Andrei Nicolescu, răspuns dur după atacurile lui Angelescu: „Dacă există un război la Rapid, nu e problema clubului Dinamo!”. Exclusiv

Continuă seria declarațiilor tăioase pe axa Dinamo – Rapid. Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a venit cu un răspuns, în exclusivitate pentru FANATIK, pentru Victor Angelescu, după acuzațiile aduse de acționarul minoritar al clubului din Giulești.

ADVERTISEMENT

Se încing spiritele înainte de Dinamo – Rapid. Contre între Angelescu și Nicolescu

Tot scandalul este legat de numărul de bilete oferite de Dinamo peluzei giuleștene pentru Câinii roșii sunt dispuși să le aloce o peluză întreagă rivalilor, însă își doresc să fie semnat un contract de reciprocitate, pentru a se asigura că vor beneficia de același tratament și la partida din returul sezonului regulat.

Acționarul minoritar al giuleștenilor a dat de înțeles că nu a primit niciun fel de hârtie oficială de la rivali și a ținut să afirme clar că își dorește ca returul să se joace în aceleași condiții, pe National Arena.

ADVERTISEMENT

Președintele de la Dinamo, răspuns pentru Victor Angelescu. Ce l-a deranjat pe Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu este de părere că declarațiile date de Angelescu nu își au rostul și că, de fapt, problema este la clubul Rapid, întrucât a vorbit direct cu directorul juridic al clubului din Giulești despre acest contract de reciprocitate.

„Îl rog pe domnul Angelescu să fie un pic mai atent la declarații și față de mine, și față de clubul Dinamo. Eu nu mint și nu e interesul nostru. Nu ne dăm mari și nu și nici nu facem pe deștepții. Am vorbit acum o săptămână cu Mihail Marian (n.r. director juridic la Rapid). I-am spus despre reciprocitate, a rămas că vorbește la nivelul board-ului în Rapid și va veni cu un răspuns ca să putem să mergem mai departe să facem actele.

ADVERTISEMENT

Faptul că nu se vorbește și că nu se comunică în interiorul clubului Rapid nu e problema clubului Dinamo. Îl rog să nu mai facă aprecieri de genul ăsta pentru că sunt exagerate și să-și ia informațiile din club.

ADVERTISEMENT

Dacă există un război în interiorul clubului și nu se comunică între Mihail Marian și Victor Angelescu nu e problema clubului Dinamo. Noi, și anul trecut, tot cu Mihail Marian am vorbit ca să facem protocolul. Era normal ca tot cu el să vorbim și anul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu pentru FANATIK.

Declarația care l-a deranjat pe Andrei Nicolescu. Ce a spus Angelescu despre Dinamo – Rapid

Victor Angelescu a declarat marți seara că Rapid nu a primit nicio hârtie oficială din partea reprezentanților de la Dinamo legată de contractul de reciprocitate. În plus, oficialul giuleștenilor l-a atacat dur pe Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

„Să vii să încerci să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai sus-pusă, mai șmecheră, și să spui că «noi am trimis și cumva Rapid n-a răspuns și așteptăm acum să vedem că s-ar putea să nu vrea», și să creezi o chestie de-asta, ca și cum tu ești undeva mai sus… Nu mi se pare ok, mai ales că ar trebui să ne respectăm.”

„Ca să fie foarte clar, nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo. Am văzut emisiunea, m-am dus de dimineață la club, am început să sun. Dinamo nu a trimis nicio adresă oficială. După care noi am ieșit. Ați văzut reacția ofițerului de Securitate”, a explicat Victor Angelescu la

Când se joacă Dinamo – Rapid

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid este programat pe 19 octombrie. Partida se va juca pe cel mai mare stadion al țării, National Arena, iar Câinii Roșii își doresc să se asigure că aceeași arenă va găzdui și meciul din retur, și nu cea din Giulești.

Partida este una extrem de importantă în ierarhia Superligii României. Câștigătoarea ar putea urca pe prima poziție. Mai este mult de jucat până se va trage linie și vom ști care sunt cele șase echipe care vor evolua în acest sezon în play-off.