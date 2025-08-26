Sport

Andrei Nicolescu, prima reacție despre transferul lui Mazilu la Dinamo: „Ne-am înțeles cu jucătorul!”. Exclusiv

Adrian Mazilu s-a înțeles cu Dinamo. Andrei Nicolescu a spus totul despre negocierile purtate cu tânărul jucător român.
Mihai Dragomir
26.08.2025 | 22:26
Andrei Nicolescu prima reactie despre transferul lui Mazilu la Dinamo Neam inteles cu jucatorul Exclusiv
Adrian Mazilu și Dinamo s-au înțeles. Toate detaliile de la negocieri. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Finalul ferestrei de mercato de vară din SuperLiga vine cu o adevărată bombă, din partea lui Dinamo. Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție pentru FANATIK după negocierile purtate cu Adrian Mazilu, jucătorul lui Brighton.

Adrian Mazilu și Dinamo s-au înțeles. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile

Adrian Mazilu, talentatul jucător român, este la doar un pas de a semna cu Dinamo. FANATIK a aflat că echipa din „Ștefan cel Mare” a oferit pentru fotbalistul de 19 ani 600.000 de euro pentru un transfer definitiv, alături de un procent de 25%.

Andrei Nicolescu a reacționat după negocierile purtate cu Mazilu, concluzionate cu acceptul jucătorului de a se alătura trupei pregătite de Zeljko Kopic. Ultimele detalii de pus la punct rămân cele care au legătură cu anumite clauze, unde Dinamo speră să ajungă la un numitor comun cu Brighton.

„Vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru!”

„Ne-am înțeles cu Mazilu, totul este ok din punctul de vedere al jucătorului. Își dorește foarte tare să vină la Dinamo. Unul dintre motive este că vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru Kopic, pe care îl apreciază foarte mult. Toate detaliile, salariul, tot pachetul, ne-am înțeles cu Mazilu.

Avem o înțelegere foarte clară cu Mazilu, băiatul își dorește să vină și să joace la noi. Mai avem negocieri cu Brighton pentru niște clauze, încă nu le-am închis, știți că nu vă pot spune detalii financiare. Dar este o sumă importantă, cu tot cu bonusuri va ajunge la ce doresc cei de la Brighton. E și normal, și ei au cheltuit mulți bani cu Mazilu. E normal să recupereze o sumă.

„Discutăm despre un transfer definitiv. Nu ne-am pus de acord încă cu Brighton”

Discutăm despre un transfer definitiv al lui Mazilu. Sperăm mâine să-l închidem și Mazilu să vină cât mai repede să înceapă pregătirea cu noi, cu Dinamo. Însă, știți cum e, nu pot să spun 100% că este jucătorul nostru până nu avem totul închis cu Brighton. Sunt niște clauze de bonusare, unde nu ne-am pus de acord. Sperăm să batem palma cu cei de la Brighton, care una peste alta sunt deschiși să ni-l cedeze pe Mazilu. Dacă vom reuși, credem că va fi un transfer foarte interesant. E un jucător cu niște proprietăți pe care noi ni le dorim la Dinamo, se mulează pe jocul lui Dinamo.

Este un jucător care ne poate ajuta foarte mult, așa cum a făcut-o cu Farul când Gică Hagi a ieșit campion. Așteptăm să închidem negocierile cu Brighton”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Andrei Nicolescu.

Mihai Dragomir
