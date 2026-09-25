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Șeful lui Dinamo îi răspunde stelistului Eddy Gnahore: „Să fiu răutacios…?”

Eddy Gnahore a plecat de la Dinamo în vară și a semnat cu rivala de moarte a roș-albilor, FCSB. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, i-a dat o replică grea mijlocașului francez care a „trădat”
Cristian Măciucă
25.09.2026 | 08:52
Seful lui Dinamo ii raspunde stelistului Eddy Gnahore Sa fiu rautacios
EXCLUSIV FANATIK
Șeful lui Dinamo îi răspunde stelistului Eddy Gnahore: „Să fiu răutacios…?” FOTO: Fanatik
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Andrei Nicolescu (50 de ani) a reacționat după ce Eddy Gnahore (32 de ani) a vorbit despre profesionalismul de la FCSB. Președintele „câinilor” a interpretat declarațiile fostului său jucător drept o aluzie la adresa sa și nu s-a abținut de la o replică ironică.

Andrei Nicolescu, replică pentru Eddy Gnahore. De ce nu reușește francezul la FCSB

Andrei Nicolescu nu a rămas indiferent la declarațiile lui Eddy Gnahore, fostul mijlocaș al lui Dinamo, care a  ajuns între timp la marea rivală FCSB. Președintele executiv al „câinilor” a comentat situația fotbalistului francez, care nu a reușit să se impună în tricoul roș-albaștrilor.

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Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Nicolescu a fost întrebat de ce Gnahore nu reușește să confirme la FCSB. Răspunsul său a venit cu o doză de ironie, oficialul dinamovist făcând referire la declarațiile oferite de francez în momentul în care a semnat cu echipa lui Gigi Becali.

(n.r. – De ce nu reușește Gnahore la FCSB?) Nu vreau să fiu răutacios. Mai ales că Eddy a dat o declarație care mi-a plăcut și mi-am dat seama că e special pentru mine. A făcut o declarație specială pentru mine atunci când a semnat și nu vreau să fiu răutacios. A zis că a găsit un grup profesionist acolo, cu oameni profesioniști. El nu vorbea neapărat de oamenii de acolo, făcea o trimitere la mine. Zicând asta am fost un pic răutacios, am fost”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Eddy Gnhaore, start dezamăgitor de aventură la FCSB

Consdierat unul dintre cei mai buni fotbaliști de la Dinamo, club pentru care a jucat în perioada 2024-2026, mijlocașul francez nu are aceleași evoluții și la FCSB. Până acum, mijlocașul francez, care a semnat liber de contract cu formația lui Gigi Becali, a bifat 9 apariții și a reușit să înscrie 1 gol. Gnahore mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028. La roș-albaștrii, fotbalistul în vârstă de 32 de ani are unul dintre cele mai mari salarii: 25.000 de euro pe sezon.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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