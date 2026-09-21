Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu: “Campos are succes, dar urmărim alţi antrenori şi acum” / “Deci de 9 luni voiaţi să-l daţi afară pe Kopic!?” Dialog genial în direct

Andrei Nicolescu a vorbit despre cum a ajuns Nuno Campos la Dinamo. Preşedintele clubului spune că în ciuda succesului din acest sezon, sunt monitorizaţi şi alţi antrenori pentru echipă.
Marian Popovici
21.09.2026 | 23:47
Andrei Nicolescu Campos are succes dar urmarim alti antrenori si acum Deci de 9 luni voiati sal dati afara pe Kopic Dialog genial in direct
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu: “Campos are succes, dar urmărim alţi antrenori şi acum” / “Deci de 9 luni voiaţi să-l daţi afară pe Kopic!?” Dialog genial în direct. Sursa: colaj Fanatik
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Dinamo a câştigat cu 4-0 împotriva Farului Constanţa şi e lider în SuperLiga, la pauza pentru meciurile internaţionale. Nuno Campos a uimit pe toată lumea în acest sezon, „câinii” fiind revelaţia campionatului.

Andrei Nicolescu, anunţ surpriză: „Campos are succes, dar urmărim alţi antrenori şi acum”

Andrei Nicolescu a avut un dialog genial în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, care l-a întrebat cum a ajuns la varianta Nuno Campos, spunând că tehnicianul portughez a fost monitorizat cu 9 luni înainte să plece Kopic. Replica moderatorului a fost una spumoasă: „Deci de 9 luni voiaţi să-l daţi afară pe Kopic!?”

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L-am urmărit nouă luni. Analiza noastră pe antrenori este pe nouă luni înainte. Era pe o listă cu potenţiali înlocuitori pe care o actualizam pe parcursul campionatului. 

Avem un plan B pentru oricine. Şi acum avem o analiză pe potenţiali antrenori. E un job în departamentul de analiză care face chestia asta. Avem foarte multe date, chiar dacă unii antrenori care sunt acolo ajung la un nivel la care să nu mai fie compatibili cu ce putem noi oferi. 

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Spre exemplu, dacă Nuno Campos câştiga Cupa Ungariei nu cred că era accesibil pentru noi. Avem o listă de antrenori şi în momentul de faţă. Gestionează foarte bine grupul”, a spus Nicolescu.

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Cum i-a cucerit Nuno Campos pe jucătorii lui Dinamo: „A reuşit să îi destindă pe toţi”

Preşedintele lui Dinamo a dezvăluit că şi-a dat seama din cantonament că Nuno Campos este un pedagog desăvârşit. Andrei Nicolescu a dezvăluit un episod din cantonament în care antrenorul a unit jucătorii:

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„Este un pedagog, ştie cum să vorbească, ce să vorbească. Ştie şi când să îşi lasă asistenţii să vorbească. Mi-am dat seama în cantonament, eram în prima prima săptămână. Era o perioadă în care lucrurile mergeau şi nu prea mergeau la antrenamente. 

Jucătorii erau cu semne de întrebare şi mi-am dat seama că este un pedagog excepţional când intr-o seară a organizat el cu echipa lui o seară pentru băieţi. Deşi la antrenamente erau cum erau, seara a fost extraordinară. A fost cu râsete. A reuşit să îi destindă pe toţi. Nişte joculeţe simpli, o chestie interactivă. Atunci mi-am dat seama că e un pedagog extraordinar”, a spus Andrei Nicolescu.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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