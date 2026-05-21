Andrei Nicolescu, prima reacție după ce PCH a decis să continue protestul și la barajul de Conference League: „Ne așteptam la altceva”

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.05.2026 | 08:36
Andrei Nicolescu prima reactie dupa ce PCH a decis sa continue protestul si la barajul de Conference League. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Andrei Nicolescu a reacționat după ce fanii din PCH au anunțat că au decis să protesteze față de situația deja bine cunoscută cu noua emblemă a clubului și cu ocazia finalei barajului pentru Conference League. Acest meci a fost programat să se dispute în seara zilei de vineri, 29 mai, cu echipa din „Ștefan cel Mare” în postură de gazdă, deci pe stadionul „Arcul de Triumf”, întrucât Arena Națională nu este disponibilă în această perioadă a anului, după cum se știe deja destul de bine.

Andrei Nicolescu, prima reacție după anunțul făcut de PCH

În această partidă, echipa antrenată de Zeljko Kopic se va duela cu învingătoarea semifinalei, adică din disputa din play-out-ul SuperLigii, dintre FCSB și FC Botoșani. Așadar, cu toate că există deci posibilitatea ca Dinamo să dea peste FCSB în această finală a barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, chestiune care bineînțeles că ar face ca miza acestui meci să fie chiar și mai mare decât în mod normal, suporterii vor intra pe stadion tot abia în minutul 10, în semn de protest după cum s-a notat anterior, așa cum s-a întâmplat și la cel mai recent meci jucat de „câini” pe teren propriu, cel cu CFR Cluj, de asemenea pe „Arcul de Triumf”. 

Întrebat în legătură cu această chestiune, Andrei Nicolescu nu a dorit să intre în prea multe detalii. Astfel, președintele lui Dinamo a explicat că procesul pentru adoptarea noii embleme se află în continuare în derulare, existând în acest sens și câteva obstacole din motive obiective. De asemenea, a transmis că în prezent comunicarea dintre club și suporteri este una normală pe seama acestui subiect.

Ce a spus președintele lui Dinamo despre decizia ultrașilor

Nu în ultimul rând, Nicolescu a punctat și că s-ar fi așteptat totuși la o altă reacție a ultrașilor, dată fiind importanța acestui baraj de Conference League. „Noi am mers înainte, reprezentanții galeriilor au venit, au preluat niște documente, interviuri realizate. Sunt lucruri pe care acum nu le mai putem face. E acolo un interviu cu Mircea Lucescu. Nu se mai poate face, nu mai poate fi folosit.

Evident că lucrurile au mers într-o zonă corectă după ce ne-am întâlnit. Ne așteptam ca reacția să fie puțin altfel, mai ales că meciul de baraj e important. Comunicarea cu reprezentantul PCH trebuia făcută altfel, pentru că ei au arătat că pot fi confidențiali în mai multe cazuri”, a spus Andrei Nicolescu în direct la Prima Sport. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
