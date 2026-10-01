Andrei Nicolescu, prima reacție despre transferul internaționalului român la Dinamo: „L-am remarcat”

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Andrei Nicolescu a oferit prima reacție pe marginea transferului la Dinamo al lui Hunor Batzula, mijlocașul ofensiv în vârstă de 18 ani de la Sepsi, internațional român de tineret U18 și U19. Președintele din Ștefan cel Mare a recunoscut că l-a remarcat pe tânărul fotbalist, însă nu s-a ajuns la discuții concrete.

Ce spune Andrei Nicolescu despre interesul pentru Hunor Batzula, internaționalul de tineret al lui Sepsi

Așa cum FANATIK a informat pe 30 septembrie, fotbalist pe care Laszlo Diosegi speră să încaseze o sumă importantă de bani, însă președintele lui Dinamo a recunoscut că nu se pune problema unei oferte concrete în momentul de față.

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„Este un jucător pe care l-am remarcat, dar nu am ajuns la nicio discuție din asta profundă. L-am remarcat ca jucător, dar nu am făcut ofertă sau ceva. De ce? Pentru că nu e cazul să facem. Pentru că în România de 2 ani, în momentul în care se vorbește despre interesul lui Dinamo pentru un anumit jucător, tot capătă o altă dimensiune. La FCSB, știam, la Craiova sau Rapid nu știu dacă e la fel.

(n.r. plan de transferuri în iarnă?) Nu avem deocamdată. Trebuie să intrăm în a doua parte a campionatului. Probabil, la următoarea pauză competițională începe această evaluare”, a declarat Andrei Nicolescu la

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Hunor Batzula este om de bază la Sepsi la doar 18 ani

Chiar dacă Andrei Nicolescu a negat posibilitatea de a face o ofertă concretă în viitorul apropiat, asta nu înseamnă că la un moment dat Dinamo nu ar putea propune o sumă frumoasă de bani pentru transferul lui Hunor Batzula. La doar 18 ani, el a bifat deja 10 meciuri pentru covăsneni în acest sezon

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Deși vede o calitate uriașă în el, Laszlo Dioszegi nu se aruncă cu sume în ceea ce-l privește pe tânărul fotbalist ce poate evolua atât în bandă, cât și pe poziția de decar. Patronul formației din Sfântu Gheorghe dorește să vadă întreaga sa evoluție din acest sezon, după care se poate gândi la un transfer.

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„A început foarte bine sezonul. E un jucător foarte rar care are ambele picioare. E cel mai important ca un jucător să dea cu ambele picioare! Plus, este unul dintre puținii jucători care pot juca și decar, și aripă. Este un jucător polivalent, dar are nevoie de încurajare, de cât mai multe meciuri. O să vedem, la vară sau peste un an ce se va întâmpla. E inutil să vorbim acum despre sume. În primul rând, el trebuie să joace, să demonstreze și apoi vom vedea”, a declarat Laszlo Dioszegi la