Andrei Nicolescu, președintele care a readus-o pe Dinamo în frunte, răspuns de clasă pentru contestatari: „Munca nu s-a întrerupt niciodată”

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Un tip discret, care nu intră în conflict niciodată cu nimeni, Andrei Nicolescu a simțit nevoia să le explice fanilor dinamoviști, inclusiv celor care l-au criticat în ultimul an, de ce nu a mai fost activ pe rețelele de socializare. O poziție atipică pentru un președinte de club, care coboară printre oameni pentru a le explica cum stă, de fapt, situația.

Andrei Nicolescu revine în forță pe rețelele de socializare și le explică contestatarilor săi de ce s-a întors

„HIATUS. Un hiatus este o întrerupere. Un spațiu gol între două momente care, în mod firesc, ar fi trebuit să se urmeze. Nu înseamnă neapărat că ceva s-a încheiat. Uneori înseamnă doar că, pentru o vreme, continuitatea a fost suspendată. Acesta este cuvântul care descrie cel mai exact absența mea de aici.

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De ceva timp nu am mai scris pe această pagină, de fapt, profilul meu personal. Nu pentru că nu aș fi avut ce să spun și nici pentru că la Dinamo nu s-ar fi întâmplat lucruri importante. A fost o alegere ale cărei motive nu vreau să le transform într-un secret și pentru care nu vreau să inventez acum o explicație mai convenabilă”, și-a început Nicolescu scrisoarea adresată suporterilor.

Andrei Nicolescu a decis inițial să se retragă din dezbaterile publice cu fanii pentru a nu întreține un conflict artificial

Așadar, Andrei Nicolescu mărturisește că a decis să se retragă din orice dezbatere cu contestatarii săi tocmai pentru a nu pune gaz pe foc. A realizat, de fapt, că lucrurile nu se schimbă astfel în bine, pentru că vocea sa trebuie auzită. Iar fanii dinamoviști au dreptul să cunoască adevărul despre ce se întâmplă în club, direct de la sursă.

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„Într-un moment în care dezacordul față de unele decizii s-a mutat, în bună măsură, asupra persoanei mele, am crezut că absența mea din acest spațiu ar putea reduce tensiunea și ar putea lăsa mai mult loc echipei. Ar fi lipsit de onestitate să spun că această formă de ostilitate nu m-a afectat. M-a afectat. Nu mi-a schimbat

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Am considerat, pentru o vreme, că tăcerea poate fi o formă de echilibru. Că, dacă nu mai scriu, nu voi mai alimenta un conflict care risca să facă mai mult zgomot decât tocmai lucrul care ar trebui să ne intereseze pe toți: Dinamo. M-am înșelat. Tăcerea nu a diminuat tensiunea și nu a rezolvat nimic. A scos doar vocea mea dintr-o conversație care a continuat și fără mine. În tot acest timp, munca nu s-a oprit. Dinamo a început un sezon nou, cu un staff nou, cu jucători noi și cu toate dificultățile firești ale unui proces care are nevoie de timp. Astăzi, după victoria din Giulești, echipa se află pe primul loc al clasamentului”, a continuat oficialul dinamovist.

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Andrei Nicolescu le cere fanilor să fie alături de club la bine și la rău, chiar dacă nu sunt de acord 100% cu toate deciziile

Realist, Andrei Nicolescu le explică fanilor că nu trebuie să facă sărbătoare pentru că sunt lideri după cinci etape, însă trebuie să aibă puterea să recunoască evidentul: că Dinamo este pe drumul cel bun, iar clubul care în urmă cu câțiva ani era amenințat cu extincția acum are șansa reală să se bată cel puțin pentru primele trei locuri în clasament.

„Este mult prea devreme pentru triumfalism. Un clasament după cinci etape nu reprezintă un verdict și nu voi încerca să îl folosesc drept argument într-o dispută personală. Așa cum am spus și după meci, Dinamo mai are de crescut, lotul mai trebuie completat, iar echipa are încă mult de lucru. O victorie importantă nu schimbă această analiză.

