Andrei Nicolescu, prima reacție după victoria grea a lui Dinamo cu Metaloglobus. „E meritul lor”

Andrei Nicolescu a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după victoria lui Dinamo în meciul cu Metaloglobus, din etapa a 5-a de campionat.
Iulian Stoica
11.08.2025 | 15:53
Andrei Nicolescu prima reactie dupa victoria grea a lui Dinamo cu Metaloglobus E meritul lor
Andrei Nicolescu, primele declarații după victoria cu Metaloglobus. Sursă foto: Colaj Fanatik

Dinamo s-a impus la limită în fața lui Metaloglobus în etapa a 5-a din SuperLiga, scor 1-0. Cum golul a fost marcat repede, elevii lui Zeljko Kopic s-au relaxat și astfel că ultimele minute din joc au fost extrem de grele. Ce spune Andrei Nicolescu despre acest succes.

Andrei Nicolescu, prima reacție după victoria grea a lui Dinamo cu Metaloglobus

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a recunoscut că victoria cu Metaloglobus a fost greu de digerat, ea venind în urma unui joc mai slab al lui Dinamo. Președintele clubului alb-roșu susține că suporterii au avut un aport important, iar atât el, cât și Zeljko Kopic lucrează la remedierea momentelor mai slabe din joc.

„Nu contează că suntem acum pe locul 5 sau 6, contează unde suntem mai încolo, când se vor așeza echipele. Vineri seară a fost greu, a fost greu de digerat victorie din cauza modului în care a fost obținută.

După 2 zile, mă gândesc că decât să joci bine și să pierzi, mai bine să joci prost și la final să câștigi cele 3 puncte. Cred că punctele pe care le-am pierdut la Galați s-au compensat cu repriza a 2-a din meciul cu Metaloglobus.

A fost o victorie greu de digerat. Pe moment a fost greu și sunt niște semne de întrebare. Bine, le-am avut și după meciul cu FC Botoșani, dar e o chestiune pe care o să o reglăm noi. Semnele de întrebare vin de la anumite momente din joc.

„Cred că victoria aceasta e mai multă a suporterilor decât a jucătorilor”

(n.r. – A fost prea mare încărcarea din meciul cu FCSB?) La cum am văzut eu lucrurile, jucătorii au încercat să se motiveze. Ei au început bine, au înscris repede și după s-a relaxat toată echipa. Fiecare din echipă se aștepta ca altcineva să rezolve situațiile din joc. În momentul în care a început să fie greu, spre jumătatea a 2-a din repriza secundă, toți au intrat puțin panică și nu au putut să se reconecteze la meci.

Sunt conectat și spun ce am văzut eu de la TV. Cred că victoria aceasta e mai mult a suporterilor decât a jucătorilor. Au susținut echipa și în momentele acelea… Din minutul 80, până în minutul 90 a fost destul de greu de privit. Nici nu vreau să îmi imaginez cum a fost acolo, am suferit în fața televizorului. Nu reușeam să ținem de minge, a fost o chestie care nu s-a mai întâmplat niciodată.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ce face domnul Kopic?) Un pic îngrijorat după meci, sperăm să găsim soluțiile ca să remediem modul acesta în care am arătat în a 2-a repriză cu Metaloglobus”, a declarat Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu, declarații după Metaloglobus - Dinamo 0-1

