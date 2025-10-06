Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”

”Câinii” au acumulat 23 de puncte după disputarea a 12 etape din SuperLiga și au luat o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off, dar Andrei Nicolescu este convins că Dinamo putea sta chiar și mai bine de atât.

Andrei Nicolescu face calculele de play-off: “Reușim să ne adaptăm

Intrat în direct la cea mai recentă ediție a , președintele ”roș-albilor” a mărturisit că s-au pierdut puncte importante în acest start de stagiune, iar obiectivul pentru acest moment este accederea între primele 6 la finalul sezonului regulat.

”Nu știu ce vă așteptați dumneavoastră, dar noi ne așteptam să luăm puncte și să fim acolo sus. Nu știu dacă exact 23, dar am pierdut niște puncte în niște meciuri în care ne așteptam să câștigăm mai multe și nu găsesc vreo partidă în care să fi câștigat cu noroc. Asta e proiecția, ne dorim să consolidăm locul pentru play-off.

Teoretic, și cu UTA, și cu Farul acasă puteam să scoatem mai mult. Cel puțin prin prisma faptului că jucam acasă, eram alături de suporterii noștri. Cumva așteptam mai mult și de la jocurile alea, dar fiecare meci în parte este o lecție pe care o învățăm și ne adaptăm. Și se pare că reușim să ne adaptăm inclusiv la terenuri așa cum a fost cel de vineri seară”, a declarat Nicolescu.

”Meciul de la Clinceni nu trebuia să se joace!”

Oficialul lui Dinamo și speră ca partidele să fie amânate când vremea nu permite.

”100% meciul de la Clinceni nu trebuia să se joace. Nu m-am legat neapărat că nu ar trebui omologat acel stadion. Dacă se omologhează și astea sunt condițiile în România, totuși, punctual, în anumite condiții meteorologice extreme trebuie cumva ca toți cei care iau aceste decizii trebuie să aibă puțin mai multă grijă.

Când greșim trebuie să spunem, am menționat FRF-ul, dar nu au ei nicio treabă cu omologarea, din eroare nu am spus de LPF. Am văzut și poziția AFAN-ului care este foarte vehementă în sensul în care stadionul de la Clinceni nu mai trebuie omologat niciodată. Sincer, terenul a rezistat foarte bine la câtă apă a fost pe el.

Dacă ar fi avut și un drenaj corect probabil că nu ar fi fost acea problemă în prima repriză. Nu sunt împotriva omologări stadionului de la Clinceni, eu cer doar puțină asumare în momente neprielnice. Vremea de vineri seară a fost ceva la care nimeni nu se aștepta.

Andrei Nicolescu, reacție fermă după partida Unirea Slobozia – Dinamo

(n.r. – Ați avut vreo discuție cu observatorul de joc, pentru că responsabilitatea este a sa) Am văzut și opinia asta cum că dacă n-aș fi vrut să se joace trebuia să zic înainte de meci. Nu stă în puterea cluburilor să decidă lucrul ăsta.

Este o comisie acolo, constituită din observator și brigada de arbitri, ei decid. Noi nu putem decât înainte sau după să reglementăm anumite lucruri sau, așa cum am făcut după meci, să încercăm să tragem un semnal de alarmă.

(n.r. – Crezi că semnalul de alarmă tras va avea efect pe viitor?) Eu sper că da, în sensul în care vom fi toți mai responsabili când luăm decizii. Văd că s-a creat un val, s-a răspuns din partea AFAN-ului, cred că și LPF se uită atent la acest lucru. Cred că în viitor vom fi capabili să luăm decizii mai bune”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Secretul victoriei cu Slobozia: ”Perica is back!”

Președintele lui Dinamo a explicat cum s-a obținut victoria muncită din întâlnirea cu Unirea Slobozia și a salutat revenirea cu gol a atacantului croat Stipe Perica, cel care a absentat o perioadă din cauza unei accidentări.

”Au fost primele 15 minute în care am început foarte bine și dacă înscriam ne făceam meciul mult mai ușor. După care s-a intrat într-o luptă fizică, iar prima repriză nu a fost fotbal, nu știu cum să-l numim. Am avut noroc că s-a oprit ploaia și a doua repriză a semănat puțin a fotbal.

Am fost mai puternici, mai bine pregătiți, mai bine adaptați și cred că la momentul ăsta suntem ca exprimare peste Unirea Slobozia. Perica is back! Pentru grup este foarte importantă această victorie.

Vorbeam în vestiar cu ei și le transmiteam că îi simt mult mai puternici și nu mai au nevoie de nimic. Sunt foarte bine ca grup, anul ăsta sunt și mai uniți între ei. Forța noastră vine din coeziunea asta”, a afirmat el.

Dinamo, progres important față de sezonul trecut

Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA a amintit că Dinamo are cu 5 puncte mai mult în actualul sezon față de același moment al campionatului precedent și este neînvinsă în ultimele 9 partide, de la eșecul din deplasare cu Oțelul.

