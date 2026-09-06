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Derby-ul dintre Dinamo și FCSB, jucat sâmbătă, 5 septembrie, pe Arcul de Triumf, a fost marcat în prima repriză de o cascadă de decizii eronate și controversate luate de Istvan Kovacs (41 de ani). „Centralul” a fost salvat mereu de colegii săi din camera VAR. Roș-albaștrii au fost cei mai revoltați de prestația brigăzii lui Kovacs. Gigi Becali nu s-a ferit din a-i aduce acuzații grave oficialului partidei. Ce spune șeful de la Dinamo, Andrei Nicolescu, despre aceste valuri de cuvinte dure.

Ce spune Andrei Nicolescu după atacul dur al lui Gigi Becali la Istvan Kovacs: „Are o inteligență emoțională aparte!”

Dinamo a învins pe FCSB, în runda a 8-a din SuperLiga, și și-a consolidat poziția de lider. Derby-ul campionatului a avut de toate: fotbal bun, goluri, ratări, penalty-uri (acordate, neacordate, ratate, anulate de VAR), cartonașe roșii și foarte multe decizii controversate de arbitraj. După partidă, Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Istvan Kovacs.

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Sâmbătă seara, apoi duminică dimineața, . De cealaltă parte, dinamoviștii, deși au avut și ei unele reproșuri către brigada trimisă de CCA la derby, sunt mult mai calmi. La adăpostul victoriei, cei din Ștefan cel Mare adoptă o atitudine mai liniștită.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a afirmat că a văzut intervențiile din media ale lui Gigi Becali din ultimele ore. În opinia oficialului „câinilor”, prin cele spuse, patronul lui FCSB nu a încercat decât să mute atenția de la rezultatul din teren (2-1 pentru Dinamo) în alt spectru.

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Nicolescu remarcă, în acest sens, „inteligență emoțională” a lui Gigi Becali, care poate fi „adaptată”. „A stârnit multe controverse (n.r. arbitrajul lui Kovacs) și am văzut și intervențiile de aseară ale domnului Becali. Din perspectiva mea, el are o inteligență emoțională diferită, pe care o poate adapta.

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Și așa cum a și spus, pentru că era supărat de rezultat, a vorbit foarte mult despre alte lucruri doar ca să distragă atenția de la scorul de pe tabelă. Și cred că cei care urmăresc au primit exact ceea ce își doreau sau ceea ce aveau nevoie să primească. Deci, din perspectiva asta este de admirat ceea ce poate să creeze ca stare și ca mesaj pe care îl dă în anumite momente”, spune Nicolescu.

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Cum comentează Nicolescu gesturile lui Armstrong: „Prezență de spirit care trebuie apreciată”

Criticat, acuzat și chiar jignit de rivali, Danny Armstrong (28 de ani) este lăudat de șefii lui Dinamo pentru comportamentul său din faza eliminării lui Andre Duarte de la FCSB. „(n.r. Fără reacția lui Armstrong, poate faza nici nu ajungea la VAR) Prezență de spirit care trebuie apreciată și prezența asta de spirit se măsoară în lucruri care fac diferența de multe ori”, spune Andrei Nicolescu.

Cât privește corectitudinea deciziei lui Kovacs și a celor din camera VAR la faza eliminării lui Duarte, președintele lui Dinamo spune că, în opinia sa, totul a fost acoperit de regulament. „Pe de altă parte, văzând ce s-a interpretat, cum s-a interpretat, văzând filmarea cu o cameră din spatele porții, gestul mi se pare evident și violent. Așa mi se pare mie”.

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Ce spune oficialul lui Dinamo despre noul atacant al echipei lui Nuno Campos

În urmă cu câteva zile, , l-a transferat, de la VVV-Venlo, pe atacantul olandez Dean Zandbergen (25 de ani). Acesta a intrat pe teren în derby-ul cu FCSB, în minutul 60, în locul lui Karamoko. Despre debutul vârfului, Andrei Nicolescu a avut numai cuvinte de apreciere.

„Cred că impactul lui s-a văzut imediat. Este un jucător care se va adapta și cred că aveam nevoie de un jucător de forță acolo. Cred că se va completa foarte bine în momentul în care și Pușcaș va fi apt. Cred că va fi un cuplu de atacanți de luat în seamă în campionat. Dar prima impresie este că se adaptează și ne trebuie un atacant de genul lui acolo”, spune oficialul din „Groapă”.