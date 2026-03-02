Andrei Nicolescu, prima reacție după Dinamo – FC Argeș 0-1. Cum comentează acuzele de non-combat și ce a discutat cu Dani Coman înainte de meci. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo a suferit a doua înfrângere la rând în SuperLiga, scor 0-1, cu FC Argeș. În spațiul public au apărut voci conform cărora roș-albii s-ar fi „dat la o parte” pentru ca FCSB să rateze play-off-ul. Andrei Nicolescu a comentat aceste acuzații, dar și discuția pe care a avut-o Dani Coman.

Andrei Nicolescu, despre acuzele de blat la Dinamo – FC Argeș 0-1

Mulți dintre fanii dinamoviști s-au bucurat de acest eșec al favoriților, pentru că rezultatul a lăsat-o în play-out pe rivala de moarte FCSB.

„Nu avem de ce zâmbim și mă frustrează foarte tare că am alimentat niște discuții proaste și era ultimul lucru pe care voiam să-l fac. Exact de asta voiam să mă feresc și din păcate am alimentat niște teorii de conspirație.

Nu mai avem două înfrângeri la rând din play-off-ul anului trecut. E o perioadă lungă de când n-am mai întâmpinat astfel de probleme și trebuie să ne scuturăm un pic. Mai ales că vine și în contextul acestor discuții apărute în fanul public.

(n.r. – Cât de tare te deranjează discuția că ați făcut blat și că luați 6 puncte în play-off?) Mă deranjează că am alimentat-o. Noi eram montați să câștigăm și toată lumea să uite discuțiile astea și în viitor, de fiecare dată când Dinamo va fi pusă într-o astfel de situația conjuncturală, să nu mai existe astfel de discuții. Asta mă deranjează cel mai mult, intern, că n-am reușit să facem ce trebuia să facem. În rest lumea e liberă să discute, fiecare cu teoria lui”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

. „Nu știu cum s-ar putea gândi cineva. Eu ca eu, dar cum s-ar gândi cineva la Kopic măcar să discute așa ceva. Chiar nu știu. E aberant și mă frustrează foarte tare și mă enervează că prin rezultatul de aseară am alimentat astfel de discuții.

A fost o zi care a început prost cu Mărginean care a făcut o apendicită acută, cu Karamoko care s-a accidentat, iar seara s-a terminat cum s-a terminat. Acum trebuie să luăm mai multe puncte că am pierdut multe puncte în lupta asta și ne îndepărtăm de locul 1. Am avut mai mult ghinion decât trebuia ia. L-am pierdut pe Mărgi, l-am pierdut pe Karamoko…”, a adăugat președintele lui Dinamo.

Ce a vorbit cu Dani Coman

Andrei Nicolescu a povestit ce discuței a avut și cu Dani Coman, omologul său de la FC Argeș. În cazul în care nu ar fi câștigat la București, piteștenii ar fi fost obligați să tranșeze calificarea în play-off în ultima etapă a sezonului regulat, cu Unirea Slobozia.

„Singura mea discuție cu Dani era că era foarte stresat că are jucătorii la limita cartonașelor. Doar atât. Nu am discutat că s-ar teme despre teorii. Era la limită cu 5 jucători la limita cartonașelor, că are și cupă și că nu știe ce face la meciul cu Slobozia. Din discuția amicală pe care am avut-o pe hol, nici el nu se gândea la victoria asta. Se gândea mai mult la meciul cu Slobozia”, a adăugat Nicolescu.