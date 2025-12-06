Andrei Nicolescu, mesaj ferm înainte de FCSB – Dinamo: „Visez la asta”

ADVERTISEMENT

FCSB se duelează cu Dinamo în etapa a 19-a din SuperLiga. Față de anii trecuți, „Eternul Derby” le găsește pe cele două formații în competiție directă pentru primele locuri din clasament. În ciuda problemelor de lot, Andrei Nicolescu speră că Zeljko Kopic va alinia echipa ideală de start.

Andrei Nicolescu, mesaj ferm înainte de FCSB – Dinamo

Deși nu a pierdut în precedentele cinci partide din SuperLiga, FCSB încă tremură pentru calificarea în play-off. În schimb, Dinamo, aflată la doar patru puncte în spatele liderului Rapid, își propune să repete succesul obținut în meciul din tur împotriva rivalei.

Dacă FCSB nu se poate baza pe Bîrligea, Alibec și Miculescu, , cel din urmă marcând un hat-trick în partida din tur. Andrei Nicolescu speră ca Zeljko Kopic va găsi soluția ideală și lipsa accidentaților să nu fie resimțită.

„Noi, dacă reușim să suplinim absențele, suntem un grup un unit. Dacă avem capacitatea asta, să stăm împreună, cred că n-o să se vadă”, a declarat Andrei Nicolescu, conform .

Care e visul lui Andrei Nicolescu la Dinamo

În continuare, Andrei Nicolescu a mărturisit că visul său este ca Dinamo să fie favorită clară în meciurile cu FCSB, așa cum se întâmpla în anii de glorie ai „câinilor”.

Totuși, oficialul lui Dinamo a transmis că meciurile de acum sunt mult mai echilibrate față de sezoanele precedente. Formația din Ștefan cel Mare a ieșit din insolvență și speră ca în stagiunea viitoare să participe în cupele europene.

„Acum sunt mult mai echilibrate, eu visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clară. Deocamdată, e clar că sunt niște meciuri mult mai echilibrate decât acum 4-5 ani”, a mai spus Andrei Nicolescu.

„Eternul Derby” va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Arena Națională”, din București.