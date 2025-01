, în etapa cu numărul 22 din SuperLiga. Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a fost și el prezent la meci și s-a arătat nemulțumit de atitudinea lui Homawoo.

Andrei Nicolescu nu a avut milă de Homawoo după Universitatea Craiova – Dinamo: „Dacă te comporți ca un amator, suporți consecințele! Nimeni nu e mai presus decât clubul”

Dinamo a smuls un punct în deplasarea de pe terenul celor de la Universitatea Craiova. Formația antrenată de Zeljko Kopic a beneficiat de un .

La acest duel, „câinii” nu s-au putut baza pe Josue Homawoo. Fotbalistul aflat în ultimele 6 luni de contract cu Dinamo .

Imediat după fluierul final, Andrei Nicolescu a lansat un atac la adresa jucătorului de 27 de ani, pe care l-a avertizat că va suporta consecințele pentru acțiunile sale din ultimele zile.

Administratorul special al lui Dinamo a lăudat și prestația extraordinară a lui Alexandru Roșca, care .

„Un rezultat bun acum, în condițiile în care suntem. Dar mesajul pe care vreau să îl transmit este că nimeni nu este mai presus de club, indiferent că este vorba de jucător sau altceva. Din păcate, am fost afectați puțin de ce s-a întâmplat cu Josué (n. r. Homawoo). Vreau să transmit că nu poate să se pună deasupra clubului. Pentru asta va trebui să suporte consecințele.

Am obținut un punct cu puțin noroc și cu un portar extraordinar, dar per ansamblu cred că am făcut un joc bun, am avut o posesie net superioară. Cartonașele vin, în momentul în care ești antrenat în programul normal al echipei, respecți echipa și ești profesionist, acest lucru se întâmplă. În momentul în care te comporți amator, trebuie să suporți consecințele. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nimeni nu este mai presus de club.

Alexandru Roșca a făcut un meci bun, știam ce potențial are, am crezut în el, mă bucur că el confirmă și sper să o țină tot așa. Important este că el e într-un moment bun și că are liniștea aceasta care îi dă aceste intervenții”, a început Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Dinamo trage să fie în play-off 100%”

„E un punct bun, a fost un meci cu o echipă care trage la titlu, o echipă foarte puternică, pe un teren unde greu se câștigă. Suntem acolo, ne batem în continuare să ne asigurăm play-off-ul. Dinamo trage să fie în play-off 100% și în momentul în care va fi în play-off, v-am spus, tot ceea ce se întâmplă va fi un bonus.

Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat, ce mi-aș dori e să nu ajungem să se câștige titlul la VAR. 100% vor mai urma transferuri, pentru că se vede că suntem puțin în criză, am suferit un pic”, a declarat Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu interviu Universitatea Craiova - Dinamo 1-1