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Dar aceeași onestitate ne obligă să recunoaștem și ceea ce funcționează. Procesul despre care am vorbit, deciziile pe care ni le-am asumat și sistemul în care am ales să avem încredere nu sunt doar formule de comunicare. Încep să producă fapte. Nu despre o răbdare oarbă și nici despre renunțarea la spiritul critic. Am vorbit despre răbdarea necesară pentru ca un om să poată fi evaluat după ceea ce face, nu după neîncrederea cu care este întâmpinat”, a mai punctat Andrei Nicolescu în scrisoarea sa.

Președintele lui Dinamo îi asigură pe fani că face tot ce îi stă în putință pentru a menține pe Dinamo pe primul loc

Mai mult, președintele lui Dinamo îi roagă pe fani să nu mai judece jucătorii după doar câteva meciuri, pentru că se pot înșela. Îi dă exemplu pe Hintsa sau Karamoko, fotbaliști care au fost priviți cu scepticism de unii fani în momentul în care au ajuns la Dinamo.

„Am văzut cum neîncrederea față de conducerea clubului s-a răsfrânt aproape automat și asupra unor jucători aduși la Dinamo, înainte ca aceștia să primească timpul necesar pentru a-și arăta valoarea. Oliver Hintsa a fost judecat după numai câteva apariții. În Giulești, pasa lui pentru Mamoudou Karamoko a decis derby-ul.

O pasă de gol nu constituie verdictul definitiv asupra unui fotbalist, așa cum nici primele sale minute nu puteau constitui dovada lipsei de valoare. Dar ne amintește de ce ordinea lucrurilor este importantă. Unii dintre acești jucători au un potențial pe care clubul l-a evaluat înainte de a-i aduce și pe care doar timpul și terenul îl pot confirma.

Încrederea nu înseamnă suspendarea spiritului critic. Înseamnă suspendarea sentinței până când există suficiente fapte. Rezultatele nu anulează criticile. Dar nici criticile nu pot anula rezultatele. Nici unele, nici celelalte nu ar trebui să ne împiedice să privim realitatea în întregul ei”, a explicat Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu le cere fanilor să dea dovadă de critică constructivă, care să nu afecteze în mod negativ echipa

În concluzie, Andrei Nicolescu le cere fanilor să aibă răbdare și încredere îl echipă, de la jucători la antrenori sau conducători. Asta, fără a cenzura pe nimeni și fără a nega dreptul la liberă exprimare al suporterului de rând. Mai mult, nu le cere fanilor dinamoviști să-l placă sau să fie de acord cu deciziile sale, însă Nicolescu îi asigură pe ultrași că tot ce face este pentru binele clubului Dinamo.

„Critica, dezacordul și protestul fac parte din viața unui club cu istoria și pasiunea lui Dinamo. Am respectat și voi respecta dreptul oricărui suporter de a nu fi de acord cu mine. Libertatea de exprimare îi aparține însă și celui care contestă, și celui contestat. Ea nu poate presupune că, pentru ca unii să poată vorbi, celălalt trebuie să dispară.

Nu este necesar ca toți dinamoviștii să mă placă. Nici să fie de acord cu toate deciziile mele. Este însă necesar ca eu să continui să lucrez pentru toți dinamoviștii, cu aceeași seriozitate, indiferent de sentimentele pe care unii le au față de mine. Dinamo înseamnă mult mai mult decât un conflict, o persoană sau o perioadă de tensiune. Înseamnă sute de mii de oameni care au dreptul să știe ce facem, de ce luăm anumite decizii, unde ne aflăm și încotro vrem să mergem. Pentru ei voi continua să scriu aici.

Nu pentru a răspunde unor scandări. Nu pentru a cere o revanșă și nici pentru a spune că un loc întâi îmi dă dreptate. Ci pentru că tăcerea nu este o soluție, iar absența nu poate deveni o formă permanentă de comunicare. Hiatusul se încheie astăzi.Munca, de fapt, nu s-a întrerupt niciodată”, a concluzionat Nicolescu. Așadar, președintele lui Dinamo promite să fie mult mai activ pe rețelele de socializare și fie liantul dintre suporteri și cei din interiorul echipei.