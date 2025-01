Andrei Nicolescu anunță transferuri după ce Zeljko Kopic a semnat prelungirea contractului cu Dinamo: „Ușor, ușor ne vom bate pentru trofee”

Andrei Nicolescu a dat primele declarații după ce croatul . Administratorul special al lui Dinamo a fost prezent la amicalul dintre FCSB și Hamburg, unde a vorbit despre Kopic și planurile de viitor ale lui Dinamo.

Andrei Nicolescu, primele reacții după ce Zeljko Kopic a semnat

Croatul Zeljko Kopic este cel ce a reînviat Dinamo în actualul sezon. Stagiunea precedentă a fost una foarte grea, atât pentru el, cât și pentru jucători. „Câinii roșii” au evitat in extremis retrogradarea, dar în acest sezon echipa este total schimbată.

Dinamo București a terminat anul 2024 pe podium, iar obiectivul lor principal este calificarea în play-off. Andrei Nicolescu a declarat că în viitor Dinamo va ataca atât titlul de campioană, cât și Cupa României:

„Nu era vorba de luat o piatră de pe inimă. Eram înțeleși de ceva timp. Era o chestiune de a ne alinia și a ne întâlni pentru a semna. E un gest normal în strategia pe care o avem. Am încercat de la început să construim cu cineva. Am considerat anul trecut că el e cel mai potrivit. Continuăm ce am început.

Obiectivul? Să ne batem pentru trofee cât mai devreme. Dar asta trebuie să o facem împreună. Avem niște limitări, dar ușor, ușor ne vom bate pentru trofee. Nu a fost vorba că a fost greu de convins.

E vorba de toate ipotezele pe care le vedem în viitor, care trebuie gestionate corect. Trebuie să știm în fiecare moment ce se va întâmpla și cum putem lua cele mai bune măsuri.

Noi știam ce tip de antrenor e Kopic, încă de la numire. Ne bucurăm că vom continua și mai avem foarte mult de construit. Suntem abia la început.

Toată lumea vorbește de titlu, dar noi vrem să ne asigurăm play-off-ul. Am făcut o primă parte care ne-a adus acolo, trebuie să continuăm. E important să fim în play-off. Tot ce se va întâmpla după va fi un bonus”, a declarat administratorul special al lui Dinamo.

„Vrem să aducem 3-4 jucători. Vrem să aducem jucători români care să se încadreze în ce vrem noi. Dar se vehiculează niște sume care nu sunt la îndemâna noastră. Și mai avem și două posturi de jucători străini. Negociem și prelungirea de contracte. Sper să oferim vești în curând. Suntem într-o zonă pozitivă”, a adăugat Nicolescu, privitor la transferuri.

Dinamo, interesată de Ianis Stoica

Dinamo este interesată de serviciile atacantului lui Hermannstadt ce a mai evoluat în trecut pentru FCSB și „U” Cluj. Ianis Stoica are un sezon bun la sibieni, însă este foarte probabil ca el să plece.

FC Hermannstadt își dorește 1,5 milioane de euro în schimbul atacantului de 22 de ani, însă