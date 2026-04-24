Andrei Nicolescu, prima reacție după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României: „Am plecat cu un deficit! Nu am avut șmecherie fotbalistică”

Andrei Nicolescu a reacționat în direct la eliminarea lui Dinamo din Cupa României. „Câinii” au fost scoși de Universitatea Craiova după loviturile de departajare
Cristian Măciucă
24.04.2026 | 13:33
Andrei Nicolescu (49 de ani) a reacțioant după ce Dinamo a pierdut dramatic calificarea în finala Cupei României. Roș-albii au fost eliminați de Universitatea Craiova la loviturile de departajare, după 0-0 în timpul regulamentar și 1-1 la finalul prelungirilor.

Andrei Nicolescu, după Dinamo – U Craiova în Cupa României

Dinamo a ratat șansa de a juca pe masă cu un trofeu după o pauză de 9 ani. În 2017, roș-albii cucereau ultima Cupă a Ligii. Acum, echipa lui Kopic putea să se bată cu U Cluj pentru Cupa României, trofeu care a ajuns în „Ștefan cel Mare” ultima dată în 2012. „Câinii” au fost însă eliminați dramatic, la penalty-uri, de Craiova, deși, în minutul 118, aveau 1-0.

„Suntem la 2 minute de performanță. Dinamo a ajuns la 2 minute de performanță. Și metaforic și real vorbind. Cât vor dura aceste minute, cât de repede trec, depinde doar de noi. Despre meci, părerea mea e că noi ne-am făcut un plan și planurile noastre s-au schimbat cu cele 2 modificări forțate în primele 30 de minute. Echipa a reacționat bine, dar am avut un șoc. Am plecat cu un deficit foarte mare în această semifinală.

La pauză Kopic a mutat foarte bine, am intrat într-un sistem în care să ne adaptăm și să jucăm bine și cred că i-am surprins. În final n-am ce să zic. Pentru inima suporterilor și dăruirea jucătorilor nu există decât mulțumiri. N-am ce să zic altceva. Dar rămâne această impresie că suntem la 2 minute de performanță și depinde doar de noi și de caracterul nostru cât de repede vom trece peste aceste 2 minute.

(n.r. – Ce ai simțit când a egalat Rus?) Am simți frustrare. N-am avut acea șmecherie fotbalistică. Șmecherie pozitivă. Cu un minute înainte, ei au avut o fază similară, care trebuia să ne pună în gardă. Atunci mă bazam pe Epassy, să se întindă pe jos, să rupă ritmul. Cineva să rupă chestia aia. Mai erau 2 minute. Nu am avut acea șmecherie fotbalistică și uite cât contează în anumite momente. Sunt alți portari care se întind pe jos cu 5 minute înainte de meci, nu cu 5 minute înainte de final. Noi nu am rup ritmul ăsta. Doar 2 minute ne mai trebuiau. Normal că nu îți convine. Sunt sentimente pe care e greu să le descrii în cuvinte”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

„Dinamo e la 2 minute de performanță”

Pentru Dinamo urmează acum o altă „finală”, de această dată în campionat. Echipa lui Kopic încă mai poate ajunge în cupele europene prin intermediul play-off-ului. Urmează derby-ul cu Rapid, programat duminică, 26 aprilie, ora 21:00. Înaintea duelului, „câinii” sunt pe 5, cu 31 de puncte, la o lungime de Rapid, care e pe 4.

„Am avut un portar cu mare experiență, un jucător care știe să taie momentele astea. Centrarea din minutul 117, tot cu Mora, acolo, trebuia să ne spună că e momentul să rupem ritmul un pic. Cum au făcut ei. La celălalt meci, memoram că a avut portarul lor 30 de degajări, cum au rupt ritmul toată a doua repriză. Asta e senzația că sunt și mândru, dar și amărât. Senzația e că Dinamo e la 2 minute de performanță și contează doar caracterul nostru să vedem cât de repede trec minutele astea să obținem un loc 3 sau 4 în campionat sau va trebui să treacă un pic mai mult de 2 minute”, a adăugat președintele lui Dinamo

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
