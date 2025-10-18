Sport

Andrei Nicolescu, prezent la un alt meci cu o zi înainte de Dinamo – Rapid

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a dus să vadă alt meci cu doar o zi înainte ca formația pe care o conduce să joace împotriva celor de la Rapid.
18.10.2025 | 18:57
Andrei Nicolescu s-a dus să vadă meciul dintre Barcelona și Girona

Omul care conduce Dinamo din 2023, când a venit din postura de acționar în cadrul clubului, i-a obișnuit deja pe fani cu excursiile pe care le face, fiind criticat dur în trecut din această cauză.

Andrei Nicolescu s-a dus să vadă partida dintre Barcelona și Girona, cu doar o zi înainte de Dinamo – Rapid

Totuși, Andrei Nicolescu a fost mereu franc cu suporterii echipei și a dezvăluit că aceste concedii sunt, de multe ori, presărate cu treburi pe care le face în interesul clubului. Acum, cu o zi înainte de partida cu Rapid, din etapa cu numărul 13 a SuperLigii, acesta s-a dus în Spania pentru a asista la meciul dintre Barcelona și Girona. Președintele lui Dinamo nu s-a dus singur, ci împreună cu soția sa, amândoi postând diverse imagini pe Instagram.

Cu o zi înainte de Dinamo – Rapid, Andrei Nicolescu s-a dus la Barcelona – Girona

Cel mai probabil, însă, Andrei Nicolescu va reveni în România în timp pentru a fi prezent la derby-ul dintre Dinamo și Rapid, mai ales că echipa alb-roșie a fost, în acest an, la nivelul așteptărilor în meciurile puternice. „Câinii” au învins-o pe FCSB, 4-3, au bătut la Ploiești, 3-0, și au remizat în partida cu Universitatea Craiova, din deplasare, 2-2.

Andrei Nicolescu și trecutul său la Rapid

Înainte de a ajunge la Dinamo, Andrei Nicolescu a fost parte din conducerea administrativă a clubului Rapid, acolo unde împreună cu Victor Angelescu, a pus umărul la revenirea formației giuleștene în prim-plan. Totuși, cel care este de profesie avocat a plecat din proiect după niște neînțelegeri și așa a ajuns, în februarie 2023, la Dinamo.

„Eram entuziasmat împreună cu Ovidiu Burcă de noul proiect. Ovidiu i-a adus și pe Pancu, și pe Daniel Niculae. Toată munca administrativă de coagulare a forțelor am făcut-o eu. M-am întâlnit cu Gigi Corsicanu, am discutat, fanii erau reticenți la început, dar toți își doreau să existe Rapidul. Așa am plecat la drum.

Domnul Tudorache avea un război politic și nu putea să mai implice Primăria la Rapid, apăruseră multe blocaje. A fost doar o pălărie de imagine, dar a contat. La nivelul ligii a patra, am putut să gestionăm lucrurile, am avut un buget de 100 și ceva de mii de euro, ceea ce era foarte mult pentru acel nivel.”, a spus Andrei Nicolescu într-un interviu pentru revista FANATIK.

