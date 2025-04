Andrei Nicolescu, prima reacție după Dinamo – Craiova 0-2. „Trebuie să acceptăm. Avem 9 accidentați”. Cine revine pentru meciul cu CFR

în etapa cu numărul 5 a play-off-ului din Superliga. Andrei Nicolescu a reacționat după rezultatul obținut de echipa sa și a anunțat pe ce jucători se va baza antrenorul Zeljko Kopic la meciul cu CFR Cluj.

Andrei Nicolescu a reacționat după eșecul suferit de Dinamo în fața Craiovei

Andrei Nicolescu, a comentat rezultatul înregistrat luni seară cu Universitatea Craiova.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, oficialul trupei din „Ștefan cel Mare” a mărturisit că echipa trebuie să accepte faptul că lotul pe care îl are acum la dispoziție nu este capabil de mai mult decât poate în acest moment.

„N-am avut soluții mai multe!”

„Cum a fost? Cum s-a digerat înfrângerea?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici. „Ca orice înfrângere, greu. Câteodată trebuie să accepți anumite lucruri.

Am acceptat de mult că la finalul ăsta de campionat, pe lângă accidentări, nici n-am avut soluții mai multe care poate erau mai potrivite. Și am spus asta, că în pauza de iarnă cumva am rămas datori apropo de două, trei posturi neacoperite.

Acum toată lumea poate să-și dea cu părerea. Noi încercăm doar să învățăm din asta și să ne pregătim mai bine la anul!”, a spus Andrei Nicolescu.

„Poate aici am greșit sau n-am făcut suficient de bine lucrurile”

„Da, eu cred că punctul care a fost un minus pentru Dinamo E că rezervele nu se pot ridica la nivelul titularilor”, a intervenit Dănuț Lupu „Bun, e clar acum că l-ați văzut și pe Casian și pe Răzvan.

Au fost un pic pentru miza jocului, pentru faptul că debutează. E clar că astfel de momente să fie importante pentru ei, dar cu siguranță nu pot să aducă un plus de pe bancă încă atât de repede.

Timorați, pentru că s-a fost un moment important în viața lor. Acum învață și ei din astea, învățăm și noi și v-am zis, din punctul meu de vedere al nostru, poate aici am greșit sau n-am făcut suficient de bine lucrurile. Sperăm să le facem mai bine în viitor”, a explicat Nicolescu.

„Dacă-i aveam pe toți, cred că erau altele rezultatele în play-off-ul ăsta”

„Oricum, pentru tot sezonul pe care l-ați avut anul ăsta, jos pălăria, Andrei”, a revenit Dănuț Lupu. „Mulțumim. Eu cred că avem și un pic de ghinion, pentru că dacă reușeam chiar și așa să n-avem accidentările astea și aveam chiar cu lotul ăsta un pic subdimensionat, dar dacă-i aveam pe toți, cred că erau altele rezultatele în play-off-ul ăsta

Aseară a fost un meci în care noi a trebuit să fim foarte, foarte atenți la tot ce putem cu resursele pe care le avem. Din păcate au fost două… Mă rog, cred că primul moment a fost foarte important. Nu l-am gestionat corect.

Și după aia, dacă reușeam să înscriem când s-a respins de pe linia porții, cred că finalul se juca altfel. Dar echipă foarte bună de contraatac Craiova ne-a arătat din nou aseară”, a mai spus oficialul lui Dinamo.

„Mi s-a părut că astea-s limitele maxime ale lui Dinamo, sincer!”

„În condițiile în care nu joacă Boateng, în condițiile în care să fim serioși, Homawoo deja nu mai e la Dinamo, e doar fizic la Dinamo, cu capul în altă parte. Bineînțeles, a lipsit cel mai important om de la mijloc.

Ți-a lipsit Denis Politic. Eu am rămas, domnul Nicolescu, aseară mască când mă uitam pe Digi și v-am văzut banca de rezerve. Când după primul 11 au arătat banca de rezerve. Și mi-am pus ochelarii mai bine. Zic, nu pot să cred. Doar ăștia-s jucătorii lui Dinamo după banca de rezerve?

Adică mi s-a părut cam astea-s limitele maxime. Știți cum mi s-a părut? Că și dumneavoastră, până la urmă, ca administrator și domnul Kopic ca antrenor, cred că mai mult nu cred că se poate face la momentul ăsta. Mi s-a părut că astea-s limitele maxime ale lui Dinamo, sincer!”, a fost remarca lui Horia Ivanovici.

„Jucătorii trebuie felicitați!”

„E clar că jucătorii trebuie felicitați pentru sezonul ăsta și pentru dăruirea pe care au arătat-o și modul în care au pregătit fiecare meci alături de Mr. Kopic. Cred că uneori Le-ar trebui mai multă încredere în ei, în forțele lor proprii, dar asta e o chestiune care se dezvoltă. Asta am văzut-o foarte bine, cred că la meciul cu U Cluj, când au reușit să egaleze.

După aia s-au descătușat un pic și din această forță mentală cumva și-au câștigat jocul. Din păcate aici cu Craiova, deși… Cred că pe asta trebuiau să mizeze, pe relaxarea asta mentală, să nu pună foarte multă presiune pe ei. Poate nu ne-au ieșit anumite faze și de aici poate un pic mai crispați. Dar, sincer, tot respect pentru tot ce au făcut anul ăsta”, a spus Andrei Nicolescu.

„Sperăm să avem cel puțin două reveniri”

„Din ce știți, cine revine la meciul următor? Dintre accidentați?”, a mai întrebat moderatorul emisiunii. „Sperăm să avem cel puțin două reveniri. Să vedem.

Sper ca și Boateng, sper și Dennis să vedem. Pentru Edi trebuie să mai facem niște, să refacem niște teste. Vedem”, a concluzionat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.