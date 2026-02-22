Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice am face, Rapidul rămâne un complex pentru noi!”

Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție după ce Dinamo a pierdut cu Rapid, scor 1-2, în SuperLiga. Care a fost discuția cu Zeljko Kopic
Răzvan Rădulescu
22.02.2026 | 12:11
Andrei Nicolescu prima reactie dupa Rapid Dinamo 21 O noapte grea Orice am face Rapidul ramane un complex pentru noi
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după Rapid - Dinamo, scor 2-1 în SuperLiga. Foto: colaj Fanatik.
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid din SuperLiga, scor 1-2, în cadrul etapei a 28-a. La o zi distanță, Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a oferit o primă reacție. Care sunt concluziile?

Andrei Nicolescu a rămas cu un gust amar după Rapid – Dinamo 2-1: „Victorie meritată a lor”

Dinamo a marcat prima, însă golul lui Soro, din pasa lui Musi, a fost anulat pentru că arbitrii din camera VAR au sesizat un fault în construcția fazei. Andrei Nicolescu a recunoscut că dinamoviștilor nu le-a picat deloc bine înfrângerea din derby.

„A fost o redută bună Rapid. A meritat victoria ieri. Felicitări, mergem înainte, dar o noapte grea pentru noi. Așa s-a scris meciul. În loc să fie 1-0 pentru noi s-a scris meciul la două faze și s-au apărat foarte bine și foarte jos. Senzația mea a fost tot timpul, cel puțin în repriza a doua, că trebuie să pice golul. Până la urmă nu a picat și Rapid a câștigat. Felicitări, mergem înainte. Ne mai vedem de două ori anul ăsta. 

Golul din prelungiri nu mai conta. Undeva între minutele 50 și 80 am avut senzația că vom marca, după care ei au ieșit de acolo, au ținut mingea mai departe, au tras un pic de timp în partea noastră de teren. Una peste alta, o victorie meritată a lor”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacționat Andrei Nicolescu după faza controversată de arbitraj din Rapid – Dinamo

Andrei Nicolescu a avut o reacție elegantă vizavi de golul anulat al lui Dinamo din startul meciului. Oficialul clubului alb-roșu a rămas cu senzația că, indiferent de modul în care pregătește meciul, Dinamo pierde contra Rapidului.

„(n.r. faza controversată VAR) Din respect pentru arbitraj, pentru domnul Colțescu, nu comentez. Am vorbit cu Kopic, am simțit că orice am face, deocamdată, Rapid rămâne un complex. Oricum am aborda, oricum s-ar întâmpla lucrurile, la final cumva nu reușim să învingem.

Trebuie să trecem peste acest complex, dar e clar că a devenit un complex cum a fost anul trecut sau la începutul sezonului ăsta FCSB. Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Opruț, soluție pentru naționala României?! Ce spune Andrei Nicolescu

Raul Opruț a marcat golul de onoare al lui Dinamo în derby-ul cu Rapid. Reușita fundașului stânga a venit chiar în prelungiri. Fotbalistul din Ștefan cel Mare a înscris tot mai mult în ultima perioadă, iar Andrei Nicolescu este ferm convins că Opruț este o soluție pentru Mircea Lucescu pentru barajul din martie.

„(n.r. Opruț marchează meci de meci) E o bucurie defensivă și o bucurie pentru selecționerul României, care are cât mai multe opțiuni. A marcat Borza, a marcat Opruț. Ce antrenor nu-și dorește să aibă jucători cât mai în formă din care să aleagă?”, au fost cuvintele lui Nicolescu.

Când poate Dinamo să își ia revanșa în fața Rapidului

Andrei Nicolescu a recunoscut că nu se aștepta ca Dinamo să piardă derby-ul cu Rapid. Totuși, conducătorul din Ștefan cel Mare așteaptă cu nerăbdare revanșa. Rapid și Dinamo se vor întâlni de alte două ori până la finalul sezonului, în play-off-ul SuperLigii.

„Sincer, nu mă așteptam să pierdem cu Rapid, dar s-a întâmplat din nou și trebuie să mergem înainte, aseară a fost foarte greu. Și Kopic spunea, ‘am impresia că orice tactică abordăm la final de meci nu reușim să învingem’. Așa să fie, să le luăm 6 puncte în play-off”, spune Nicolescu.

Echipele pe care Kopic nu reușește să le bată: „Seria cu Rapid e lungă”

Deși face senzație pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic nu a reușit niciodată să învingă patru echipe din România: Rapid, Sepsi, FC U Craiova și FC Argeș. Dezvăluirea a fost făcută de Cristi Coste, la FANATIK SUPERIGA.

„Sunt 4 echipe în România cu care Kopic a jucat și pe care nu le-a bătut niciodată. Într-adevăr, seria este lungă cu Rapid. Ar mai fi Sepsi, care nu mai e în prima ligă, ar fi FC U Craiova, care nu mai e și FC Argeș”.

Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție, după Rapid - Dinamo 2-1

