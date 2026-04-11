Sport

Andrei Nicolescu, președinte executiv la Dinamo! Reacție exclusivă pentru Fanatik

Andrei Nicolescu (49 de ani) are putere deplină la Dinamo! El a primit noul post înființat de clubul din „Ștefan cel Mare", acela de președinte executiv
Cristian Măciucă
11.04.2026 | 22:57
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu deține puterea absolută la Dinamo! Consiliul de Administrație al roș-albilor l-a numit pe fostul avocat în noua funcție din club, cea de președinte executiv. Șeful haitei din „Ștefan cel Mare” a reacționat la această veste în exclusivitate pentru FANATIK. Ce mutări au avut loc, mai exact, în rândurile de mai jos.

Andrei Nicolescu a comentat numirea sa în funcția de președinte executiv la Dinamo

Andrei Nicolescu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că este noul președinte executiv de la Dinamo, o funcție înființată recent de conducerea clubului din „Ștefan cel Mare”. Astfel, Nicolescu a primit putere deplină din partea Consiliului de Administrație și se va ocupa, în continuare, fără limite, de buna funcționare a lucrurilor în cadrul echipei lui Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

„Aceste hotărâri s-au luat acum 3 luni, deci nu este nimic de actualitate. Lucrurile sunt foarte simple. S-a înființat un nou post la Dinamo, acela de președinte executiv al clubului Dinamo, iar acest post este ocupat de mine. Consiliul de Administrație a delegat absolut toată conducerea, toate puterile, președintelui executiv de la Dinamo.

Dan Gățăianțu este președintele Consiliului de Administrație, eu sunt vicepreședintele Consiliului de Administrație, dar pentru o eficientizare a muncii, mai ales pe plan sportiv, Consiliului de Administrație a delegat toate deciziile către președintele executiv al clubului, repet, funcția nou-înființată”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Ce obiectiv are Andrei Nicolescu, după ce a fost ales președinte executiv la Dinamo

În trecut, după ieșirea roș-albilor din insolvență, Andrei Nicolescu a fost președintele C.A. de la Dinamo, funcție care, acum, îi aparține lui Dan Gățăianțu. Potrivit declarațiilor date de Nicolescu în FANATIK, aceste schimbări au avut loc la începutul anului 2026. Principalul obiectiv al conducătorului din fotbalul românesc este, ca și până acum, să o ducă pe Dinamo pe culmile succesului.

ADVERTISEMENT
Această funcție este ocupată de mine, nu s-a schimbat nimic, eu mă ocup în continuare de tot ceea ce mă ocupam înainte. Nu ne dorim ca Dinamo să crească și să facă performanță. Restul sunt speculații care nu au legătură cu realitatea. Sunt aici la Dinamo și chiar nu am de gând să plec. Vrem să transformă Dinamo în brandul uriaș care a fost. Sunt convins și simt că suntem pe drumul cel bun”, a adăugat președintele executiv al „câinilor”.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ULUITOR! Pentru ce îi împrumuta Mitică Dragomir sume importante de bani lui Gigi...
iamsport.ro
ULUITOR! Pentru ce îi împrumuta Mitică Dragomir sume importante de bani lui Gigi Becali. Acum regretă: 'Gâscă mare am fost!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!