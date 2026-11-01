Andrei Nicolescu, propunere inedită pentru fanii lui Dinamo: „E o discuție în club”

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Fanii lui Dinamo sunt mai mereu menționați când vine vorba despre scandări rasiste sau xenofobe. În acest context, Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, se gândește ce poată să facă pentru a-i determina pe fani să își schimbe atitudinea. Ar fi existat deja discuții în acest sens.

Andrei Nicolescu crede că discuția despre rasismul pe stadioane s-a dus în două extreme

Andrei Nicolescu crede că discuția despre rasismul pe stadioane s-a dus în două extreme: cei care cer suspendarea meciurilor pentru cea mai mică abatere și cei care nu dau nicio importanță scandărilor rasiste.

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„E un gest prin care vrea să atragă atenția (n.r. – Șumudică și protestul împotriva rasismului). Chiar mă gândeam zilele acestea, în contextul opiniilor care s-au rostogolit în spațiul public, că se ajunge dintr-o extremă în cealaltă și spun că, dacă de 20 de ani se întâmplă asta, este normal să se întâmple și acum. Alții exagerează și spun că, la primul zgomot din tribună, gata, are tentă rasistă.

Mă gândeam că totul a plecat de la ingeniozitatea fanilor de a face cumva mișto sau de a încerca să găsească metode prin care să pună în dificultate verbală galeria adversă. O formă de a diminua calitățile rivalilor. Așa a început.

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În timp, au căpătat o altă conotație și, ușor-ușor, ne-am transformat ca societate, iar scandările au căpătat altă conotație. E datoria noastră să-i determinăm pe oamenii din tribună, care au o ingeniozitate aparte, să găsească noi forme de ironie, să se adapteze și ei. Ironia să capete alte forme”, a explicat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Horia Ivanovici crede că ultrașii din România pot mai mult decât arată, în ciuda scandalurilor de rasism

În discuție a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii fiind convins că ultrașii din peluzele românești pot mai mult decât arată: „ . O ironie extraordinară este mai puternică și mai preluată decât niște înjurături timp de 90 de minute, de care ne este lehamite. Eu înțeleg că te duci pe stadion și că mai și refulezi. E acea libertate pe care suporterii o simt. O înțeleg, uman vorbind. Stadionul este un loc unde chiar te simți liber.

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Eu am o părere și chiar exemplul acesta l-am dat, despre galeria lui Dinamo. O galerie de o ingeniozitate și o inteligență aparte. Ei reușesc să găsească expresii, hashtaguri, șabloane, sloganuri care au rămas în istoria fotbalului românesc. Ironice, inteligente. Toți suporterii pot mai mult. Ar fi extraordinar dacă am vedea că și galeriile se autodepășesc și arată un anumit grad de inteligență, în locul acestor mizerii care se tot strigă”.

Andrei Nicolescu, propunere inedită pentru fani după scandalurile de rasism: „Trebuie să-i stimulăm să fie mai ingenioși”

Deși recunoaște că nu are cum să controleze ce fac galeriile, Andrei Nicolescu crede că fanii pot fi făcuți să înțeleagă că societatea românească nu mai este în anul 1990, când rasismul era ceva banal și tolerat. La fel ca și scandările xenofobe, prezente mereu când joacă Dinamo cu echipele din Secuime.

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„Trebuie să-i stimulăm să fie mai ingenioși. Le vin acele cântări pentru că sunt la îndemână, pe acelea le au. Dacă cineva ar putea să găsească niște ironii mai fine…Am avut discuția asta. Nu cred că noi, ca și club, ne permitem să le impunem lor ce și cum să strige. Dar putem să-i stimulăm cumva. Și în discursul meu de după meciul de la Sepsi le-am spus că familia Dinamo, împreună, este mai bună de atât. Împreună ar trebui să ne ridicăm peste micile momente în care ne fuge lumina din fața ochilor.

E o discuție și la noi în club. Ironiile fine sunt mult mai plăcute, te ung pe suflet mai mult când vezi astfel de lucruri inteligente, decât o simplă scandare care este monotonă”, a completat Nicolescu.