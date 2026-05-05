Andrei Nicolescu, nemulțumit de explicațiile lui Kyros Vassaras în urma controversei din U Craiova – Dinamo: „Au tăiat ce nu le-a convenit”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a primit explicații din partea CCA prin intermediul lui Kyros Vassaras, care a comentat faza controversată din Universitatea Craiova – Dinamo și a făcut publice conversațiile dintre camera VAR și centralul Szabolcs Kovacs. Cu toate acestea, el nu s-a lăsat complet convins de președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

A doua zi după Universitatea Craiova – Dinamo, meci care s-a decis în urma unei faze extrem de controversate, președintele CCA a venit cu explicații pentru decizia pe care arbitrii din camera VAR au luat-o. Deși Steven Nsimba a fost surprins în poziție de ofsaid pe faza de construcție, acesta nu a fost semnalizat, iar la câteva zeci de secunde distanță, timp în care „câinii” nu au avut mingea sub control, oltenii au dat lovitura de grație.

acuzând că au fost tăiate părți esențiale din aceasta: „A tăiat ce nu a convenit, se vede, sunt tăieturi, nu este lăsată liberă conversația VAR. Mi se părea că era logic să o ascultăm pe toată. S-a reacționat, nu știu pe ce criterii s-a reacționat acum și nu s-a reacționat la faultul asupra lui Musi, în Giulești (n.r. – 2-3 cu Rapid, în prima etapă din play-off). Recunosc că am primit acest video când am trimis memoriu către CCA, nu îmi dau seama care sunt criteriile pentru care atunci ni s-a răspuns peste 4 zile și ni s-a refuzat orice, iar acum s-a și răspuns și s-a oferit explicație.

Acolo era mult mai interesantă discuția din cabina VAR. Se vede că este tăiată, pe ultima parte a videoului. Când se dorește, se găsește orice explicație și principiile se aplică diferit, apropo de aprecierea asta subiectivă că este un nou APP, așa mă conving. Când Craiova capătă posesia după ofsaidul evident, era normal să se oprească jocul și discuția de acolo nu o avem.

Nu este mare lucru de spus, decât că, atâta timp cât nu o să avem reguli clare, de fiecare dată când se va dori să se pună o batistă pe țambal se va ieși cu o explicație de genul acesta și se va crea o impresie. Când încearcă cineva să te convingă cu orice preț, nu ai cum. Când Craiova capătă posesia pe acel ofsaid, ei vorbesc că este ofsaid, în momentul acela trebuie să iei o decizie. Am văzut că domnul Vassaras nu specifică, domnul Popa apreciază subiectiv că am intrat în posesie la faza cu Cristi Mihai. Dacă aceea este posesie, reinventăm jocul de fotbal”, a declarat Andrei Nicolescu la

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a explicat că cei din camera VAR nu au intervenit asupra poziție de ofsaid a lui Steven Nsimba. Ei au considerat că Dinamo a mai intrat în posesie de la acel moment, însă a pierdut-o imediat, tocmai de aceea se consideră un nou APP (n.r. – Attacking Possession Phase).

„E din poziție de offside acela (n.r. – Nsimba)! / Și mie mi s-a părut”. E 89 minutul, notează. Hai să vedem mai întâi faultul în atac / E ok, e gol, perfect. A fost o iluzie optică. / Hai înapoi la offside. Nu e offside, ia tot APP-ul. / Acesta e gol. (n.r. – se rulează faza de la pasa din careu) Atât, nu da mai înapoi. În momentul pasei nu e niciodată offside.

Szabolcs Kovacs: „Vedeți faza aceea de la mijloc, la Nsimba”. Răspuns camera VAR, Cătălin Popa: „E alt APP. Nu avem cum să întoarcem. E ofsaid, dar au fost șapte metri înapoi. Știu faza, dă-i să meargă. S-a schimbat posesia după, a avut Dinamo. E gol valabil! Numărul 7, gol valabil. Într-adevăr, a fost un offside înainte, dar este cu minim două APP-uri înainte”.