”Suntem într-un progres față de sezonul precedent. Și comparăm primele 3 meciuri pe care le-am avut cu echipele cu care am jucat anul trecut în play-off și avem rez7ultate mai bune, avem progres.

Să ne aducem aminte că meciul de la Galați, e unul pe care nu trebuia să-l pierdem. Am făcut un meci bun acolo. A venit o înfrângere nemeritată, dar se întâmplă. A fost foarte important momentul acela, am stat în vestiar cu toții și am spus: ‘Nu e vina noastră, pentru că ceea ce face, facem corect. Haideți să fim în continuare la fel și vor veni și rezultatele’. Și uite că se întâmplă”, a explicat Nicolescu.

Andrei Nicolescu a prefațat derby-ul Dinamo – Rapid: ”O confirmare pentru una dintre echipe”

Campionatul se întrerupe pentru a face loc echipelor naționale, iar la reluare va avea loc derby-ul Dinamo – Rapid. Oficialul ”câinilor” a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare jocul și a anunțat care este situația lui Mamoudou Karamoko, absent la duelul cu Unirea Slobozia.

”Cred că meciul cu Rapid este interesant. Sunt două echipe într-o formă bună și cred că va fi o măsură și pentru noi, și pentru Rapid. Fiecare are un parcurs bun, foarte bun pentru Rapid care e pe locul 1, obținut în condiții în care fiecare comentează despre evoluția echipelor. Clar va fi o confirmare pentru una sau alta dintre echipe.

(n.r. – După mulți ani fotbalul românesc pregătește un Dinamo – Rapid cu ambele formații bătându-se acolo sus, la titlu, la podium) Cred că merită fotbalul românesc. Oricum, echipele astea două merită, pentru că ambele au trecut prin situații dificile, au fost la un pas de dezintegrare. Fotbalul românesc merită derby-ul asta așa, la nivelul ăsta, cât mai sus.

(n.r. – Cum este Karamoko care a fost indisponibil?) Nu e nimic grav. Nu am vrut să forțăm, pentru că am văzut terenul. Dacă terenul ar fi fost în condiții normale și nu ploua, el era în lot. Dar având în vedere ce s-a întâmplat cu vremea am zis să nu forțăm”, a explicat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamoviștii așteaptă egalul la FCSB – U Craiova: ”Vreau un x, normal!”

Președintele lui Dinamo a recunoscut că în derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova, programat duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30, își dorește un rezultat de egalitate prin care ambele echipe să piardă puncte.

”Aștept un x, normal. Și în toate meciurile în care joacă contracandidate nu aștept neapărat să piardă, aștept un x, pentru că la egal pierd puncte ambele echipe”, a mărturisit Nicolescu.

Titlul cu Dinamo sau Vocea României? Andrei Nicolescu, răspuns instant

Întrebat de Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA ce ar alege între titlul de campion cu Dinamo sau câștigarea emisiuni Vocea României de către fiica sa, Andrei Nicolescu a oferit un răspuns tranșant.

”Titlul cu Dinamo, 100%. Eva are proiecția ei, are drumul cu ei, cu siguranță nu va sta în Vocea României. Poată să o câștige, dar nu contează dacă o câștigă sau nu.Pentru Dinamo e foarte important să câștige un titlu”, a declarat el.

Sub privirile tatălui său, Eva Nicolescu a avut o și a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune ale antrenorilor. Ea a ales să meargă în echipa formată din Theo Rose şi Horia Brenciu.

Dinamo, amical internațional: ”Este foarte important pentru experiența clubului”

În pauza competițională datorată jocurilor echipelor naționale, Dinamo se va deplasa în Macedonia de Nord pentru un amical cu formația locală Pelister, programat duminică, 12 octombrie, de la ora 20:00.

”Plecăm vineri în Macedonia pentru un meci amical. Am primit o invitație, Mister (n.r. – Zeljko Kopic) are și el o legătură bună acolo. Fostul jucător al lui Dinamo, Marko Ivanovski, este team manager acolo.

Pentru noi ca și structură, așa cum vrem noi să evoluăm ca și club, ne-am dat seama că este o bună oportunitate pentru jucătorii care au puțină experiență internațională să simtă cum se întâmplă acest lucru, chiar dacă este un meci amical.

Chiar dacă 8 jucători nu vor fi prezenți pentru că sunt la loturile naționale, vom completa cu fotbaliști de la Dinamo II, este foarte important pentru experiența clubului să vadă că ăsta e nivelul la care tindem, să ajungem să avem meciuri internaționale.

În afară de Opruț și Cîrjan care sunt la naționala mare, mai sunt Musi și Mihai la U21, Kyriakou, Epassy, Boateng și Milanov”, a mai spus Andrei Nicolescu, în încheierea intervenției de la FANATIK SUPERLIGA.