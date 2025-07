Andrei Nicolescu, mesaj ferm după comunicatul lui CS Dinamo care condamnă incidentele de la Miercurea Ciuc: „Pământul a făcut mai mult zgomot decât orice steag”

Andrei Nicolescu le-a luat din nou apărarea suporterilor lui Dinamo . Președintele „câinilor” a ținut să facă noi precizări după ce CS Dinamo i-a pus la zid pe ultrași.

Andrei Nicolescu, mesaj-manifest după comunicatul celor de la CS Dinamo: „Am avut pământ sub unghii de multe ori”

Andrei Nicolescu a publicat un amplu comunicat pe pagina sa oficială de Facebook: „’Și pământul de sub unghiile voastre este tot românesc’. Am 49 de ani de viață, vreo 80 de kilograme si 185 de cm, cu suflet cu tot.

Am crescut la țară, chiar n-am aflat din cărți ce înseamnă satul românesc ci mai degrabă pot spune că l-am învățat cu mâinile și spatele meu, în palmele mele și cu inima de copil. Am strâns fân, am cules prune, am dat cu sapa deseori. Și da, am avut pământ sub unghii de multe ori. Nu mi-a fost rușine niciodată, nu îmi este nici acum!”.

Oficialul dinamovist e de părere că mesajul afișat de galerie nu are nimic ofensator: „Eram obosit, dar mândru că pot să-mi ajut bunica, că pot să fiu de folos, că simt rădăcina unei culturi pe care n-o poate muta nimeni, nici dacă se face că n-o vede. M-am gândit la toate astea când am văzut banner-ul alor noștri, la Miercurea-Ciuc”.

Andrei Nicolescu: „E imaginea străbunicilor noștri care se întorceau de la câmp”

: „’Și pământul de sub unghiile voastre este tot pământ românesc’. Nu e doar o replică ci o amintire colectivă practică, aproape fizică. E imaginea străbunicilor noștri care se întorceau de la câmp, cu palmele crăpate, dar cu fruntea sus.

E satul în care n-ai nevoie de hartă ca să știi cui aparții. E un adevăr simplu pe care unii preferă să-l uite, de teamă că e prea greu de dus sau prea ușor de simțit. Sunt oameni care, azi, ar da o avere pe un petic de pământ și pe liniștea de a simți că au rădăcini. Noi le-am avut și le avem încă, chiar dacă unora li se pare că unghia e prea mică să încapă istoria.

De asta, în seara aia, pe stadionul din Miercurea-Ciuc, pământul a făcut mai mult zgomot decât orice steag. Pentru că un club, o galerie, un sat sau o țară încep exact de acolo, de la o mână de pământ care nu iese la prima spălare”.

Suporterii lui Dinamo au reacționat imediat pe pagina lui Andrei Nicolescu

Mesajul transmis de președintele lui Dinamo a fost preluat de către comunitatea suporterilor și Nicolescu a primit sute de mesaje: „Primul conducător de la Dinamo pe care încep sa îl respect”, „Avem cel mai bun presedinte de club din Romania de departe!!!”.

Ce a transmis CS Dinamo după incidentele de la Csikszereda – Dinamo

„Precizare Clubul Sportiv Dinamo. Pentru corecta informare a partenerilor clubului și a opiniei publice, precizăm că nicio secție sau activitate sportivă aflată în componența CS Dinamo nu a avut legătură cu evenimentele petrecute în data de 14 iulie 2025 la Miercurea Ciuc, în contextul meciului din Superliga de fotbal dintre AFK Csikszereda și Dinamo 1948.





Clubul nostru, ca instituție cu tradiție și palmares în sportul românesc, promovează spiritul competiției corecte, respectul față de adversari și față de public, precum și valorile olimpismului și educației prin sport și se delimitează de acțiuni și comportamente care contravin principiilor de respect și fair-play”.