Andrei Nicolescu, președinte executiv la Dinamo! Reacție exclusivă pentru Fanatik

Andrei Nicolescu deține puterea absolută la Dinamo! Consiliul de Administrație al roș-albilor l-a numit pe fostul avocat în noua funcție din club, cea de președinte executiv. Șeful haitei din „Ștefan cel Mare” a reacționat la această veste în exclusivitate pentru FANATIK. Ce mutări au avut loc, mai exact, în rândurile de mai jos.

Andrei Nicolescu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că este noul președinte executiv de la Dinamo, o funcție înființată recent de conducerea clubului din „Ștefan cel Mare”. Astfel, Nicolescu a primit putere deplină din partea Consiliului de Administrație și se va ocupa, în continuare, fără limite, .

„Aceste hotărâri s-au luat acum 3 luni, deci nu este nimic de actualitate. Lucrurile sunt foarte simple. S-a înființat un nou post la Dinamo, acela de președinte executiv al clubului Dinamo, iar acest post este ocupat de mine. Consiliul de Administrație a delegat absolut toată conducerea, toate puterile, președintelui executiv de la Dinamo.

Dan Gățăianțu este președintele Consiliului de Administrație, eu sunt vicepreședintele Consiliului de Administrație, dar pentru o eficientizare a muncii, mai ales pe plan sportiv, Consiliului de Administrație a delegat toate deciziile către președintele executiv al clubului, repet, funcția nou-înființată”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

, Andrei Nicolescu a fost președintele C.A. de la Dinamo, funcție care, acum, îi aparține lui Dan Gățăianțu. Potrivit declarațiilor date de Nicolescu în FANATIK, aceste schimbări au avut loc la începutul anului 2026. Principalul obiectiv al conducătorului din fotbalul românesc este, ca și până acum, să o ducă pe Dinamo pe culmile succesului.

„Această funcție este ocupată de mine, nu s-a schimbat nimic, eu mă ocup în continuare de tot ceea ce mă ocupam înainte. Nu ne dorim ca Dinamo să crească și să facă performanță. Restul sunt speculații care nu au legătură cu realitatea. Sunt aici la Dinamo și chiar nu am de gând să plec. Vrem să transformă Dinamo în brandul uriaș care a fost. Sunt convins și simt că suntem pe drumul cel bun”, a adăugat președintele executiv al „câinilor”.

