta, până nu finalizăm ce am vrea să facem în iarnă, e foarte greu să mergem mai departe și cu el în discuții”, a afirmat președintele „roș-albilor” în exclusivitate pentru FANATIK.

Andrei Nicolescu, mesaj ferm pentru Eddy Gnahore

Andrei Nicolescu a clarificat faptul că Dinamo a ajuns într-un punct în care interesele clubului nu pot fi sacrificate pentru a oferi un contract mai bun vreunui jucător, în această ecuație fiind inclus, bineînţeles, și Eddy Gnahore. „Politica clubului s-a schimbat puțin apropo de ‘must’, am concluzionat că clubul a trecut la un alt nivel.

Nu o să mai facă eforturi neprețuite pentru cineva doar în ideea că s-ar putea crea o breșă în ceea ce construim. Cred că clubul a crescut suficient încât să fie el mai important decât un jucător în sine. Încercăm să luăm decizii echilibrate”, a spus oficialul „câinilor”.

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii cu privire la Cătălin Cîrjan

După ce , . Andrei Nicolescu a confirmat faptul că s-a ajuns la un acord în acest sens, singurul lucru care a mai rămas de făcut fiind semnarea efectivă a actelor: „Așteptăm să vină impresarul lui, că e plecat din țară, o să ne setăm apoi o zi în care să putem să facem asta. Am bătut palma”.

750.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore

77 de partide a strâns fotbalistul francez în tricoul lui Dinamo