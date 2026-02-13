Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, poziție fermă în scandalul dintre suporterii lui Dinamo și Dennis Politic: „Se exagerează!”

Dennis Politic a fost contestat din nou de către suporterii lui Dinamo. Ce mesaj a transmis președintele Andrei Nicolescu despre situația fostului jucător al „câinilor”.
Mihai Dragomir
13.02.2026 | 16:00
Andrei Nicolescu pozitie ferma in scandalul dintre suporterii lui Dinamo si Dennis Politic Se exagereaza
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu nu s-a ferit de cuvinte. Ce a spus despre Dennis Politic după noul conflict cu fanii dinamoviști. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Un nou episod plin de tensiune între fanii lui Dinamo și Dennis Politic. Andrei Nicolescu a vorbit în direct despre situația fostului jucător al „câinilor” și nu s-a ferit de cuvinte după cele întâmplate.

Andrei Nicolescu cere o schimbare în atitudinea fanilor dinamoviști față de Dennis Politic

Dinamo a jucat joi seară pe teren propriu ultimul meci din faza grupelor Cupei României, învingând-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0 și calificându-se astfel în sferturile competiției.

Dennis Politic, împrumutat de FCSB la echipa sibiană, a avut parte de o primire ostilă din partea suporterilor dinamoviști. Andrei Nicolescu dezaprobă total atitudinea fanilor față de cel care a reprezentat un adevărat câștig pentru clubul din „Ștefan cel Mare”.

„Apropo de disputa și discuția legată de Politic și de fanii dinamoviști, noi ca și club ne poziționăm în zona de respect față de Politic, pentru că el a fost un jucător important al clubului. De asemenea, tranzacția respectivă a fost o tranzacție prima din zona asta pentru club care a fost ok.

Și, de asemenea, poziția lui ulterioară față de clubul Dinamo niciodată nu a arătat lipsă de respect. Deci, din punctul ăsta de vedere, cumva cred că se exagerează și aș vrea cumva să ne poziționăm nu ca la un trădător, ci ca la un jucător care a fost important pentru Dinamo și a făcut ceva pentru Dinamo atunci când Dinamo avea nevoie de el”, a spus Andrei Nicolescu.

Cum l-a caracterizat Andrei Nicolescu pe Dennis Politic

Ulterior, Andrei Nicolescu a vorbit deschis despre Dennis Politic, pe care îl exclude de la categoria celor care au trădat. Oficialul dinamovist a spus că plecarea fotbalistului a dat startul procesului și mai amplu de creștere al clubului.

„Politic este unul dintre jucătorii pe care eu nu-l consider trădător, ci un jucător care a dus ceva pentru clubul Dinamo în această perioadă în care noi trebuia să creștem, trebuia să ne dezvoltăm!”

Ce a spus Dennis Politic după meciul contra lui Dinamo

Dennis Politic a fost aproape să marcheze în poarta lui Dinamo în meciul din Cupă. Jucătorul a vorbit după fluierul final despre felul în care a fost primit de suporterii bucureșteni.

„De fiecare dată când mă întorc aici mă aştept la aceste jocuri. Sunt fanii supăraţi şi pe de-o parte îi înţeleg. Eu îi respect. Am văzut banii înainte de meci, dar mi-am făcut partea şi am vrut să joc. A fost o decizie care a convenit ambelor părți (n.r. când a plecat de la Dinamo)”, a spus, printre altele, Dennis Politic după meci.

  • 25 de ani are Dennis Politic
  • 1,2 milioane de euro valorează în prezent

Andrei Nicolescu, poziție fermă în scandalul dintre Politic și suporterii lui Dinamo

