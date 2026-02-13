Andrei Nicolescu, poziție fermă în scandalul dintre suporterii lui Dinamo și Dennis Politic: „Se exagerează!”

Un nou episod plin de tensiune între fanii lui Dinamo și Dennis Politic. Andrei Nicolescu a vorbit în direct despre situația fostului jucător al „câinilor” și nu s-a ferit de cuvinte după cele întâmplate.
Dinamo a jucat joi seară pe teren propriu ultimul meci din faza grupelor Cupei României, învingând-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0 și calificându-se astfel în sferturile competiției.
Dennis Politic, împrumutat de FCSB la echipa sibiană, a avut parte de o primire ostilă din partea suporterilor dinamoviști. Andrei Nicolescu dezaprobă total atitudinea fanilor față de cel care a reprezentat un adevărat câștig pentru clubul din „Ștefan cel Mare”.
„Apropo de disputa și discuția legată de Politic și de fanii dinamoviști, noi ca și club ne poziționăm în zona de respect față de Politic, pentru că el a fost un jucător important al clubului. De asemenea, tranzacția respectivă a fost o tranzacție prima din zona asta pentru club care a fost ok.
Și, de asemenea, poziția lui ulterioară față de clubul Dinamo niciodată nu a arătat lipsă de respect. Deci, din punctul ăsta de vedere, cumva cred că se exagerează și aș vrea cumva să ne poziționăm nu ca la un trădător, ci ca la un jucător care a fost important pentru Dinamo și a făcut ceva pentru Dinamo atunci când Dinamo avea nevoie de el”, a spus Andrei Nicolescu.
Ulterior, Andrei Nicolescu a vorbit deschis despre Dennis Politic, pe care îl exclude de la categoria celor care au trădat. Oficialul dinamovist a spus că plecarea fotbalistului a dat startul procesului și mai amplu de creștere al clubului.
„Politic este unul dintre jucătorii pe care eu nu-l consider trădător, ci un jucător care a dus ceva pentru clubul Dinamo în această perioadă în care noi trebuia să creștem, trebuia să ne dezvoltăm!”
Dennis Politic a fost aproape să marcheze în poarta lui Dinamo în meciul din Cupă. Jucătorul a vorbit după fluierul final despre felul în care a fost primit de suporterii bucureșteni.
„De fiecare dată când mă întorc aici mă aştept la aceste jocuri. Sunt fanii supăraţi şi pe de-o parte îi înţeleg. Eu îi respect. Am văzut banii înainte de meci, dar mi-am făcut partea şi am vrut să joc. A fost o decizie care a convenit ambelor părți (n.r. când a plecat de la Dinamo)”, a spus, printre altele, Dennis Politic după meci.